DITA (51): S manželem jsme se brali třikrát, nakonec nám to vyšlo

Příběh Dity může někomu připadat neuvěřitelný, v životě se ale dějí různé zvraty. I když se se současným manželem předtím dvakrát rozvedla, zkoušejí štěstí potřetí. Jak jim to vychází?

Vím, že to, co píšu, bude možná řadě lidí připadat postavené na hlavu, ale můj život se tak prostě vyvinul. Slyšela jsem o několika manželských párech, které se rozvedly a znovu vzaly… Stejné to bylo i v mém případě. Poprvé jsem se vdávala v devatenácti. Čekala jsem miminko a taky jsme se měli rádi.

Jenomže časem jsme oba začali mít pocit, že nám život utíká pod rukama. Že už nepoznáme nic jiného a že do smrti budeme zírat jeden na druhého a nudit se. Brzy jsme se začali strašně hádat a nakonec jsme se dohodli.

Rozvedli jsme se a měli jsme skutečně pocit, že startujeme do nového života. Každý jsme si párkrát s někým vyšli, ale brzy jsme zjistili, že se nám po sobě strašně stýská. Takže jsme spolu začali randit znovu. I když tentokrát nás doprovázel náš čtyřletý syn.

Začali jsme spolu pochopitelně i spát a opět se to neobešlo bez následků, otěhotněla jsem podruhé. A svatba byla znovu. A opět s břichem. Všichni se nám smáli, ale nám to bylo jedno.

Tentokrát se nám narodila holčička a idylka se zdála být dokonalá. Jenomže netrvala dlouho. Sebekriticky musím uznat, že mi děti dávaly zabrat a že jsem rychle začala být nesnesitelná. A můj muž, bohužel, hledal útěchu jinde. Opět jsme se rozvedli.

Bývalý manžel se odstěhoval k přítelkyni a já zůstala s dětmi sama. Do výchovy se ale zapojoval, platil nám dost a děti si bral, kdykoli to bylo možné. Problém byl, že se naši potomci nesnesli s jeho novou partnerkou ani s jejími dětmi z předchozího vztahu. Napětí rostlo a nakonec se rozpadl i jejich vztah. Vím, že to zní pitomě, ale měla jsem radost.

Zase jsme se dali dohromady a teď už se nám blízcí nesmáli, ale klepali si na hlavu. A my spolu dalších patnáct let žili spokojeně na hromádce. Pak se náš starší syn rozhodl, že se ožení.

Přípravy byly velkolepé, my se všichni moc těšili a uprostřed toho mumraje přišel můj dvojnásobně bývalý muž s nápadem – vystrojíme dvojitou svatbu. A tak jsme ji udělali. Byl to báječný mejdan a od té doby je z nás už opravdu nerozlučná rodina.