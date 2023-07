DITA (44): Intimní život mého syna mě šokoval. Bylo mi dokonce nevolno!

Ditin syn má nestandardní zálibu v intimní oblasti. Navíc se zdá, že je v oné věci velmi zručný. Dita vůbec neví, jak s náhodným zjištěním naložit.

Teovi je dvacet. Tento rok odmaturoval a chystá se na vysokou školu. Teo je moc šikovný a chytrý, ale vždy byl hodně svůj. Měl z těchto důvodů v první třídě i odklad. Syn měl vždy specifické a trochu nestandardní záliby. V dětství ho například naprosto fascinovaly žárovky, měl jich obrovskou sbírku. Ostatně zajímalo ho vše, co souviselo s elektrikou.

Když pak nastoupil na elektroprůmyslovku, mohl by z odborných předmětů takřka rovnou maturovat. Teo doma vždy hlídal spotřebu elektřiny, vedl si různé statistiky. Navzdory svým specifikům je syn velmi otevřený, komunikativní a má spoustu kamarádů a kamarádek. Na základní škole měl sice několik let problém se šikanou, ale pomohlo přeřazení na jinou školu.

Na průmyslovce už Teo se spolužáky žádné spory neřešil. Naopak se zdálo, že je oblíbený. V druhém ročníku začal chodit se spolužačkou, byla to velká láska. Rozešli se po roce, ale kamarádi jsou doteď.

Od té doby už stálou přítelkyni neměl, ale nějaká ta slečna se u nás občas objeví. V mých očích žil syn úplně normálním životem mladého muže. Jenže pak jsem našla tu flashku a pochopila jsem, že úplně standardní život nevede. Naprosto netuším, jak zpracovat to, co jsem na disku viděla.

Našla jsem ji při vytírání zapadlou za botník, samozřejmě jsem ji mohla položit na stůl a luxovat dál, ale já to bohužel neudělala. Bylo na ní totiž napsáno „Magda + další 2021“, a jelikož se Magda jmenovala bývalá krátká známost mého muže, nedokázala jsem ji nechat bez povšimnutí.

Tato kapitola mého manželství byla v té době už vyřešená a uzavřená, ale pochopitelně jsem se lekla, že tomu tak třeba není a že mě muž možná jen vodí za nos. Proto jsem flashku schovala do kapsy a řekla si, že „Magdu“ prozkoumám.

Flash disk byl plný fotek, byla na nich mladá slečna, zřejmě šlo o onu Magdu, dokonce jsem ji znala od syna od vidění, na pár fotkách byl i syn. Slečna nebyla oblečená – to mě zase až tak nešokovalo – šokoval mě provaz a různé uzly kolem jejího promyšleně svázaného těla. Fotky byly svým způsobem fascinující, vázání bylo velmi sofistikované, mnohdy až ornamentální, ale zároveň i brutální a drsné. Z mnoha fotek bylo zjevné, kdo má všechno to „uzlování“ na svědomí – ano, byl to Teo!

Po Magdě následovaly ještě fotky několika dalších slečen, kdo vše fotil, nevím, ale vše bylo dokumentované velmi dobře. Při prohlížení poslední krátké série, na níž byla drobná a křehká brunetka, jsem musela vše vypnout. Slečna byla svazovaná v zimě na sněhu, samozřejmě že byla nahá! Navíc se vše odehrávalo u nás na chatě na zahradě. Ostatně z chaty, kam Teo často jezdil s kamarády, byla většina fotek.

Samozřejmě se stydím, že jsem si fotky tak fascinovaně prohlížela, ale byly tak zvráceně uhrančivé, že bylo těžké odtrhnout oči, nikdy jsem nic podobného neviděla. Jen fotky, kde byl můj syn, jsem rychle překlikla, některé byly velmi odvážné.

Flashku jsem v návalu emocí spláchla do WC, dokonce jsem chvíli měla i žaludek na vodě – chtělo se mi regulérně zvracet! Nejsem útlocitná, ale fotky té křehké brunetky byly stylizované dost drsně a slečně zjevně nebylo do smíchu. Kdyby na konci nebylo pár fotek rozesmáté holky, jak ji dvě slečny a jeden muž balí do dek, povídají si a nalévají jí čaj z termosky, měla bych co dělat, abych nepropadla panice, zda vše nezašlo příliš daleko.

Od toho dne uplynuly dva týdny a já stále netuším, jak s onou informací naložit. Vše mám neustále před očima, manžel se mě už několikrát ptal, zda mi něco není. Syn je veselý, těší se na vysokou, působí jako úplně normální kluk.

Bohužel už vím, že má zcela nenormální zálibu, ze které mě mrazí. Z toho, co jsem následně „vygooglila“, bych řekla, že je Teo asi ve svazování, možná dokonce v japonském dosti výstředním „umění“ zvaném Kinbaku, opravdu dobrý. Jenže to podle mého není věc, na kterou by chtěla být máma hrdá.