Díky čemu mají Asiatky dokonalou pleť? Zkuste jejich gua sha masáž

Gua sha (čtěte kváša) je obličejová masáž pomocí speciální nefritové destičky, která vám pomůže eliminovat vrásky a mít zářivější pleť. Dokáže také zlepšit prokrvování pokožky, zbavit vás váčků pod očima a stařeckých skvrn, ale i zmírnit napětí obličejových svalů. Starověcí Číňané se kamennou či kostěnou destičkou zbavovali nemocí a zánětů v těle tak, že nešvary z těla doslova seškrabávali a v postižených místech obnovovali zaseknutou energii. Postupem času se pak metoda přesunula i do beauty salónů.

Jak provádět masáž?

Gua sha destičku při masáži vždy držte v úhlu 45 stupňů proti tváři a tahy provádějte v jednom směru, ne jak se vám zlíbí. Na každém místě opakujte pohyb od středu ven ideálně pětkrát až desetkrát. Začněte u krku a přejíždějte ho směrem zezdola nahoru k hraně obličeje, nikdy nestahujte kůži dolů ke klíčním kostem. Pokračujte bradou, zvlněnou částí destičky promasírujte čelist a tahy směrem k uchu ji řádně vytvarujte. Tím se časem můžete zbavit i druhé brady. Poté rovnou částí destičky přejděte k tvářím a lícním kostem a promasírujte je půloblouky vedenými pod lícními kostmi a od brady ke spánku. Nos ošetřete rovnými tahy po stranách i svrchu, a to od špičky ke kořeni. Pro oční okolí dělejte menší pohyby a masírujte ho do kruhu. Začněte od kořene nosu přes nadočnicové oblouky a poté od vnějších koutů očí pod oči a zase zpátky. Nakonec si vezměte na paškál čelo a táhlými oblouky miřte z místa mezi obočím vzhůru k vlasům a do stran ke spánkům. Závěrem pak udělejte ještě několik pohybů od krku směrem dolů, čímž uvolníte a rozproudíte lymfatický systém.