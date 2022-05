Pokud vám lékař diagnostikoval dnu, tak se v žádném případně nevyhnete speciální dietě. Dieta při dně (nízkopurinová dieta) je pro každého pacienta velmi důležitá a není vůbec jednoduchá. Jak na ni?

Co je to dna a koho postihuje?

Při diagnóze dny se vám do krve dostává mnoho kyseliny močové. Ta je odpadním produktem, který v těle vzniká při trávení potravin, jež obsahují mnoho purinů. Kyselina močová se pak usazuje v kloubech, především v palcích u nohy, kotnících nebo zápěstích. Postižená místa jsou pak velmi bolestivá, červená, nateklá a v pokročilejším stadiu jsou na kůži patrná ložiska.

Nemoc nejčastěji postihuje muže ve věku 40 let a výše, ženy v menopauze, cukrovkáře, lidi s nadváhou nebo ty, jež mají vysoký krevní tlak či cholesterol. V mnoha případech se jedná o dědičné onemocnění.

Nízkopurinová dieta

Pokud je vám diagnostikována dna, měl by být denní příjem purinů ve stravě nižší než 400 mg. Z tohoto důvodu je velmi žádoucí hlídat si, co jíte a kolik purinů která potravina obsahuje. Díky tabulce s obsahem purinů v jednotlivých potravinách to jednoduše zvládnete. Tabulku by vám měl poskytnout nebo doporučit váš ošetřující lékař.

Při nízkopurinové dietě si musíte uvědomit, že se nejedná o krátkodobou úpravu jídelníčku. Dieta při dně se většinou dodržuje celý život a je spojená s celkovou úpravou vaší životosprávy. Které potraviny a návyky dnu spouští nebo pomáhají řešit její příznaky, si jednoduše najdete na internetu. Není to však nic, co by bylo nad vaše síly.

Dodržujte pravidelný jídelníček a střídmost a nepřejídejte se. Každý týden dopřejte tělu odlehčovací dny, které budou založené výhradně na ovoci a zelenině. Maso vám postačí třikrát týdně a mělo by být libové. Pokud máte nadváhu, začněte sportovat a zaměřte se na úbytek vaší váhy. Denně vypijte 2–3 litry tekutin. Vyhýbejte se hodně kořeněným nebo přesoleným pokrmům.

Jak upravovat potraviny?

Důležité je také to, jakým způsobem potraviny upravujete. Nejvhodnější je vaření nebo pošírování. Delším vařením se z potravin odbourávají přebytečné puriny, což je při nízkopurinové dietě zásadní. Méně vhodné je pečení nebo grilování.

Musíte se vyhýbat potravinám, které by vám mohly vyvolat dnový záchvat nebo zhoršit příznaky nemoci. Celá dieta je tak založená na tom, kolik purinů obsahují jednotlivé potraviny. Dle toho je rozdělujeme do tří skupin, které určují vhodnost jejich konzumace.

Potraviny, kterým se musíte vyhýbat. Obsahují 150–800 mg purinů / 100 g potraviny

Vnitřnosti, brzlík, játra, ledvinky, mozeček, játrové paštiky, jaternice

Nakládaná masa

Zvěřina a masa od mladých zvířat

Uzeniny

Plísňové a uzené sýry

Sardinky, ančovičky

Masové extrakty, masové polévky a omáčky

Čokoláda

Reveň, fíky, červená řepa

Dochucovadla, sójová a worcesterská omáčka, mnoho soli

Černá káva a černý čaj

Potraviny, které můžete konzumovat omezeně. Obsahují 50–150 mg purinů / 100 g potraviny

Mořské ryby a rybí výrobky, humr, krevety

Sladkovodní ryby, především úhoř

Červená masa, vepřová žebra

Luštěniny

Houby

Špenát, květák, růžičková kapusta, hrášek, chřest, brusinky

Smažené tofu

Potraviny, které tvoří základ stravy. Obsahují 50–100 mg purinů / 100 g potraviny

Nízkotučné mléčné výrobky, zakysané mléčné výrobky

Syrová zelenina (mimo druhy, které obsahují více purinů) – kukuřice, vařené zelí a kapusta, celer, mrkev, pečené sladké brambory, cibule

Ovoce – datle, dužina z čerstvého kokosu, avokádo, banány, třešně, jahody, pomeranče, kiwi, grep

Žitné pečivo

Z ryb výhradně losos

Pšeničná mouka

Hnědá rýže, brambory, těstoviny

Zavařeniny

Mléko

Vejce

Rostlinné tuky a olej

Med

Ořechy, slunečnicová a jiná semínka, hrozinky

Ovesné vločky

Alkalické minerálky

Bylinky na příznaky – vojtěška, lopuch, yzop, mladé kopřivy, slivoně, bršlice

Bylinky jako dochucovadlo – bazalka, tymián, rozmarýn, oregano, petrželka

Jídelníček při nízkopurinové dietě

Snídaně

Žitný chléb s lučinou a zeleninou, dalamánek se sýrem, vajíčková pomazánka s celozrnným chlebem a zeleninou, ovesná kaše s ovocem, žitný toast s kvalitní šunkou a zelenina, tuňáková pomazánka s toastem

Svačina

Oblíbené ovoce, zelenina, nízkotučný jogurt, kefír, hummus

Oběd

Zeleninový vývar, ovocné knedlíky, kuře na paprice s knedlíkem nebo hnědou rýží, losos s pečenými bramborami a tvarohový dip, treska s bramborovou kaší a rajčatový salát, těstoviny s italskou omáčkou, vepřová panenka na bylinkách a pečené brambory

Večeře

Kuskus s jahodami a tvarohem, jáhlové palačinky s jogurtem, zeleninový salát s kozím sýrem nebo lososem, brokolicová polévka s krutony z celozrnného chleba, veganské rizoto, vaječná omeleta s rajčaty a žitným chlebem