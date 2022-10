Děti z předchozího vztahu a nová rodina: Jak mít dobré vztahy se všemi?

Musí děti vycházet s vaším novým partnerem? Musí on děti milovat? Anebo stačí, když k sobě budou přistupovat formálně, avšak se vzájemným respektem? Zvládat nové vztahy v rodině není jednoduché, ale s trpělivostí se to dá zvládnout!

Nepřestupujte ze vztahu do vztahu Odborníci na lidskou duši se vzácně shodnou na tom, že pokud se rozhodneme přestoupit ze vztahu do vztahu okamžitě jako z autobusu do metra, které jsme sotva doběhli, nemáme s sebou vláčet jako zavazadla i děti. Jednoduše řečeno, dejte dětem, a to jakkoliv starým, čas, ať si nejprve zvyknou, že máma a táta nejsou spolu, a teprve pak je seznamujte s novým partnerem. Co by mělo dítě zažít, než nastoupí do první třídy? Podívejte se na video:

Berte ohled na pocity dětí Zatímco vy jste změnu pravděpodobně plánovala delší dobu a připravovala se na ni, děti celá situace zavalila jako lavina. Není namístě po nich chtít, aby okamžitě akceptovaly nového partnera. Dospívající děti situaci možná naoko zvládnou, ale váš vztah s nimi bude kvůli vaší ukvapenosti v mnoha směrech velmi oslabený. Možná zmizí důvěra i důvěrnost, blízkost, jistota a hloubka vztahu. A v mnoha rovinách se pak po čase budete setkávat s odmítáním. Žárlivci ničí nejen vás, ale i sami sebe. Čím si dokážou škodit? Žárlivost je vlastnost, která ubližuje nejen osobě, na kterou je…

Děti nejsou povinny ho milovat a on není povinen milovat je Bylo by jistě hezké být velkou rozvětvenou a milující rodinou, která zahrnuje staré i nové partnery, vlastní i společné děti a snad také rodiče a prarodiče. Jenže to bychom se museli rozcházet a rozvádět bez emocí, v klidu a dá se říci dokonce v lásce. Rozvody s sebou však bohužel obvykle nesou bolest ze zrady a nevěry, tvrdé boje, lži, obviňování. Těžko lze po dětech chtít, aby cizího pána, který možná v jejich očích vzal tatínkovi maminku, ať už se vše odehrálo jakkoliv, ihned milovaly. A stejně nelze očekávat od nového partnera, že si vaše děti okamžitě zamiluje jako vlastní. On si vybral vás, a ne vaše děti. Neočekávejte, chápejte a tolerujte to. Vše nemusí být tak, jak jste si vysnila, to je holt život. Vztah s manipulátorem: Rozchodem peklo nekončí! Co od něj čekat dál? 2 Dobrý den, jsem manipulátor… Tak se pochopitelně nikdy nepředstaví.…

Nesprintujte, ale kráčejte krok po kroku Zatímco do nového vztahu jste se možná vrhla po hlavě, při seznamování partnera s dětmi sprintovat rozhodně přestaňte, a to i za cenu toho, že přechodně budete bydlet odděleně. Neprospělo by to dětem ani partnerovi. V seznamování kráčejte krůček po krůčku, obě strany se totiž jinak mohou vzájemně „vyděsit“. „Vzájemné osmělování by mělo probíhat krůček po krůčku. Začít společným víkendem může být pro všechny zúčastněné nesmírně těžké,“ doporučuje v jedné ze svých publikací známý psycholog a manželský poradce Petr Šmolka. Kamarádky jsou nad zlato: Neztraťte kvůli zamilovanosti nejlepší přítelkyně! 1 Občas se stává, a to v každém věku, že žena kvůli nové lásce „opustí“…

Netlačte na pilu Zvolněte nejen tempo, ale i sílu a tlak. Jednoduše nikoho ze zúčastněných k ničemu nenuťte a nemanipulujte. Nejlepší je, když si nový partner, vaše a případně i jeho děti k sobě najdou nějaký vstřícný typ vztahu po čase a bez nucení sami. Bez nucení k tomu jsou daleko lepší předpoklady, než když budete tlačit na pilu. „Nečekejte, že se budou mít všichni rádi. Úplně stačí vzájemný respekt a dle možností korektní formální vztahy. Vše navíc je příjemný nenárokový bonus,“ vysvětluje, radí a doporučuje Petr Šmolka. Hlídání vnoučat není povinnost: Jak si nastavit hranice a jak hlídat s rozumem 3 Hlídání vnoučat má v Čechách tradici, je však pro prarodiče…