DENISA (33): Zkušenost se seznamkou? V jednu chvíli jsem chodila se třemi muži naráz

Dneska už se tomu směji, ale tenkrát jsem se cítila šíleně potupená. Když svůj zážitek se seznamováním on-line vyprávím kamarádkám, žádná z nich mi nevěří, že jsem si to celé nepřibarvila. Protože tohle prý prostě možné není.

V pětadvaceti jsem se rozešla s klukem, s nímž jsem byla od patnácti. První láska – a byla obrovská. Už jsme spolu pár let i bydleli, plánovali svatbu, rodinu. Nejdřív se ale do jiné zakoukal Petr, já o pár týdnů později zahořela city směrem ke kamarádu Jendovi. Docela v klidu jsme za naším vztahem udělali tečku. Můj nový vztah ale nevydržel. Zato Petrovi to vyšlo na sto procent. Po roce si svoji slečnu bral a zakládali rodinu.

To mě tedy dostalo, ta rychlost, s jakou jejich vztah pokračoval. Nějak jsem to neuměla pobrat. Rozhodla jsem se jít štěstí naproti. Nového muže svého srdce jsem hledala rovnou na pěti on-line seznamkách. Chtěla jsem, aby bylo z čeho vybírat. Začalo mě to bavit. Kluků se na mě nalepilo vcelku dost. Sešla jsem se asi s patnácti z nich.

UTEKLA JSEM

Nebyli vůbec marní. Jeden čas jsem chodila se třemi najednou. Myslím ale, že jsem byla tehdy hloupá. Pořád jsem chtěla někoho lepšího, vtipnějšího, bohatšího. Vybírala jsem, až jsem přebrala. Tedy vnímám to tak, že jsem asi musela dostat za vyučenou. Vznášela jsem se totiž na obláčku a dmula pýchou, že můžu mít skoro každého kluka, který mě na internetu zaujme. Dost srdcí jsem zlomila, pár z nich mi vyhrožovalo.

Jenže pak mě zaujal profi l kluka, který vypadal jako splněný sen – většinu roku pobýval na Bali, do Čech se vracel jen za rodinou, měl dobře rozjetý byznys a ještě vypadal tak dokonale… Bylo výzvou ho ulovit. Chytil se hned, týdny jsme si psali. Sejít jsme se měli na 1. máje v restauraci. Přišlo mi to jako skvělé načasování začátku slibného vztahu.

Napochodovala jsem na místo určení a pak dlouhé minuty zírala bez dechu na tu scenerii. Matyáš si nás pozval najednou pět – prý se nedokáže rozhodnout, na jednotlivá rande nemá čas…

Tři jsme utekly takřka hned! Jak to dopadlo se dvěma konkurentkami, netuším. Okamžitě jsem si na Matyáše vymazala všechny kontakty. Za tři roky jsem svoji životní lásku potkala úplně obyčejně – na baru, když mě omylem polil pivem.

DENISA (33), ZRUČ NAD SÁZAVOU