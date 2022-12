DITA (42): Opět se se mnou před Vánoci rozešel, aby mi nemusel nic koupit!

Přítel se se mnou rozešel už podruhé ve stejný čas – těsně před Vánoci. Důvod jsem pochopila až letos. Nechtěl utrácet, ode mě si ale dárky nadělit nechal.

Do Vánoc chybělo čtrnáct dní a já prožila velmi nepříjemné déjà vu. Opět se se mnou rozešel, opět před Vánoci a z podobných důvodů jako loni. Chodili jsme spolu dva roky, dokonce jsem ho už opatrně představila dětem. Zdálo se, že jsou si navzájem sympatičtí. Nijak jsem v tomto ohledu netlačila na pilu, nepotřebovala jsem, aby mi děti někdo vychovával. Byly už skoro dospělé.

Nesháněla jsem pro ně náhradního tatínka, údržbáře do bytu ani sponzora, hledala jsem skutečného partnera a měla jsem pocit, že jsem ho našla. Mirek byl příjemný, spolehlivý a nekonfliktní chlap, měli jsme hodně společných zájmů, což je pro mě ve vztahu důležité.

Mé záliby nejsou u žen úplně standardní, a tak jsem si společných zájmů velmi cenila. Jsem docela racionální typ, a byla jsem si tedy vědomá i Mirkových slabých stránek, ale nejevily se mi nijak dramaticky – zjevně jsem vše podcenila.

Mirek byl spořivý člověk, v restauracích jsme obvykle platili každý za sebe, při výjimečných příležitostech pozval on mě nebo já jeho. Nedělalo mi to větší potíže, vydělávám slušně a nejsem zastánkyní toho, že muž musí za ženu vše platit. Navíc jsem spořivá také.

Jeho šetrnost se odrážela i v jiných oblastech života, ale to jasněji vidím až zpětně, nevěnovala jsem pozornost každé drobnosti. Stávalo se například, že si ode mě odvezl rozpitou láhev vína, kterou koupil a nedopili jsme ji, anebo si z víkendu na horách odvážel všechno společně nakoupené jídlo, co jsme nesnědli. Příliš jsem takové věci neřešila, nějak šly mimo mě, jednoduše jsem byla zamilovaná.

Minulý rok asi týden před Vánoci mi Mirek řekl, že má pocit, že mě omezuje, že jsem nesmírně akční, výkonná a schopná a on má pocit, že mě brzdí a není mu to vůbec příjemné. Prý ať se nezlobím, myslím na něj v dobrém, protože mě měl moc rád, ale že zkrátka končí.

Koukala jsem na něj tehdy s otevřenou pusou, vůbec jsem nechápala, co se mi snaží sdělit. Mluvili jsme spolu pak několik hodin, o moc moudřejší jsem nebyla. Nic z toho, co se mi snažil vysvětlit, nemělo hlavu ani patu.

Vybavuji si, jak jsem kamarádce říkala, že mám pocit, že je za tím vším ještě něco. A bylo! Mirek si u mě ještě týden před rozchodem objednal oblíbené cukroví, vánočně jsem mu nazdobila jeho byt, kam na Vánoce brával tatínka z domova důchodců, ono cukroví i dárky, které jsem pro něj i pro jeho otce koupila, jsem mu i přes rozchod dala.

On mi nedal nic, dokonce se mi za to omlouval, ale údajně dárky kupuje na poslední chvíli. Neřešila jsem to, jen bych se propadala hloub. Rozejít se před Vánoci není lehké.

Druhý týden v lednu už jsme byli zase spolu. Zavolal mi, omlouval se, že udělal hroznou chybu. Říkal, jak mu scházím, jak na mě každý den myslí. I on mi moc chyběl, a tak jsem vztahu dala druhou šanci. Jenže scénář z minulého roku se opakoval i letos.

Dva týdny před Vánoci mi řekl: „Dituško, omlouvám se, ale už s tebou nemůžu být. Mám poslední týdny deprese, potřebuju být sám a utříbit si, co v životě chci. Zasloužíš si víc, jsi skvělá ženská.“ Chvíli jsem na něj nevěřícně koukala, vůbec nic totiž nenasvědčovalo tomu, že se něco takového chystá.

Dokonce měl přijít na Boží hod na společný oběd s dětmi. Dávala jsem mu i tipy na drobné dárky pro děti. On si ode mě přál sportovní hodinky, já zase zahlédla v dílně našeho společného kamaráda kováře krásný nůž.

On hodinky dostal, já nůž ne. Od kamaráda jsem se pak náhodou dověděla, že o noži jako dárku pro mě spolu vůbec nemluvili. Prý mu ten nůž i ukazoval, byl hodně specifický. Kamarád údajně tušil, že by se mi nůž mohl líbit, Mirek ho jen vlažně pochválil.

Nyní lituji, že jsem mu dárky opět předala, asi jsem je měla vrátit, ale nějak mi to není vlastní, kupovala jsem je z lásky. Mirek měl z hodinek šílenou radost, oči mu zářily jako malému klukovi, který ještě věří na Ježíška.

A tak zatímco se přítel na naší poslední schůzce radoval z dárku, já začínala chápat, že jsem totálně mimo a měla bych okamžitě otevřít oči a připustit si, že jsem byla slepá.

Mirek je v jádru pravděpodobně neskutečný škrt a vypočítavec. Místo mozku i srdce má kalkulačku a ta řídí a určuje vše, co se vyplatí, a co už ne.

Čekám, že mi na silvestra napíše, že na mě stále myslí a přeje mi jen dobré, a čtrnáct dní nato mě pak pozve na procházku, abychom si vše ještě vyříkali. Musím být ale „odolná“ a do nového roku si dát předsevzetí, že tentokrát nepodlehnu.