Děti krásných topmodelek: Čí potomci podědili krásu a dali se na modeling?

Jak se změnily modelky za 25 let? Podívejte se na video:

Krásná Kaia Gerber svoji matku Cindy Crawford rozhodně nezapře, podoba je opravdu velká. Stejně tak talent pro povolání modelky. Jakmile jí bylo šestnáct let, vzala Kaia útokem přehlídková mola a stala se jednou z nejvyhledávanějších modelek současnosti. Okamžitě strčila do kapsy i osvědčené stálice módních přehlídek, jako jsou například Gigi Hadid nebo Kendall Jenner, a dokonce se už objevila i na titulce prestižního módního časopisu Vogue. Zdědit po své matce titul supermodelka se ale zatím zdráhá. „Slovo supermodelka bychom neměli používat tak často, myslím si, že si toto označení musíte opravdu zasloužit,“ říká moudře osmnáctiletá Kaia.

Není příliš těžké rozluštit, čí dcera se pod tímto jménem skrývá. Ano, i někdejší hvězda divokých večírků a jedna z nejbouřlivějších topmodelek devadesátých let Kate Moss zplodila dceru, která ji pomalu nahrazuje na přehlídkových molech. Kariéru odstartovala v šestnácti letech tím, že se stala tváří kosmetiky značky Marc Jacobs, a od té doby její hvězda stoupá. I ona už se objevila na titulce Vogue, na řadě fashion weeků, a pokud takto bude pokračovat dál, brzy předčí svoji matku. Snad se jí podaří vyvarovat se drog a divokých mejdanů!

Také topmodelka německého původu Heidi Klum má ve své nejstarší dceři zdatnou následovnici, kterou plně podporuje i na sociálních sítích. A nejen to, společně se obě objevily na titulní straně německé verze již zmíněného časopisu Vogue. Pro Leni to byla její první titulka vůbec, takže své nadšení na sociálních sítích neskrývala. „Jsem tak nadšená z mojí první titulky! Užila jsem si tolik zábavy a lepší start jsem si ani nemohla přát! Děkuji, že jsi po mém boku!“ poděkovala zároveň své matce.

Je to dvacet čtyři let, kdy se Iva Kubelková stala první vicemiss…

Ani v českých vodách nepadají jablka daleko od stromu. Krásnou dcerou se může pyšnit například bývalá Miss ČR, herečka a moderátorka Iva Kubelková. Šestnáctiletá Natálie Jirásková k modelingu přičichla už ve čtrnácti letech a pomalu, ale jistě se vydává po stopách své maminky. Na mole zazářila například během přehlídky návrhářky Beaty Rajské. Jestli se ale bude do budoucna věnovat modelingu profesionálně, je zatím ve hvězdách. „Nevím, jestli je to cesta, kterou chci jít. Jsem ráda za jakoukoli příležitost, ale jsem teď spíš studentka než modelka, studuju jazykové gymnázium,“ prohlásila Natálie v Show Jana Krause.

Tobias Joshua Fetterlein

Krásu po matkách supermodelkách nemusí nutně dědit jen dcery. Například nejstarší syn Terezy Maxové Tobias jako by své mamince z oka vypadl, a co víc, i on koketuje s modelingem. Jeho otcem je bývalý dánský tenista Frederik Fetterlein, se kterým Tereza tvořila manželský pár v letech 2000 až 2004. Tobias studuje historii a architekturu v Londýně a modeling bere jako příležitostnou zábavu. Jako kosmopolitní dítě pendloval mezi Českem, Monakem, Francií a Dánskem, zkrátka všude, kde se nacházela jeho rodina, což mu dalo skvělou jazykovou průpravu. Kromě sestry a bratra z matčiny strany má v Dánsku ještě mladšího bráchu.