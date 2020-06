Oheň dodá sílu a očistí od zlého

Dalším živlem vedle vody, kterému během slunovratu naši předci přisuzovali velikou moc, je oheň. Aby dodali slunci během slunovratu ještě větší sílu, zapalovali za soumraku ohně. Hořící pochodně anebo obruče vyhazovali vysoko do vzduchu. Za divoké hudby tančili v maskách a ohně přeskakovali. Rituální žár měl odstranit všechny nečisté myšlenky i činy a ochránit od zlého. Popel z ohňů se pak rozhazoval po polích, která pohnojil, a úrodu měl zbavit škůdců.

Pokud nebudete v den slunovratu nikde, kde se dá rozdělat oheň, připravte si svíčku, pusťte si hudbu a relaxujte při pohledu do plamene. Přinese vám to klid a čistotu do vaší mysli a prý i do vašeho bytu.