Děsí vás panika kolem koronaviru? 7 dobrých zpráv, které vám zlepší náladu

První pacient s virem HIV byl diagnostikován v roce 1966 a od té doby se lékaři a vědci na celém světě marně snaží najít lék, který by tuto smrtelnou nemoc vyléčil. Nyní se však zdá, že přece jen svitla naděje. Už druhý pacient ukončil v Londýně antiretrovirální léčbu před více než třiceti měsíci a jeho testy na přítomnost HIV jsou nyní negativní. Podle lékařů je za vyléčením transplantace kostní dřeně, kterou čtyřicetiletý muž podstoupil kvůli rakovině. Dárce kmenových buněk, které mu byly transplantovány, měl neobvyklou genetickou mutaci, díky níž jsou nositelé imunní vůči viru HIV. Stejným způsobem se před několika lety vyléčil i americký pacient v Berlíně.

V nemocnici v africkém Kongu byl před několika dny propuštěn domů poslední pacient, který prodělal ebolu a vyléčil se. Vzhledem k tomu, že šlo o druhou nejsmrtelnější epidemii této nemoci v historii, je to rozhodně důvod k radosti. Než však dojde k předčasným oslavám, je potřeba počkat čtyřicet dní, jestli se neobjeví nový případ. Po uplynutí této doby se ale už můžeme radovat bez obav.

Menší uhlíková stopa

Ráda cestujete, ale také vás trápí to, že za sebou zanecháváte výraznou uhlíkovou stopu a že se tím znečišťuje životní prostředí? Tomu se teď minimálně na několik týdnů alespoň trochu uleví, protože řada leteckých společností ruší lety mezi postiženými oblastmi. Týká se to především Číny a Itálie, na měsíc zastavují USA lety z Evropy (kromě Velké Británie). To rozhodně pomůže životnímu prostředí.