Existuje Ježíšek? Jak odpovědět dětem, až se budou ptát

Existuje vůbec nějaký „ideální“ způsob, jakýsi návod, jak říct „bezbolestně“ ratolestem pravdu, že žádný Ježíšek neexistuje? Není potřeba dělat z toho příliš velkou kauzu, shodují se psychologové. „Záleží vždy na rodičích a jejich přístupu – někdo dětem říká, že dárky nosí Ježíšek, někdo si na Ježíška nehraje a rovnou říká, že dárky si dávají lidé vzájemně mezi sebou, jinde je to tajemství, o kterém se nemluví. Většinou začnou děti o „pravdě“ ohledně Ježíška přemýšlet kolem šestého roku. V předškolním věku ještě většina podléhá magickému myšlení, později už tolik nevěří všemu, co jim rodiče říkají, a začínají k informacím přistupovat více kriticky. Ale mezi různými typy osobnosti dětí jsou velké rozdíly,“ uvádí psycholožka Mgr. Šárka Miková.

Na zvídavé otázky odpovězte pravdu

Někdy tu „krutou“ pravdu dítěti prozradí spolužáci, jindy omylem najde zabalené dárečky schované doma… Některé děti hledají už odmalička ve všem logiku, ptají se proč a chtějí porozumět tomu, jak věci fungují. „Takové dítě se už možná dřív než v šesti letech zeptá, jak je to s Ježíškem a dárky. Odpovězte: ,To je zajímavá otázka, co si ty o tom myslíš?‘ A pokud trvá na vaší odpovědi, řekněte mu pravdu. Vyrovná se s tím lépe, než se ztrátou důvěry ve vás, rodiče, až zjistí, že jste mu lhali,“ doporučuje Šárka Miková. Vedle toho je ale hodně dětí, které jsou pevně nohama na zemi, mohou klást otázky, jestli je Ježíšek člověk, jak v tom nebi žije, jak všechny ty dárky unese… Ty naše metafyzické odpovědi neuspokojí a s pravdou se také smíří.

Co dítě, to originál

Děti, které hledají ve všem hlubší smysl a hranice mezi realitou a fantazií, se pro ně často stírají, mohou na Ježíška věřit dál i poté, co jim třeba spolužáci „prozradí“, že neexistuje. A nebude je to vůbec trápit. Děti se těší na dárky, a jestli je přinesl Ježíšek nebo babička, není pro ně tak zásadní. „Kouzlo Vánoc se v rodinách spojuje se vzájemným obdarováváním a děti společně s rodiči dárky pro druhé taky připravují, pokud chtějí,“ říká psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí, která je pomocníkem při výchově a věnuje se zejména tématu sebehodnoty dětí.

Nezachraňovat Ježíška

U nás doma je toto téma velmi aktuální, jelikož devítiletý syn stále věří. Respektive kriticky pochybuje, vyptává se, ze školy chodí s tím, že spolužák říkal, že dárky přece dávají rodiče, a dožaduje se potvrzení nebo vyvrácení tohoto tvrzení.

Snažím se Ježíška ještě pro letošní Vánoce „zachránit“, jak jen to půjde. Nevím ale, jestli dělám dobře, přece jen, je to už třeťák, aby se mu kamarádi neposmívali… „Já bych Ježíška určitě za každou cenu nezachraňovala. Rodiče to s těmi nejkrásnějšími úmysly dělají, a když se jim podaří udržet představu dlouho, může se pak stát to, že se jejich dítěti spolužáci vysmějí, a to bolí. Rodičům pak dítě může vyčítat, že mu lhali, někdy má až pocit zrady. Starší děti obvykle berou Ježíška symbolicky, jako milou hru. Stejně jako my dospělí,“ popisuje psycholožka Mgr. Pavla Koucká.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/23"

