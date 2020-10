Discopříběh: Láska, zranění i zločinci na place. Jaké bylo natáčení?

Letos je to dvacet let, kdy mohli diváci poprvé shlédnout film…

Jaroslavu Bobkovou-Stránskou, která v Discopříbězích hraje kadeřnici Jitku, později vdanou za Jirku, učili profesionální kadeřníci stříhat, aby scénu v kadeřnictví mohla odehrát sama. To se jim ale nepodařilo, a tak je záběr natočen tak, že jsou vidět pouze ruce dublérky. Zato slzy, které Jitka při stříhání Jirky ronila, nemusely být umělé. Herečka totiž při natáčení doopravdy slzela, ale smíchy při pohledu na ostříhaného Jirku. „Trvalo to celý půlden, postupně mu zkoušeli různé účesy, třeba na pankáče nebo měl ostříhanou jen půlku hlavy a podobně. Obvykle se pro potřeby natáčení dávají hercům kapky na slzení, ale Jarka (Jitka) je vůbec nepotřebovala, brečela smíchy,“ vzpomínal na natáčení herec Roman Pikl.

Herec Ladislav Potměšil, který si ve filmech zahrál otce Jirky Horáčka, utrpěl během natáčení hned několik zranění. Během nahánění svého syna po železnici si natrhl sval, ve scéně, kdy bouchl do dveří a vysypala se skleněná výplň, se zase ošklivě pořezal. Filmaři totiž pro dokonalý efekt sklo nařízli a nechali herce do něj praštit.

Plzeň plná kriminálníků

Natáčení druhého dílu Discopříběhu provázely od začátku nesnáze. Nejprve nikdo nechtěl film sponzorovat a jeho režisér Jaroslav Soukup si dokonce podal inzerát, aby sehnal peněžní prostředky. To ale nebylo všechno. „Obrovský, nesrovnatelný rozdíl oproti natáčení jedničky. Bylo krátce po amnestii prezidenta Havla a Plzeň byla plná kriminálníků. Do záběrů nám lezla potetovaná individua a policisté se báli zasáhnout, protože by porušili lidská práva. Nemohli jsme točit a museli čekat, až je to přestane bavit a odejdou. Velmi nerad na to natáčení vzpomínám, bylo to opravdu těžké,“ uvedl režisér a scenárista filmu Jaroslav Soukup.