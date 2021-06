Dnes je Mezinárodní den bez kalhotek: Co s vámi udělá, když je odložíte?

Užíváte si sex, ale stále máte pocit, že by to chtělo něco víc nebo…

Naostro je to zdravé!

Už jste někdy zkusila vyrazit si bez kalhotek? Ve městě to asi žádná zábava není, ale otestujte to, až budete u moře, a budete se divit, jak je to příjemné! I gynekologové doporučují v případě mykóz a zánětů nenosit spodní prádlo. Kromě toho, že tak snížíte nepříjemné pocity, dovolíte své vagíně a jejímu okolí dýchat, díky čemuž se kvasinková infekce minimálně nezhoršuje. Obzvlášť u moře se pak doporučuje nezůstávat ve vlhkém spodním díle plavek. A co víc, když partnerovi prozradíte svoje sladké tajemství, nebude se moct dočkat, aby se mohl přesvědčit, že pod sukní opravdu nic nemáte!