Dezerty z citrusů: Zkuste rychlý koláč s pomeranči, citronové řezy či cheesecake

Citrusy přidají moučníkům a dezertům svěží chuť i vůni. Takový pomerančový koláč vypadá i chutná exoticky, přitom je hotový raz dva. Nebo co třeba jogurtovo-limetkové řezy?

Newyorský limetkový cheesecake POTŘEBUJETE:

(na koláčovou formu)

350 g sušenek

120 g másla

900 g nízkotučného krémového sýra

150 g cukru krupice

5 velkých vajec

125 ml limetkové šťávy

1 vanilkový lusk nebo 1 lžičku kvalitního vanilkového extraktu



POSTUP:

Sušenky rozdrťte nebo rozemelte najemno a smíchejte s rozpuštěným máslem na hmotu – tu dobře upěchujte na dno i boky dortové formy. Dejte do lednice. Na náplň vymíchejte dohladka sýr, pak postupně přimíchávejte cukr a po jednom dobře vmíchejte vejce. Přilijte šťávu z limetek a vnitřek vanilkového lusku nebo extrakt a dobře promíchejte. Pak přendejte náplň na sušenkový korpus a uhlaďte. Pečte 1–1,5 hodiny při 160 °C. Nechte 15 minut odpočinout a nakonec dejte na 5 hodin do lednice.

Rychlý koláč s pomeranči POTŘEBUJETE:

(na dortovou formu)

3 vejce

300 g hladké mouky

250 g krupicového cukru

100 g másla

1 sáček prášku do pečiva

3 bio pomeranče

2 lžíce másla

3–4 lžíce krupicového cukru



POSTUP:

Celá vejce s cukrem ušlehejte do husté pěny, zašlehejte rozpuštěné máslo, vmíchejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a nakonec 1 rozmixovaný pomeranč. Těsto nalijte do formy vyložené pečicím papírem a pečte asi 15 minut při 200 °C. Před podáváním dozdobte kolečky ze zbylých karamelizovaných pomerančů – na pánvičce nechte lehce zkaramelizovat cukr krupici na másle, přidejte plátky pomerančů a krátce povařte. Náš tip: Koláč podávejte s čokoládovými hoblinami a porcí šlehačky.

Opilá citrusová bábovka POTŘEBUJETE:

(na 1 formu)

250 g hrubé mouky

80 g měkkého másla

200 g cukru krystal

80 g kukuřičného škrobu

5 vajec

50 ml rumu

1 sáček kypřicího prášku

šťávu z 1/2 pomeranče

šťávu a kůru z 1/2 citronu

tuk a hrubou mouku na formu



POSTUP:

V míse dobře utřete máslo s cukrem, postupně přidávejte po jednom vejce a lehce zapracujte směs mouky se škrobem, citrusovou kůrou a kypřicím práškem, pak vmíchejte rum a obě šťávy. Těsto nalijte do vytřené a vysypané formy a pečte asi 45 minut při 180 °C. Bábovku nechte vydýchat a pak ji vyklopte.

Svěží koláč s citronovým krémem POTŘEBUJETE:

(na 1 koláčovou formu)

270 g hladké mouky

jemně strouhanou kůru z 1 citronu

20 g moučkového cukru

110 g másla

2 lžíce studené vody NA KRÉM:

220 g moučkového cukru

4 lžičky kukuřičného škrobu

150 ml citronové šťávy

4 vejce

1 lžíci citronové kůry



POSTUP:

Smíchejte mouku s cukrem a kůrou, přidejte máslo a vše rukama dobře spojte. Přilijte vodu a vypracujte těsto (pokud se drolí, dodejte do směsi ještě máslo). Těsto dejte chladit do lednice na 30 minut. Potom ho vtlačte do tukem vymazané a moukou vysypané formy a pečte asi 25 minut při 190 °C. Směs cukru a škrobu zalijte v rendlíku citronovou šťávou, zašlehejte vejce a kůru. Na mírném ohni za stálého míchání vařte krém, dokud nezhoustne. Nalijte ho na těsto a nechte ztuhnout.

Jogurtovo-limetkové řezy POTŘEBUJETE:

NA TĚSTO:

4 vejce

120 g cukru krupice

balíček vanilkového cukru

1 lžíci strouhané citronové kůry

špetku soli

120 g polohrubé mouky

1 lžičku kypřicího prášku NA NÁPLŇ:

500 g jogurtu

250 g netučného tvarohu

šťávu a kůru z 1 limetky

150 g cukru

8 plátků želatiny

200 g smetany na šlehání



POSTUP:

Vejce utřete s oběma cukry do pěny, pak přidejte mouku s práškem do pečiva, kůru a sůl. Vše dobře promíchejte, těsto vlijte do formy a pečte asi 20 minut při 200 °C. Po vychladnutí na korpus naneste směs z tvarohu smíchaného s jogurtem, limetkovou šťávou, kůrou a cukrem, do které vmíchejte rozpuštěnou želatinu a do tuhnoucí hmoty nakonec vmíchejte pevnou šlehačku.



Náš tip: Podávejte posypané drcenými oříšky nebo korpus rozřízněte a směsí ho naplňte.