Jak na domácí masku, zábal a peeling: Využijte suroviny, které máte v lednici či ve spíži!

Hroznové víno

V dužině, slupce i v jadérkách hroznového vína se nachází hodnotné účinné látky, které pleť zásobují živinami. Bílé nebo červené bobule pleť hydratují, pročišťují, rozjasňují, vyhlazují a zjemňují. Poskytnout také ochranu před volnými radikály, které mají vliv na stárnutí pokožky a tvorbu vrásek. Hroznová šťáva je též vynikající i na rty – vyživuje je a má i antibakteriální účinky.

Tip: Maska z hroznového vína

Tato maska podporuje stahování pórů, osvěžení a vypnutí pleti. K přípravě budete potřebovat 100 g rozmačkaných hroznů bez pecek, 1 lžíci medu a 1 rozšlehaný žloutek. Vše smíchejte a hmotu nanášejte na obličej. Nechte působit tak 20 minut a pak opláchněte vlažnou vodou.

Citron

Citronová šťáva stahuje póry a vypíná pleť. Pomáhá obnovit rovnováhu kyselin a zásad na povrchu kůže a odstraňuje přebytečný maz. Kromě toho se citron báječně osvědčil i při jemném zesvětlování. Toto kyselé ovoce je také skvělé na vlasy - pomáhá proti lupům a maštění.

Tip 1: Citron na rozpraskanou pokožku

Máte hrubou, popraskanou a šupinatou kůži na loktech a kolenou? Zkuste si ji zjemnit citronem. Citron rozřízněte na poloviny a na každou z nich nasypte jednu lžičku cukru. Přiložte na kolena nebo lokty a několik minut třete krouživými pohyby. Cukr pomůže odstranit odumřelou tkáň a citron pokožku zesvětlí. Rozdíl uvidíte již po několika aplikacích.

Tip 2: Citron proti lupům a maštění

Šťávu ze dvou čerstvých citronů vmasírujte do pokožky hlavy. Vlasy pročešte a poté je asi po 20 minutách působení dobře opláchněte. Používejte jednou za 14 dní.

Banán

Banán je nejen zdravá pochoutka, má také blahodárný vliv na pleť a vlasy. Obsahuje totiž cukr, škrob, bílkoviny, vitamíny a minerální látky, které mají příznivé účinky při obnově buněk. Ovocné kyseliny obsažené v banánu pleť zjemní, vyhladí a dodají jí chybějící látky. Banán působí pozitivně na citlivou a suchou pleť. Skvěle se hodí například po opalování.

Tip 1: Banánová maska

Je ideálním hydratačním a zároveň regeneračním prostředkem. Pleti dodá pružnost, zdravou barvu a mladistvý vzhled. Budete potřebovat 1 zralý banán, 1 vaječný žloutek, 2 lžičky panenského olivového oleje. Oloupaný banán rozmělníme vidličkou na jemnou kaši, přidáme vaječný žloutek a olej a důkladně promícháme. Tuto kaši naneseme na obličej a krk. Masku necháme působit 10 - 20 minut a poté opláchneme studenou vodou. V případě mastné či problematické pleti je lepší ubrat nebo úplně vynechat olej. Další populární maskou je směs připravená ze středně velkého banánu, 1/4 šálku bílého jogurtu a 2 lžic medu. Použití je stejné jako u masky předchozí.

Tip 2: Vlasům pro změnu prospěje hydratační banánový zábal

Rozmačkáme jeden banán s lžíci medu a vytvoříme krém, který vmasírujeme do navlhčených vlasů i pokožky a zabalíme ručníkem. Necháme působit 20 minut, pak důkladně opláchneme a umyjeme. Vlasy pak budou pevnější a zdravější.

Pozor! Použité banány musejí být zralé, ale ne nahnilé nebo jinak nekvalitní, ty by totiž mohly obsahovat nebezpečné plísně.

Med

Med je vynikající hydratační prostředek a bylo by škoda ho nevyužít! Můžete ho nanášet na pleť, kterou vyživí a dodá jí hebký vzhled. Pro mastnou pleť je vhodné přidat k medu našlehaný bílek. Pro suchou pleť pro změnu zas trochu šlehačky. A pokud si dáte lžíci medu do koupele, odstraníte únavu a navodíte si příjemný spánek.

Tip: Medový peeling na rty

Med je také skvělý léčitel rozpraskaných rtů. Rty postačí potřít domácím včelím medem. Aplikovat ho můžeme přes den nebo ještě lépe na noc. Díky antiseptickým složkám bojuje proti oparům, ošetřuje poškozené koutky a urychluje hojení. Navíc působí jako peeling, takže rozjasňuje a oživuje jemnou pokožku rtů bez jejího poškození.

Pivo

Jako skvělou „náhražkou“ tužidla může být obyčejné pivo. Stačí jím přelít vlasy po umytí. Zápachu se obávat nemusíte, ten při schnutí vlasů vyčpí.

Tip: Pivní zábal na slabé a lámavé vlasy

Asi 30 ml piva smícháme s jedním vejcem a naneseme na vlhké vlasy. Poté přikryjeme igelitovou čepicí nebo sáčkem, schováme pod ručník a necháme dvacet minut působit. Nakonec dobře vymyjeme.

Čaj

Pytlíky černého čaje namočené do vlažné vody mohou výborně posloužit jako obklad na unavené oči. Ty pak budou jasnější a neměly by se pod nimi tvořit nepěkné váčky.

Tip: Čaj pro zářivé vlasy

Čajové lístky dodají záři vašim vlasům. Povařte čajové lístky v dostatečném množství vody. Po umytí šamponem opláchnete vlasy touhle „čajovou vodou“ a vaše hříva se bude doslova třpytit!

Okurka

Plátky okurky jako obklady na oči jsou známá a běžně užívaná domácí kosmetika. Zklidňují záněty a otoky očí. Okurka má navíc čisticí, vyhlazující a mírně stahující účinek. Výtažek z okurky zabraňuje dehydrataci pleti a současně regeneruje její přirozenou obranyschopnost. Plátky okurky mohou též posloužit jako první pomoc při spálení sluníčkem.

Tip: Okurková maska

Ideální pleťovou masku z okurek připravíme tak, že okurky nastrouháme do kysané smetany. Takto vytvořenou pleťovou maskou očistíme obličej. Následně si dáme dva čerstvé plátky okurky na oči.

Jogurt

Úžasným „pomocníkem“ je také obyčejný jogurt. Jogurt nebo jeho složky zanechávají pleť jemnou, hladkou a zdravě vypadající. Jogurt také podporuje hojení drobných ran, napomáhá obnovovat ochrannou vrstvu pokožky, odstraňuje odumřelé buňky i známky stresu, zklidňuje spálenou pokožku. Klasický bílý jogurt tak klidně použijte k vyčištění pleti, nebo regeneraci po velké únavě.

Tip: Jogurtová maska

Bílý jogurt naneseme na očištěnou pleť a necháme pět až deset minut působit. Poté opláchneme. Vyzkoušet ho můžeme i ve spojení s jinými ingrediencemi. Například s některými druhy ovoce a zeleniny. Osvěžující bombou pro pleť je například kombinace jogurtu a strouhané mrkve, či okurky.

Avokádo

Tohle exotické ovoce sice nejspíš nemáte běžně doma, přesto se vyplatí si ho občas koupit. Je to totiž doslova vitaminová bomba. Olej a dužnina avokáda obsahují velké množství prospěšných nenasycených mastných kyselin. Má vynikající regenerační účinky. Masky z avokáda jsou ideální hlavně na suchou pleť se sklonem k vráskám a předčasnému stárnutí. Pleť výborně vyživí, prokrví a napnou.

Tip 1: Avokádová maska

Příprava masky je jednoduchá. Avokádo by mělo být dobře zralé, abyste ho mohla snadno vidličkou rozmačkat na kaši. Nejprve avokádo oloupejte, rozpulte, zbavte jádra a z půlky vydlabeme dužninu. Rozmačkáme ji vidličkou na kaši a smícháme se žloutkem a pár kapkami čerstvé citronové šťávy. Můžete také přidat trochu olivového oleje, nebo jogurtu. Tuto výživnou kaši naneste na obličej a krk a po dvaceti minutách smyjte vodou.

Tip 2: Maska na suché a zplihlé vlasy

Trápí vás „spláclý“ účes bez objemu a lesku? Stačí rozmačkat avokádo na kaši a do ní pak vmíchat malou lžičku olivového oleje. Směs vetřete do vlhkých a umytých vlasů, zabalte je do fólie a následně do ručníku. Masku smyjte po 30 minutách.