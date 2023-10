DITA (41): Jeho milenka má vše, po čem jsem vždy v manželství toužila. Proč to se mnou nešlo?

Odstěhoval se před čtyřmi měsíci, rozvedení ještě nejsme, ale vše je na spadnutí. Dcery neviděl měsíc, nechtějí k němu, nemají tu ženu rády, a on je bohužel nijak nepřemlouvá. Pravděpodobně by byl ochotný je brát na všechny ty výlety, které se svou novou láskou a mnohdy i s jejími dětmi podniká, ale dcery s nimi nechtějí. Holkám je šestnáct a osmnáct, dětem té paní sedm, jsou dvojčata. Dcery mi řekly, že opravdu nehodlají dělat starší sestry úplně cizím dětem, chtěly by mít tátu jen pro sebe, když už ho nevídají doma.

Pro mě i pro ně byla celá událost s odstěhováním bleskem z čistého nebe, potřebují podobně jako já čas, aby vše nějak zpracovaly a vyrovnaly se s tím, že už s námi táta není a nikdy nebude. Navíc se možná budeme muset kvůli dělení majetku i přestěhovat!

To, jak se muž chová k našim dcerám, mi paradoxně dodává energii a sílu se nezhroutit. Velice brzy jsem pochopila, že je na mně, abych jim zajistila materiální zázemí, jinak by možná neměly nic. Občas ale tápu, jak to udělat a neustále se s manželem nehádat? Nechci, aby dcery žily „ve válce“ rodičů, které oba milují, i když jejich vztah k otci je aktuálně dost komplikovaný.

K tomu všemu mě trápí ještě jedna bolest, o níž však před dcerami nemluvím, i když starší už onu věc také vydatně okomentovala. Jejich tatínek s námi už roky nikam nejezdil a veškerý volný čas trávil v práci nebo doma, jenže po boku milenky se z něj rázem stal aktivní muž. Já ho v posledních letech znala bohužel jen jako „gaučáka“, který si po příchodu domů lehl na gauč a hleděl na televizi, do mobilu či alespoň do stropu.

Vzhledem k náročnosti jeho práce jsem po něm příliš pomoci v domácnosti ani nevyžadovala. Měli jsme doma takový ten „starý model“ soužití; manžel budoval firmu a finančně nás zajišťoval, já se starala o domácnost a pracovala na půl úvazku. Měla jsem pocit, že nám to tak klape, manžel má servis, o děti je postaráno a doma je pořádek.

Samozřejmě mě mrzelo, že veškeré volnočasové aktivity rodiny zajišťuji já, a občas jsme se kvůli tomu i pohádali, ale že bych se kvůli tomu chtěla rozvést anebo najít milence, mě ani nenapadlo. Možná jsem to ale měla udělat, alespoň bych si v životě něco užila!

Teď si totiž užívá muž. Zatímco já byla tento rok nejdál na Šumavě, manžel s milenkou už projeli polovinu evropských hlavních měst. Byli v Římě, v Londýně, v Budapešti, v Kodani. Ba co víc, muž s tou ženou chodí o víkendech po výletech, které dokonce sám vymýšlí – občas jde o výlety do zajímavých míst, které „obšlehl“ ode mě.

Dcery mi řekly, že se jich na mnohé podrobnosti dokonce vyptával. Mým holkám je to pochopitelně líto, s námi manžel nikam nechtěl, ale s novou rodinou cestuje, jako by chtěl dohnat, co zameškal. A nejen to…

Nezapomenu, jak moc mě kdysi mrzelo, když jsme od manželovy sestry, jejího muže a mé rodiny dostali ke dvacátému výročí svatby víkend pro dva v luxusním resortu a já jela nakonec s tchyní! Muž chodíval kdysi do sauny i na masáže, měl tyto procedury rád. I tak se mnou nakonec odmítl odjet.

Nebylo to špatné, ale sklenku šampaňského opravdu nechcete popíjet ve vířivce s manželovou matkou, byť je milá a vcelku si rozumíte. Asi nemusím příliš vysvětlovat, jak moc mě nyní bolí, když manžel odjel minulý víkend na romantický víkend ve dvou do Karlových Varů. Předtím jsme se ale ještě stihli pohádat o auto.

Mé potřebuje docela nákladnou opravu, avšak manžel – stále jsme manželé! – ji odmítl financovat. Prý ať si zvykám platit věci ze svého. S dcerami jsme tedy jely na chatu s třemi přestupy vlakem a autobusy, na opravu auta v řádu desetitisíců prostě nemám.

Muž je s milenkou ve Varech a já přemýšlím, co jsem – „sakra“ – dělala tak špatně, že ona má během chvilky vše, co já neměla a po čem jsem roky toužila. Čeká mě rozvod a majetkové vyrovnání a muž mě do toho všeho drží v šachu s financemi. Ženy by neměly obětovat život, kariéru a své zájmy výhradně rodině, obvykle jim za to nakonec stejně nikdo nepoděkuje!