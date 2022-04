Dezert, který si zamilujete: Sabayon s pečenými jahodami a lesním ovocem

Italský dezert jménem sabayon je lehký vyšlehaný krém ze žloutků a sektu s teplými jahodami, který se stane vaší novou láskou na první ochutnání! Celý postup podle Koko najdete ve videu v úvodu článku.

Ingredience na 2 velké nebo 4 skromnější porce

4 žloutky

150–200 ml Rotkäppchen Demi-sec (podle toho, zda byly žloutky z malých, nebo velkých vajec)

50–60 g moučkového cukru (podle sladkosti ovoce, se kterým budete podávat)

300 g očištěných jahod

pořádná lžička cukru

10 g másla

borůvky a maliny podle chuti

pár lístků máty

Případně můžete ozdobit bílkovou pusinkou vytvořenou ze zbylých bílků

Postup

Jahody očistěte a pokrájejte na čtvrtky. Zapékací misku vymažte máslem. Vložte do ní jahody a pocukrujte je. Troubu předehřejte na 200 stupňů a pečte je 10–12 minut. Na krém si nachystejte 150 ml tradičního německého sektu Rotkäppchen (neboli Červená karkulka :)), který se svou svěžestí a perlivostí hodí právě k dezertům. Dále si připravte 50–60 g moučkového cukru. Do nerezové nebo skleněné misky s kulatým dnem vklepněte čtyři žloutky, bílky oddělte a použijte je případně na výše zmíněné na pusinky.

V hrnci nechte vařit 1–2 cm vysokého sloupce vody, přiveďte k lehkému varu a mezitím v misce rozšlehejte žloutky se sektem, přidejte k nim cukr. Do hrnce vložte misku, neustále míchejte a po 5–6 minutách by měla omáčka zhoustnout. Ideální je použít teploměr a dostat se na 80 °C. Sundejte misku z páry a ještě mimo ni promíchejte – a nezapomeňte ochutnat! Horké jahody vložte do skleničky na nožičce a zalijte krémem. Servírujte třeba spolu s lesním ovocem, mátou a případně bílkovou pusinkou. Ovoce můžete variovat také podle sezony – sabayonu sluší i rybíz, grilované broskve, pečená jablka nebo fíky. No a co se zbytkem sektu? Tak s tím si určitě rádi poradíte :)

Celý recept blogerky Koko najdete ve videu v úvodu článku. Další její rychlé a chutné recepty najdete ZDE v pořadu Menutovka na Mall.tv.