Zhubněte s rýží! 8 báječných receptů na dietní oběd

Postup: Na lžíci oleje zpěňte bílou část mladé cibulky, nakrájenou zelenou si odložte. Přidejte na nudličky nakrájenou mladou tvrdou cuketu a prudce opečte. Na to přijdou na řadu cizrna, zázvor, sezam a na plátky nakrájený česnek. Zahřejte a smíchejte s opečenou rýží a cibulovou natí.

Postup: Opakujeme – rýži nepromývejte! Na lžíci másla a olivového oleje dosklovata orestujte nadrobno nakrájenou cibulku. Přidejte rýži a obalte ji z každé strany v tuku s cibulkou. Tento proces Italové nazývají tostatura. Když se každé zrnko rýže obalí tukem, přilijte deci suchého vína. Bude to prskat (a krásně vonět), alkohol se rychle odpaří. Pak už jen dolévejte vývar v závislosti "žízně" rýže (přibližně po deckách – vždy, když rýže vše nasaje, přilijte další přiměřenou dávku). Když je rizoto hotové, přidejte ještě lžíci másla a najemno nastrouhaný parmazán, aby bylo co nejkrémovější.

Suchý kopeček rýže, z něhož hledí smutné zelené kuličky scvrklého hrášku dozdobené eidamem, TO NENÍ rizoto.

Milánské rizoto

Potřebujete: Základ na italské rizoto, tedy kvalitní olivový olej, máslo, suché bílé víno, poctivý domácí vývar, středně velkou cibuli. A hlavně rýži typu arborio, baldo či carnaroli, které zajistí rizotu krémovou konzistenci, k tomu dvojnásobnou dávku parmezánu, čerstvé bylinky na ozdobení, šafrán

Postup: Postup je navlas stejný jako při italském rizotu, do ohřátého vývaru jen přidáte špetku šafránu. Vývar stále přilévejte jen do té výšky, do jaké vám sahá rýže, a nechte vsáknout. Na 200 g rýže si ho připravte přibližně litr. Milánské rizoto vám bude nejvíce chutnat samotné, ale nic nezkazíte, když ho použijete jako přílohu ke kvalitnímu masu.