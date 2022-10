Deník Bridget Jones se vrací: Na co se můžete těšit a koho v pokračování uvidíte?

Přestože Renée Zellweger musela kvůli roli Bridget přibrat, a tak v jednu dobu nechtěla mít s pokračováním Deníků už nic společného, nakonec se tvůrcům podařilo ji přesvědčit s tím, že už nebude muset nabírat kila navíc. Otázkou je ale stále návrat představitele Daniela Cleavera, herce Hugha Granta, kterého kvůli odmítnutí pokračování museli tvůrci v pokračování slavné komedie nechat zemřít. Nyní to ale vypadá, že ani jeho účinkování ve filmech s Bridget nemusí být úplný konec, tvůrci filmu si údajně stále pro tuto možnost nechávají dveře otevřené.

Kvůli natáčení prvních dvou filmů musela Renée Zellweger přistoupit k radikální změně. Aby odpovídala charakteristice hlavní hrdinky, nezbývalo jí než kvůli roli přibrat deset kilogramů. A to není vše, její změna měla pro herečku také důsledky v oblasti vztahů. Údajně se s ní dokonce kvůli tomu rozešel její tehdejší přítel Jack White. Kromě osobních problémů čelila představitelka Bridget kvůli viditelným váhovým výkyvům také nařčením z mentální anorexie i chronického přejídání. Ve skutečnosti se však jednalo pouze o precizní přípravu na roli ve filmové sérii.

Práce ve vydavatelství

To ale není zdaleka vše, co musela herečka kvůli své postavě podstoupit. Když chtěla získat důkladný přehled o tom, co obnáší práce ve vydavatelství, rozhodla se nechat se v jednom zaměstnat. Navíc se dokonale naučila mluvit britským přízvukem, takže ji v dočasné práci údajně nikdo nepoznal. Ke svému přirozenému přízvuku se vrátila až na závěrečném večírku po natáčení. Hugh Grant, kterého evidentně překvapil, ho potom popisoval jako divné zvuky.