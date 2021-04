DITA (42): Dcera chtěla vědět, jak se pozná láska. Díky tomu jsme odhalili úchyla

Ditiny tři dcery jsou velmi zvídavé a rády zkouší nové věci. Dita s manželem se je snaží podporovat a dodávat jim sebevědomí a odvahu. Když za nimi však přišla nejstarší dcera s tím, že neví, jestli miluje svého kamaráda na chatu, zpozorněli. Nakonec se z něj vyklubal čtyřicetiletý sexuální predátor.

S manželem Ivanem máme tři dcery. Nejstarší Evička má třináct, prostřední Petruška má deset a nejmladší Jůlince je osm let. Děti máme pěkně za sebou, takže jsem na rodičovské dovolené mohla zůstat pět let v kuse. Ivanovi i mně to tak vyhovovalo. Stavěli jsme dům a já jsem se tak mohla plně věnovat péči o rodinu a děti, zatímco on trávil hodně času na stavbě. Když šla Evička do první třídy, mohli jsme se konečně přestěhovat do vysněného domku.

Ivan se s námi snažil trávit hodně času, ale na výchovu dětí jsem tady byla vždycky především já. Učila jsem holky jezdit na kole, plavat, počítat i číst. Když si holky s něčím nevěděly rady, přišly vždycky pro radu právě za mnou. Úloha rodiče není vůbec jednoduchá. Snažíte se v tom malém človíčkovi probudit dobré rysy a cit pro spravedlnost. Učíte jej vyrovnat se s problémy a správně je řešit. Myslím, že rodič buduje v dítěti osobnost a svým způsobem utváří celý jeho život už od dětství.

Naše holky jsou od malička velmi zvídavé. Začínalo to otázkami, které jistě každý rodič dobře zná. Mami, proč je tráva zelená? A mami, proč ten pták zpívá? A proč je venku zima? S přibývajícím věkem jsou otázky čím dál tím více sofistikovanější a vy si na odpovědi musíte dát opravdu záležet. Třeba naposledy to byla otázka mé nejstarší dcery – Maminko, jak se pozná láska? Když se mě Evička ptala, netušila jsem, jaká hrůza se z tak nevinné otázky vyklube.

Evička prožívá na můj vkus pubertu relativně brzy. Otázky a problémy kolem intimity jsou pro ni velmi obtížné. Začaly jsme spolu o lásce debatovat. Hned mě napadlo, že Evičce přiblížím můj vztah s Ivanem. Že přece nemůže být lepší příklad než láska její mámy a táty. Vyprávěla jsem jí, jak jsme se seznámili, jak dlouho jsme spolu chodili a jak jsme se během této doby poznávali. I já jsem se musela naučit lásku poznat a pochopit ji.

Vysvětlovala jsem, že podle mě se láska mezi mužem a ženou pozná tak, že si ti dva moc rozumí a cítí se spolu dobře. Jsou nejlepší přátelé, jeden stojí za druhým, jsou si vždy na blízku a cítí, že chtějí být na celý život spolu.

Lehce jsem zabrousila i do intimních vztahů, které vždy přijdou až po nějaké době, kdy je těm dvěma spolu dobře. Evička se začala více vyptávat právě na otázky ohledně sexu. Celkem mě zarazilo, na co všechno se mě ptá, a tak jsem se jí začala ptát také. Brzy jsem zjistila, o co vlastně od začátku jde, a byla jsem v šoku.

Evička se na Facebooku seznámila s jedním klukem a často si spolu píší a volají. On jí tvrdí, že je jeho životní láska, že ji miluje a moc se mu líbí. Asi dva měsíce spolu byli takto v kontaktu a poslední dva týdny po ní ten kluk chce, aby si s ním psala o intimních věcech a také mu říkala, že ho miluje. Chce po ní polonahé fotky a on sám jí své obnažené fotky posílá.

Evička je z toho zmatená a neví, co si má myslet. Neví, jestli se takto pozná opravdová láska, nebo o co vlastně jde. Když mi Evička ukázala profil toho jejího kluka, nechtěla jsem věřit svým očím. Nebyl to žádný kluk, ale čtyřicetiletý chlap, který ji po chatu regulérně sváděl a dělal jí nemravné návrhy.

Vše jsem Evičce v klidu vysvětlila a ona pochopila, že takhle láska opravu nevypadá. Nekřičela jsem po ní, i když jsem moc chtěla. Jak ji vůbec mohlo napadnout si s někým takovým psát? Udržela jsem se, protože jsem byla moc ráda, že se mi Evička svěřila a my jsme to mohli začít řešit dřív, než se stal nějaký malér.

Celou věc jsem s Ivanem ihned nahlásila na policii a nyní je to v řešení. Evička si toho prasáka odstranila z přátel a stejně tak udělala i s ostatními podobnými falešnými přáteli. Vím, že teď už si bude dávat pozor a nic podobného se už nestane. Teď už ví, jak se pozná ta pravá láska a že to není rozhodně vztah po chatu.

Protože mám ještě další dvě dcery, chtěla jsem, aby tomu všemu přihlížely. Musí vědět, kde na ně číhá nebezpečí. A stejně tak musí vědět, že za mnou nebo Ivanem můžou a musí přijít s každým problémem. Náš příběh končí dobře a vyplývá z něho velké ponaučení pro nás i naše děti. Pořád mám ale o svoje holky strach. Podařilo se nám odfiltrovat jen jednu z mnoha hrozeb, která na naše děti číhá a může je zasáhnout a třeba i změnit jejich život.