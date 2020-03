Dlouhé vlasy po čtyřicítce: Ano, či ne? Záleží hlavně na střihu a barvě

Dlouhé vlasy nejsou výsadou mládí

Proč by měly? I když si to spousta lidí myslí, a dokonce i slavných kadeřníků, pravda je prostě taková, že ženy mají nosit to, co se jim líbí a co jim sluší. Je jasné, že v určitém věku bychom měly odhodit nevhodné délky, barvy a kdo ví co ještě, délka vlasů by však měla zůstat ve vaší kompetenci. Podívejte se na hollywoodské celebrity, které i v padesáti mají dlouhé vlasy! Nesluší to snad Jennifer Aniston, Michelle Pfeiffer nebo Julianne Moor? Sluší, a moc.