Dieta podle typu vaší osobnosti: Tohle jezte a za 4 týdny zhubnete několik kilo!

Diety nejsou univerzální pro všechny, to už jste si asi vyzkoušela sama na sobě. Některé vám sedly více, jiné byly katastrofa. Přitom by každý dietní plán měl počítat s konkrétní osobností. Nejsme totiž všichni stejní. To ostatně potvrzuje i trenérka a autorka knihy „Diet Right For Your Person Type“ Jen Widerstromová, která vytvořila čtyřtýdenní dietní plán pro každý typ osobnosti.