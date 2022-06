DITA (41): Můj bývalý partner mě bil, můj táta mu dal nakládačku

Dita dostala od přítele opakovaně facku. Rodině to tajila. Jednou to přítel opravdu přehnal a Dita zavolala svému tátovi. Ten se se situací vyrovnal po svém…

Nikdy jsem si nemyslela, že se domácí násilí bude týkat i mě! Vždy jsem o problému jen četla. Dokonce ani mé nejbližší kamarádky neměly s ničím podobným osobní zkušenost.

S bývalým manželem jsme se rozvedli kvůli fatálním neshodám v intimní oblasti, což náš vztah nakonec rozbilo úplně. Exmanžel není zlý člověk, jen je hodně specifický a svůj. Ruku by na mě nikdy nevztáhl, to u něj bylo absolutně nepředstavitelné. Naše manželství bylo klidné. V posledních letech doslova mrtvolně klidné.

Marcel, můj přítel, je opakem mého muže – je živelný, podnikavý, sportovec, bavič… Seznámili jsme se dva roky po rozvodu a zdálo se, že v perfektní čas. Dcera se dostala na vysokou školu a syn studoval v zahraničí – děti už mě nepotřebovaly a já byla opět „svobodná“. Vztahu s Marcelem jsem propadla.

První měsíce byly opojné, dohnala jsem všechno, co jsem kdy zameškala; cestování, festivaly, hojnost dobrého vína a skvělého sexu a řadu dalších radostí života. Po letech jsem měla pocit, že žiji naplno.

Jenže Marcel byl živel naprosto ve všem. V dobrém i ve zlém. A zlého začalo postupem času přibývat. Marcel byl znamením lev – oslnivý, jedinečný a nepřehlédnutelný, ale také panovačný a impulzivní. Zcela nepředvídatelně ho občas vytočily i úplné hlouposti. Co ho jednou nechalo úplně klidným, to ho jindy dohánělo k nepříčetnosti.

Bylo to pro mě nesmírně matoucí, nikdy jsem nevěděla, na čem jsem. Bývalý manžel byl „méďa béďa“, naprosto předvídatelný a pasivní, a tak jsem při Marcelových prvních výbuších vzteku vůbec nechápala, co se děje.

První facku jsem dostala kvůli neumytému sprchovému koutu. Byla jsem u přítele na víkend. Grilovali jsme se sousedy, pili víno, byl to moc příjemný večer. Mohl mít i hezké zakončení, kdybych po sobě nezapomněla setřít sprchový kout.

Než sousedé přišli, dala jsem si sprchu. Jenže přítel cosi rychle potřeboval v kuchyni a já vyběhla z koupelny narychlo s tím, že se tam vrátím a uklidím po sobě. Jenže jsem zapomněla. Když pak známí odešli, šel se přítel vysprchovat… Hrozně se tehdy rozčílil, já cosi prudce odsekla a najednou mi na tváři přistála jeho dlaň.

Byla jsem v šoku. Bohužel jsem ten večer neodešla. Přítel se ráno omluvil, svedl vše na alkohol a já omluvu přijala. Vše se ale po třech měsících opakovalo. Byla jsem „chycená“. Nedokázala jsem od přítele odejít a styděla jsem se komukoliv svěřit.

Když se to stalo počtvrté – facka už nebyla jedna! – sesypala jsem se a zavolala tátovi. Vždy jsem byla tatínkova holčička, táta mě zbožňoval, ale byl na mě i přísný, nic jsem v dětství nedostávala zadarmo. Táta byl mým telefonátem šokovaný, šíleně se rozčílil a já se lekla, co jsem to provedla. Bála jsem se, co provede táta.

Nedělo se však nic – alespoň jsem si to naivně myslela! Přítel se neozýval a táta už dál nic nekomentoval. Když se mi pak přítel neozval víc než týden, myslela jsem si, že je konec. Vždy mě druhý den po incidentu prosil o odpuštění. Vlastně jsem si i oddechla, sama bych ten patologický vztah asi ukončit nedokázala, na Marcelovi jsem nezdravě visela. Byla jsem jako zakletá.

Nakonec jsem ale příteli zavolala, chtěla jsem si ujasnit, že je opravdu konec. Po prvních rozpačitých větách jsem se k mému údivu dozvěděla, že můj otec ještě toho večera Marcela navštívil a velmi stručně mu vysvětlil, že se ke mně už nemá přibližovat. Přítel měl naražená žebra a natržené obočí.

Táta dělal dlouhé roky judo a ve svých sedmašedesáti letech stále aktivně sportoval, byl ve výborné kondici. Nikdy bych si nemyslela, že můj klidný, zásadový a vyrovnaný otec je schopný někomu „zmalovat ciferník“. Navíc mě táta bohorovně ujistil, že by to klidně udělal znovu. Musím říct, že jsem nakonec byla víc dojatá než naštvaná.