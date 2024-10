Na domácí masku budete potřebovat jen střední banán a lžičku mandlového oleje . Banán rozmačkejte vidličkou a promíchejte ho s lžičkou mandlového oleje. Vmasírujte do celé délky vlasů, zhruba 5 cm od hlavy, a zvláštní péči věnujte hlavně vlasovým konečkům. Nechte působit zhruba 30 minut a poté umyjte šampónem a použijte kondicionér tak, jak jste zvyklá.

Dvě lžíce hnědého cukru míchejte se lžící olivového oleje tak dlouho, až se dohromady dokonale spojí. Rozdělte vlasy na několika místech a poté peeling krouživými pohyby jemně vmasírujte do pokožky. Důkladně vypláchněte teplou vodou, umyjte šampónem a naneste kondicionér tak, jak jste zvyklá.

Z jednoho šálku očištěné dýně bez slupky připravte pomocí tyčového mixéru nebo kuchyňského robota pyré a vmíchejte do něj dvě lžíce medu . Poté naneste po celé délce vlasů včetně pokožky u kořínků a přikryjte koupací čepicí nebo igelitovým pytlíkem. Nechte působit minimálně 15 minut a poté opláchněte teplou vodou.

Dýně je naprosto skvělou sezónní surovinou. Je bohatá na vitaminy A a C, obsahuje beta-karoten, zinek a draslík, a je proto báječná i pro vaše vlasy. Až se pustíte do dýňové polévky nebo kaše, dejte si bokem pár kostiček a vrhněte se na tuto skvělou masku.

Maska pro vlasy bez objemu

Abyste vlasovou pokožku i vlasy samotné dostala opět do kondice, dopřejte jim masku, ve které nefiguruje nic lepšího než klasické české pivo. Právě pivo totiž obsahuje mnoho vitaminu B stejně jako bílkovin, které zaručí vašim vlasům oslnivý lesk.

V misce rozmačkejte banán, rozklepněte do něj vajíčko a šlehejte, dokud nedostanete dokonale hladkou hmotu. Poté přidejte lžíci medu a 125 ml světlého piva a důkladně promíchejte. Masku naneste do vlasů a do pokožky hlavy a zhruba 5 minut masírujte. Nechte působit hodinu a poté umyjte šampónem.