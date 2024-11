Možná je to váš soused nebo babička, kdo je přímo posedlý sbíráním jakéhokoliv majetku. V domě, garáži a na zahradě se jim kupí masy nepotřebných věcí, které někde našli a přivlastnili si je. V extrémních případech nedbají o vlastní hygienu, neuklízí si a nevadí jim ani plesnivé jídlo v lednici či na zemi. Jsou to lidé s Diogenovým syndromem. Co je to za nemoc, jak vzniká a lze ji vůbec nějak léčit?