DITA (40): Kontaktovala mě přítelova žena. Mám věřit jí, anebo jemu?

Dita byla ve vztahu se svým partnerem spokojená, než jí zavolala jeho manželka. Od té doby o Liborovi pochybuje a neví, co má dělat. Má věřit jí, anebo jemu?

„Dobrý den, Dito, možná byste měla vědět, že je Libor už třicet let ženatý. Asi se vám s tím moc nepochlubil, viďte? Nebylo by to poprvé, jste prostě další v dlouhé řadě jeho známostí, což pro vás asi není příjemné zjištění. On už jiný nebude, já jsem si zvykla, ale vy byste si měla najít někoho perspektivnějšího, jste ještě mladá. Libor od rodiny nikdy neodejde, a to měl příležitostí desítky!“ sdělil mi vysoký ženský hlas před týdnem do telefonu.

Vůbec jsem nevěděla, jak reagovat. S Liborem jsme se znali čtyři měsíce. Když jsme se seznámili, tvrdil, že se rozvádí. To, že mě potkal, prý jeho odhodlání jen posílilo. Jeho žena je údajně šílený manipulátor a on se chce rozvést už více než deset let.

„Papíry“ měl podle jeho slov několikrát vyplněné a jednou i podané, ale nakonec vše stáhl. „Lidunka“ ho prý donutila. I nyní na něj velmi tlačí a různě ho vydírá i vyhrožuje, aby vše stáhl. Libor s ní zůstat nechce. Řekl mi, že mu moc pomohlo, když potkal mě, dodala jsem mu sílu a odhodlání vše dotáhnout.

Libor je o deset let starší než já, poznali jsme se na teambuildingové akci – já v roli lezeckého instruktora, on onu akci pro své zaměstnance zařizoval. Libor vlastní ještě s dvěma partnery malou výrobní firmu. Všichni tři pánové jsou sportovně založení a své podřízené jednou za rok „mučí“ společným sportovně-alkoholickým víkendem.

U zaměstnanců bývá oblíbená zvláště druhá část, kde nevelí sportovní lektoři, ale pípa, sud piva a minimálně jedno nebohé selátko. Podobné akce pro mě nejsou ničím výjimečným, pořádáme je často.

Výjimečné nebylo ani to, že se mě na takové akci snažil někdo „uhnat“. Libor byl ale něčím jiný, moc mě přitahoval, a tak jsem mu dala šanci. Ne tedy přímo na onom víkendu, tam jsme po sobě jen pokukovali, ale po návratu z něj. Sešli jsme se na vínu v restauraci.

Jiskry, které mezi námi při prvním setkání o samotě přeskakovaly, by byly schopné zapálit snad i ubrus a suchou kytku na stole. Byla to jízda! Nic podobného jsem nikdy nezažila, a to mi není dvacet a partnery jsem měla vždy spíše mladší! S Liborem jsme si ve všem neskutečně rozuměli, oba jsme měli pocit, že se známe roky. Myslím, že jsme si navzájem řekli věci, které jsme ještě nikdy před nikým nevyslovili nahlas.

Velmi brzy jsme mluvili i o společné budoucnosti, neboť jsem žila v tom, že se Libor rozvádí. Se mnou to dle jeho slov nemělo nic společného – což velmi zdůrazňoval. Nechtěl, abych se cítila vinná. Důvody k rozvodu mi vysvětlil až po mém naléhání. O ženě zjevně nechtěl mluvit nehezky, ale ze všeho, co říkal, mnoho nehezkého prosakovalo.

Jeho paní se jevila jako velký manipulátor – ovládala děti, Libora i jeho rodiče. Za nitky tahala tak silně, že obě jejich dcery před rokem doslova utekly z domova! Jsem přesvědčená, že tuto věc si přítel nemohl vymyslet, neboť mi dal číst několik zpráv od starší dcery, které naznačovaly, jak zoufalá z chování své matky je.

Poté co mi jeho paní zavolala, jsem o tom několik dní příteli neřekla. Byla jsem v šoku a také jsem o příteli začala trochu pochybovat. Komu mám důvěřovat? Co když má pravdu ona a přítel je mistr klamu? Jak to poznám, komu z těch dvou mám věřit?

Pochopitelně jsem se radila s nejbližšími kamarádkami a shodly jsme se, že v podstatě není možné si ty dva nějak proklepnout. Víc jsme věřila přítelovi, ta paní v telefonu zněla opravdu velmi nesympaticky, ale co když se zase bolestně spálím? Nebylo by to poprvé, ostatně se synem jsem kvůli tomu sama. Na muže prostě štěstí nemám.

Nakonec jsem se rozhodla vše příteli říct a tím „vše“ myslím i své pochybnosti a obavy. „Dito, ona ví, že mě ztrácí, že s ní už roky nechci být, ať už to s námi dvěma dopadne jakkoliv. Chce mi to tedy alespoň pořádně opepřit, zkazit, ublížit mi a do tebe zasít nedůvěru. Prosím, věř mi, nedovol jí, aby mezi nás vrazila klín!“ žádal mě přítel.

Jenže na otázku, jak se vyvíjí žádost o rozvod, vyšlo najevo, že ji ještě neodeslal! Lidunka mu prý začala vyhrožovat, že ho o vše připraví, najala si jakéhosi vyhlášeného právníka a prý poštvala proti Liborovi i dcery. Kůrku by si od něj údajně nevzaly. A tak se radí s různými právníky a hledá, jak vším projít s co nejmenšími ztrátami.

Na jednu stranu jsem schopná ho chápat a věřit mu, na druhou si říkám, jestli není pravda to, co mi do telefonu říkala Lidunka. Jenže jak to ověřit? Má intuice mlčí a já jsem opět v koncích. Už poněkolikáté!