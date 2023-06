Divoška Samantha se vrací do Sexu ve městě: Proč jsme sexy blondýnku milovaly?

Kdo by to byl čekal, že se do druhé série A jak to bylo dál..., což je pokračování oblíbeného sitcomu Sex ve městě, vrátí oblíbená postava Samantha Jones? Sen se nakonec stal skutečností, i když jen na okamžik. Proč nás Samantha tak fascinovala a kvůli čemu jsme ji milovaly?

Nejvtipnější hlášky Není pochyb o tom, že nejzábavnější postavou v seriálu Sex ve městě byla Samantha, která se svým smyslem pro humor dokázala zvládnout každou situaci tak, že některé její hlášky časem zlidověly. „A kdybych ho vyškubla, dalších šest mu přijde na funus,“ naříkala Samantha, když si našla první šedivý chlup v intimní oblasti. Jiné stály za zamyšlení, třeba jako když při rozchodu se Smithem pronesla: „Miluju tě, ale sebe miluju víc.“ I když většina diváků brala Samanthu jako komickou postavu, která pro vtipnou průpovídku nejde daleko, v jejích reakcích byly často hlubší myšlenky, které dávaly podnět k přemýšlení. Jak probíhalo natáčení první série A jak to bylo dál...? Podívejte se na video:

Zdravá sebeláska I když je Samantha považovaná za sexuální dračici, které jde jenom o vášnivý prožitek, v průběhu seriálu dokázala, že je schopná i milovat. Lásku ale projevovala především sama sobě, a dávala tak najevo, že by ženy ve vztahu neměly potlačovat svoji osobnost. Ba naopak, zdravá sebeláska je stejně důležitá a vlastní zájmy by pro ženy měly být stejně důležité, ne-li důležitější. „Byla jsem ve vztahu sama se sebou devětačtyřicet let, a to je ten vztah, na kterém teď musím pracovat,“ dodala Samantha při rozchodu se Smithem. Poselství je jasné – nezapomínejme kvůli mužům samy na sebe! 6 věcí, které jsme se naučily od Samanthy ze Sexu ve městě Seriál Sex ve městě je dnes už kultovní záležitostí a řada hlášek z…

Skvělá kamarádka Samantha mohla možná na první dojem působit přehnaně a nezodpovědně, pravda ale je, že dokázala být věrnou a spolehlivou kamarádkou a oporou pro ostatní. Uměla své přítelkyně vyslechnout a poradit jim, ale zároveň byla upřímná a drsná a ve chvílích, kdy to bylo potřeba. Svými názory na lásku a sex se možná v partě vymykala a bývala nepochopena, jakmile ale došlo na přátelství a na těžké životní situace, vždy byla ochotně na blízku. Sex ve městě slaví 20 let: Jak šel čas s Carrie a jejími kamarádkami? 45 Sex ve městě se dnes už dá považovat za kultovní. Seriál o čtyřech…

Jak být single Ještě před pár lety bylo téměř nemyslitelné, aby žena byla single, nebo dokonce neměla děti. V posledních letech už nejde o takovou raritu a k tomu svým dílem pravděpodobně přispěla i Samantha. Ta ukázala ženám středního věku, že není tragédie nemít stálého partnera nebo rodinu, a stejně lze být šťastná. Samantha si na svém single životě až na výjimky zakládala a díky tomu přestal být pro mnohé noční můrou.

Bez ohledu na věk Jestli někdo byl někdy na televizních obrazovkách živým pojetím sousloví „věk je jenom číslo“, pak to rozhodně byla Samantha. S někdy až přehnaným sebevědomím se neváhala obléct do extravagantních modelů, které by se neodvážila na sebe vzít ani o dekádu mladší žena, a nosila je s grácií sobě vlastní. Sebevědomí jí nechybělo ani při jednání s muži – věřila si natolik, že jí padali k nohám, a to bez ohledu na věk. Samantha svým chováním často nevědomky dodávala kuráž ženám, které si občas nevěřily. Také za to jsme ji milovaly. Nejoblíbenější seriálové páry v televizi: Také jste těmto dvojicím fandila? 23 Skončí spolu? Nebo ne? Takové otázky nás napadají, když sledujeme…