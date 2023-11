Dnes je Mezinárodní den mužů: 4 kuriózní důvody, proč ho s partnerem oslavit!

Padla na vás předmenstruační depka, seřval vás šéf a dcera vám řekla, že jste naprosto nemožná a nemoderní matka? Možná jste pak akutně zatoužila po konejšivém obětí mužných paží své životní opory a zmáčení jeho ramene potokem slz. Jenže namísto toho vám mezi lopatkami přistálo přátelské poplácání a možná i procítěné doporučení ve stylu „to bude v pohodě!“. Není to báječné, že nedělá z komára velblouda a zjevně vás po těch letech považuje za blízkého kamaráda! Tak to zapijte!

Udělal z vás úžasnou kuchařku

Kdybyste žila bez něj, utratíte za potraviny o polovinu míň, o polovinu míň času také strávíte u plotny. Jenže on ty mrkve, špenáty, brokolice, kuskusy a bulgury prostě odmítá, a tak jste se nakonec naučila excelentní hovězí guláš s domácím knedlíkem, perfektně zabalené ptáčky, a dokonce i domácí povidlové buchty. Vaše maminka, která se vám to vše snažila vtlouct do hlavy i rukou, nyní nevěří svým očím. Co nezvládla ona, zvládl bez mrknutí oka váš muž.