Den vzniku Československa: Znáte kuriózní české rekordy? Mléčný zub v 62 letech i nejstarší pudl!

Zatímco mnozí z nás by hrachové kaše nezkonzumovali ani lžičku zejména kvůli neblahým vzpomínkám na školní jídelnu, nejslavnější český „rychlojedlík“ Kamil Hamerský spořádal během rychlostního pojídání hrachové kaše tři kilogramy tradiční „hrachovky“ za dvě minuty a deset vteřin.

Největší věkový rozdíl mezi manželi je 39 let!

Míla a Zdislav Chalupovi jsou podle Agentury manželským párem s dosud největším evidovaným věkovým rozdílem v Čechách. Míla, která si čtyřiašedesátiletého havíře Zdislava brala ve svých čtyřiadvaceti letech, by klidně mohla být jeho vnučkou. Trochu netradiční pár se dočkal prvního potomka brzy po svatbě, druhý se jim pak narodil, když bylo Zdislavovi jednasedmdesát let! Letos Zdislav po boku své paní oslavil 101 let!