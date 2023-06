DENISA (41): Partner má mezi přáteli pověst proutníka! Mám se bát?

V minulých vztazích jsem měla smůlu na muže – všichni mě nakonec začali podvádět. Jáchym se jevil úplně jinak než mí předchozí partneři, jenže vše je asi jinak!

Poznali jsme se před půl rokem, působil na mě jako milý a zábavný extrovert. To, že nebyl žádný urostlý fešák s vypracovanou muskulaturou, mi ve vztahu úplně poprvé vůbec nevadilo. Jáchym měl zkrátka velké charisma, a tak nikoho nemusel okouzlovat „pekáčem buchet“ a košilí na míru, z níž by mu vykukovaly drahé hodinky.

I tím trochu vybočoval z řady mých předchozích partnerů. Můj bývalý manžel i další známosti pracovali zpravidla na vyšších manažerských pozicích a podle toho chodili oblíkaní a upravení.

Jáchym sice vlastní malou prosperující firmu a je na tom zjevně finančně dobře, ale s oblibou chodí v opraných bavlněných tričkách a vyšisovaných džínách, a kdykoliv to jen trochu jde, chodí bos. Prý je to dobré na potenci…

Je první muž, na kterém mi lehce nedbalý zjev vůbec nevadí. „Deni, on je úplně jiný než všichni chlapi, co jsi kdy měla. Je to neskutečný sympaťák. Myslím, že ti to konečně klapne,“ řekla mi sestra poté, co jsem ty dva představila.

Mé předchozí vztahy skončily všechny až děsivě identicky. Vždy jsem si našla muže nebo on mě, který mi byl později nevěrný, a to zpravidla vícekrát. Jednoduše jsem měla „štěstí“ na holkaře. Přesněji na nenapravitelné a notorické sukničkáře! K mému zděšení se bohužel začalo ukazovat, že i „pohodář“ Jáchym má mezi známými pověst, kterou bych nečekala.

Jeho nejbližší kamarád mě z legrace – popravdě to byla dost stupidní legrace – oslovoval různými ženskými jmény. Když jsem to jednou rázněji okomentovala, řekl mi, že se mu ty Jáchymovy holky prostě už po letech pletou. Přítel ihned zakročil, na kamaráda se zatvářil jako masový vrah, a jeho nevhodný komentář tak utnul.

Jenže podobných situací jsem během půl roku vztahu zažila několik. Například se ukázalo, že dvě přítelovy kamarádky z party, s níž se pravidelně schází, respektive nyní společně scházíme, byly jeho partnerky a rok s nimi žil. S každou zvlášť, samozřejmě!

Z oné party je i bývalá Jáchymova žena Klára, která je nyní už deset let velmi šťastně vdaná. Klára je sympatická, milá a taktní, nemyslím si, že by mě chtěla nějak záměrně „dloubat pod žebra“. Přesto mě několik jejích vzpomínek na ono manželství nepříjemně zasáhlo.

Jednou v jakémsi kontextu zmínila, že si s Jáchymem užila nepočítaně nevěr, myslela tím jeho nevěr! Samozřejmě jsem se přítele na vše zeptala. Jak je jeho zvykem, celou situaci zlehčil a převedl v legraci, že jsem nakonec roztála i já a zasmáli jsme se společně. Až doma mi došlo, že mi vůbec neodpověděl, jak to s ženami v životě měl. V podstatě mi řekl, že jich pár bylo, ale já jsem ta pravá, na kterou čekal celé roky.

Samozřejmě bych pochopila, pokud by přítel po rozvodu pár žen vystřídal, ale nelíbily se mi ty opakované zmínky o jeho neustálých milostných dobrodružstvích. Nešlo prostě přehlédnout to, že Jáchyma všichni jeho přátelé vnímají jako až fanatického milovníka žen. Přítel tak ale ve společnosti vůbec nepůsobí!

Nikdy jsem nepostřehla, že by s někým koketoval. Přátelsky se baví s muži i ženami. I tak mě víc a víc pohlcuje panický strach, že jsem opět narazila na muže, který mě dříve nebo později začne podvádět. Byla jsem nadšená, že jsem Jáchyma potkala, pluli jsme bezstarostně na společném obláčku a užívali si života plnými hrstmi.

Bohužel jsem si tu lehkost a radost dala do velké míry vzít strachem, který se nijak nemenší, ba právě naopak! Nejsem šťastná, do mozku se mi „zakousla“ podezíravost. Občas však také přemýšlím, zda není nějaká chyba ve mně. Všichni ti nevěrní muži – to nemůže být náhoda!