Pokud vás dlouhodobě trápí reflux, měli byste popřemýšlet o změně stravovacích návyků a začít držet dietu. Dieta při refluxu není nijak složitá a je založená především na sebepoznání. Vy sami musíte zjistit, které potraviny a nápoje vám dělají dobře a které vám naopak refluxové příznaky zhoršují. Základem by měla být středomořská dieta. Při ní se váš jídelníček skládá především z ovoce, zeleniny a celozrnných produktů.

Dieta na reflux není jen otázkou potravin. Snažte se dodržovat i několik dalších pravidel a doporučení. Díky nim se vám může ulevit od nepříjemných refluxových příznaků.

Vždy si najděte dostatek času na každé jídlo. Nespěchejte a nejezte ve stresu.

Jídlo zapijte malou skleničkou čisté vody. Celkově vypijte denně 2,5–3 l vody.

Nepřejídejte se a raději si jídlo rozdělte do několika porcí s časovým odstupem.

Poslední denní jídlo konzumujte maximálně 2–3 hodiny před spaním.

Trpíte-li nadváhou, snažte se dostat do formy a pár kil shodit.

Můžete zkusit spát s podloženou matrací tak, aby hlava byla výše než žaludek. Spaní na levém boku vám také může ulevit.

Pokud milujete žvýkačky, vynechejte ty mentolové.

Doporučuje se zapisovat si každý chod vašeho jídelníčku a sledovat, které jídlo vám nedělá dobře. Někomu například vadí kravské mléko, a to nejenom na lačný žaludek, ale také během celého dne. Obezřetní buďte u následujícího:

Tučné maso

Mléko, jogurty, sýry

Čokoláda – všechny druhy včetně hořké

Kořeněné pokrmy – sůl, kari, pepř, chilli, skořice, pálivá paprika, muškátový oříšek, máta, peprmint

Kyselé potraviny

Rajčata, papriky, rajčatová omáčka

Citrusové plody

Kynuté sladké moučníky, kynuté knedlíky

Čerstvé pečivo

Vaječný žloutek

Fastfood a trvanlivé vakuované pokrmy

Káva

Sycené nápoje, 100% ovocné a zeleninové šťávy

Červené víno

Kouření

Pokud založíte váš jídelníček na ovoci, zelenině a potravinách s vysokým obsahem vlákniny, mělo by se vám výrazně ulevit. Potraviny je nejlepší grilovat nebo pošírovat. Smažené pokrmy by vám mohly refluxové příznaky zhoršit. Zkuste si vaši refluxovou dietu sestavit z těchto surovin:

Zelenina – brokolice, růžičková kapusta, květák, okurky, zelené fazole, brambory, špenát, chřest, zelí, pórek, cibule, česnek, topinambur

Ovoce – banány, jablka, avokádo, melouny, broskve, hrušky, borůvky, angrešt, josta, hroznové víno

Kuřecí a krůtí maso, plody moře, ryby

Nízkotučné jogurty, kefír

Kvašená zelenina a okurky, kombucha, zelené banány

Avokádový a olivový olej

Mandle, ořechy, slunečnicová semínka, čočka

Celozrnné pečivo, ovesné vločky, hnědá rýže

Vaječný bílek

Bylinky – heřmánek, máta, meduňka, sléz, dobromysl, řepík, lékořice, zázvor

Co je to reflux a jak se pozná?

Refluxem trpí 10–20 % populace, a proto můžeme hovořit o civilizačním onemocnění. Jedná se o poruchu trávení. Pacienti mají oslabený nebo špatně fungující jícnový svěrač. Kvůli tomu se jim zpět do jícnu vrací obsah žaludku včetně žaludečních šťáv. Nejtypičtější je to u dětí do jednoho roku, které ještě nemají svěrač dostatečně vyvinutý. Problémy mohou nastat i u těhotných žen. Příčinou může být také dlouhodobé užívání nějakých léků nebo brániční kýla.

Refluxových příznaků je mnoho. Může se jednat o časté pálení žáhy, nepříjemné pocity a zápach z úst, bolest v horní části břicha, zvýšená kazivost zubů a zubní skloviny, kašel po jídle, zvracení, říhání, nadýmání, škytavka, nebo dokonce opakovaný zánět středního ucha. Tyto příznaky vám mohou ledacos napovědět, ale vždy je nejlepší variantou návštěva lékaře. Ten vám provede odborné vyšetření a poskytne vám veškeré informace.

Jak si vyléčit reflux?

Léčit se můžete volně prodejnými léky, přírodní cestou nebo léky na předpis. Od nepříjemných příznaků vám může rychle, ale krátkodobě pomoci například jablečný ocet, soda nebo jablečné víno. Dbejte také na pravidelný přísun probiotik, prebiotik a vlákniny ve stravě. Reflux nelze nikdy definitivně vyléčit, a to ani v případě, že se rozhodnete pro chirurgický zákrok. Vhodnými léky a potravinami však můžete výrazně zmírnit příznaky.

Jídelníček při refluxu

Snídaně

Celozrnný chléb s krůtí šunkou a zelenina, ovesné vločky s bílým jogurtem a ovocem, krupicová kaše, pohankový chléb se sýrem a zeleninou, špaldový chléb s avokádem a bazalkou

Svačiny

Ovoce, zelenina, jogurt, kefír, ořechy, semínka

Oběd

Zapečená treska s pórkem a quinoa, těstovinový salát s kuřecím masem, kuskus s grilovanou zeleninou, pečená kachna s bramborovou kaší a hlávkovým salátem, jablečný nákyp, nudle s mákem

Večeře

Rizoto s krevetami, pečené brambory s kuřecím steakem a zeleninou, zeleninový salát s mozzarellou, grilovaná zelenina se sýrem, vývar s nudlemi