Rozhodla jste se, že letos chcete svojí mamince dopřát opravdu nezapomenutelný Svátek matek (neděle 12. 5.), ale nevíte, jak na to? Není na tom nic složitého, zkuste se inspirovat našimi tipy. A pamatujte, že v závěru není tak důležité, co spolu podniknete. Hlavní je to, že spolu strávíte společný čas!

1. Dámská jízda jako z filmu

Udělejte si doma s maminkou dámskou jízdu jen samy pro sebe. Kupte dobré víno, objednejte pizzu, nakupte zásoby zmrzliny a čokolády a pro jednou neberte ohledy na dietu. Pusťte si pár romantických filmů, udělejte si navzájem pedikúru a hlavně si povídejte. Prostě si užijte váš společný čas jako holky z amerických filmů!

Jaká je historie Dne matek? Podívejte se na video:

2. Zkrášlovací den

Chcete, aby vaše maminka vypadala pořád dobře a svěže? Pak jí naplánujte den plný krásy, který s ní strávíte. Vezměte ji ke svému kadeřníkovi, který jí vymyslí nový účes, zajděte na kosmetiku, kde jí omladí pleť a nalíčí, a zajděte na nákupy. Ať si maminka vybere, co se jí líbí, jeden den v roce se neohlížejte na peníze. Společný den pak můžete završit sklenkou vína nebo dobrou večeří.

3. Den plný pohody

Jestli si chcete Svátek matek s vaší maminkou užít i vy, naplánujte vám společný den ve wellness. Dopřejte si společně saunu, vířivou lázeň i masáž, kde vás budou hýčkat obě dvě. Společně strávený čas si vylepšete sklenkou šampaňského a něčím dobrým na zub.

4. Romantické rande

Je vaše maminka rozvedená a zrovna ji nemá kdo vzít na romantické rande? Udělejte to vy! Uvidíte, že si to nakonec užije úplně stejně a vy také. Nemusíte vymýšlet nic složitého. Stačí ji vytáhnout na procházku, pak zajít na dobrou večeři a poté do kina na hezký film. Že se vám ještě nechce končit? Tím lépe, zajděte na skleničku do baru!

5. Rychlá dovolená

Chcete-li vaší mamince dopřát něco opravdu výjimečného, zajeďte s ní na dovolenou. Nemusejí to nutně být dva týdny na Maledivách, stačí prodloužený víkend, který si spolu užijete. Ať už vyrazíte někam za hranice po Evropě, nebo spolu budete objevovat krásy naší země, pro vaši maminku to jistě bude nezapomenutelný zážitek!