DINA (37): Z aférky na jednu noc až k oltáři. Styděla jsem se, ale zůstala jsem navždy

Dina ráno Michalovi vykala, on jí říkal Kláro, oba se styděli, ale shodou dalších událostí od něj už nikdy neodešla.

Už je to sedm let, co jsme manželé. Máme šestiletého syna a na podzim se nám narodí vytoužená holčička. Michala bych nevyměnila ani za Keanu Reevese, i když pro něj mám velikou slabost.

S Michalem jsme se seznámili úplně jednoduše; sbalil mě kolem půlnoci v baru a pak jsem šla k němu domů… Nikdy jsem nic podobného neudělala! Když se nás lidé ptají, jak jsme se seznámili, stále se ještě občas červenám anebo neříkám úplnou verzi příběhu.

Byla jsem totiž namol a popravdě si z té noci moc nepamatuji. Manžel na tom byl podobně. Ráno jsem si jen stěží vzpomněla, jak se ten muž, u něhož jsem se probudila, jmenuje, a také jsem měla silnou tendenci mu vykat. Michal mi říkal Kláro! Klára byla kamarádka, s níž jsem v baru byla.

Pochopitelně jsem chtěla okamžitě sbalit kabelku a rychle na vše zapomenout a také jsem doufala, že je ten muž zdravý. Antikoncepci jsem užívala, ale nemohla jsem si vzpomenout, zda jsme použili kondom. Bože, jak jsem se před ním i před sebou styděla! Nicméně bylo zřejmé, že se styděl i on. Byl rudý a potily se mu ruce.

Asi jako omluvu mě pozval na snídani, prý udělá palačinky. I přes původní plány jsem pozvání přijala, měla jsem hrozný hlad a palačinky odmítnout nedokážu. Michal byl totiž kuchař, palačinky udělal naslano i nasladko! Byly famózní! Jídlo uvolnilo napětí a začali jsme si opatrně povídat. Ledy byly prolomeny.

Po chvíli jsme se celé situaci smáli. Dokonce jsem se uvolnila tak, že jsem se odvážila zeptat, zda jsme použili ochranu. Michal okamžitě zrozpačitěl, ale díkybohu přikývl. Po chvíli mi pak začal horečně vysvětlovat, že to byla jeho úplně první „akce“ podobného typu. „To jsme na tom naprosto stejně…,“ uklidnila jsem ho. Opět jsme se smáli, ukusovali palačinky, povídali si a já tak nějak přestala pospíchat domů. Ostatně byla sobota a plány na víkend jsem žádné neměla.

Pak zazvonil telefon, volal Michalův táta, říkal, že se cítí divně, vidí rozmazaně, brní ho půl pusy a je mu na zvracení. Můj budoucí muž začal panikařit a řekl otci, aby zavolal svému lékaři. Jenže starý pán vše odmítal. Jsem zdravotní sestra, od školy jsem pracovala na interně, a tak jsem se do věci ihned vložila – prostě jsem se přepnula do pracovního módu. „Okamžitě voláme záchranku! Může to být mrtvice, tvůj otec musí rovnou na iktovou jednotku – podej mi telefon, jdu volat!“ zavelela jsem.

Rozhovor trval pár vteřin, Michal mi diktoval otcovu adresu, bydlel přes ulici. Byli jsme u něj dřív než záchranka. Starý pán nebyl schopný se usmát a při vyplazení jazyka se jazyk stočil do strany. Měla jsem jasno – šlo o iktus, tedy mrtvici. Můj budoucí tchán však díky včasné lékařské péči na iktové jednotce vyvázl s minimálními následky!

Ten večer jsem u Michala opět zůstala, měl jen otce, který ho po smrti maminky vychovával sám, a tak byl z celé události velice vyplašený. Propovídali jsme skoro celou noc, měla jsem pocit, že se známe roky. Usnuli jsme ve vší počestnosti k ránu.

Když po telefonátu z nemocnice uslyšel můj budoucí muž dobré zprávy, opakovaně mi děkoval a prosil mě, abych přijala pozvání na oběd v jedné velmi dobré restauraci, která patřila jeho kamarádovi. Michal v ní nějakou dobu vařil. Pozvání jsem přijala.

Poté jsme se šli projít, budoucí manžel mě opatrně chytil za ruku a mně v tu chvíli došlo, že jsem se zřejmě zamilovala. Cestou k Michalovi jsem si doma vyzvedla pár věcí a opět u mé nové známosti přespala.

Tehdy už jsme nebyli nevinní. Od onoho víkendu jsem už od Michala v podstatě neodešla. Postupně jsem si k němu z domova odnášela věci, až mě po dvou měsících vyzval, ať se přestěhuji definitivně. Mí známí si klepali na čelo, ale já to udělala! Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, zda dělám dobře, či špatně, cítila jsem, že vše plyne tak, jak má. Má intuice měla pravdu. Jsem sedm let v sedmém nebi, do něhož jsem však vkročila dosti hříšně.