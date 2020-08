DITA (57): Byla to láska na první pohled, dokázali jsem ji udržet i na dálku

Ditě bylo čerstvých třiačtyřicet, když odjela na služební cestu do Tuniska. Zamilovala se tam, ale než si se svým dnes už manželem dala první pusu, utekly tři roky.

I když jsem neměla děti ani muže a bylo mi přes čtyřicet, cítila jsem se fajn. Po několika nevydařených vztazích jsem se rozhodla, že život v páru není nic pro mě, přestala jsem hledat a trápit se. Vlastně se mi konečně ulevilo.

V té době jsem dostala nabídku odjet na čtrnáct dní pracovně do Tuniska. Byla jsem nadšená. V Africe jsem ještě nikdy nebyla a věděla jsem, že kromě práce tam budu mít čas i na moře a zábavu.

Všechno proběhlo skvěle a já se předposlední den vydala do tržnice nakoupit dárky pro své blízké. Vybírala jsem suvenýry, když do obchodu vešel sympatický Tunisan. Nevím, jestli znáte ten pocit, ale ve chvíli, kdy se na mě podíval, mi přejel mráz po celém těle. Jako by mě k němu něco přitahovalo.

On to vnímal stejně, protože ke mně přišel a poprosil mě, abych si s ním dala čaj nebo mu alespoň prozradila své telefonní číslo. Věděla jsem, že to nemá smysl, protože se brzy vracím domů, ale byla jsem jako uhranutá. Dala jsem mu telefon a odešla s pocitem, že by to mohl být krásný románek.

Ozval se hned druhý den a začali jsme si psát. Ze začátku to byly oťukávací e-maily, časem by naše korespondence vydala na knihu. Každý den jsme si popisovali, co jsme zažili, svěřovali se, ptali se a byli si čím dál blíž.

Po půl roce jsme psaní vyměnili za telefonáty. Byla jsem jako malá holka. Těšila jsem se na večer, kdy si zavoláme. Náš vztah jsem dlouho tajila, protože mě nebavilo poslouchat, že mě stejně jen využije. Věděla jsem, že my to máme jinak, ale nikomu jsem nic nechtěla vysvětlovat.

Psali a volali jsme si neuvěřitelné tři roky, i když jsme se vlastně viděli jen jednou. Pak jsem se sebrala a odjela za ním. Za další rok jsme měli svatbu. Můj muž si v Praze našel skvělou práci a letos spolu oslavíme desáté výročí.

Jediné, čeho lituji, je, že se nám nepodařilo mít spolu dítě. Asi nám nebylo přáno. Přesto tvrdím, že mám úžasného chlapa a neměnila bych ani na vteřinu. Nám to prostě vyšlo. Někdy mi připadá, že až pohádkově.