Dnes je mezinárodní den rumu: Co jste o rumu nevěděli a jaký druh vybrat?

Významnými dny a svátky se kalendář jen hemží a svůj den má kdekdo i lecco. Milovníci rumů mohou oslavit dnes, 16. srpna, Mezinárodní den rumu. To, že náš český rum není pravý rum, už ví dnes asi každý. Ale věděli jste třeba, že název je odvozen z anglického slova rumbellion, tedy velký ruch?

Oslava pro milovníky rumu: Tento nápoj má dokonce 2 svátky

Je to tak, stejně jako láska se slaví na Valentýna i na Prvního máje, i rum má dva svátky. Světový den rumu (World Rum Day), který připadá vždy na druhou sobotu v červenci a založil jej redaktor World Rum Guide Paul Jackson teprve před několika málo lety. To delší tradici má dnešní Mezinárodní den rumu (odvozen od svátku National Rum Day), který se každoročně slaví v druhé půlce léta, 16. srpna. Přestože Mezinárodní den rumu u nás nepatří k plošně rozšířeným svátkům, příznivců nachází dlouhé zástupy. Rum je totiž u nás za poslední roky nejžádanějším druhem destilátů a stal se doslova fenoménem.

Název „rum" podle jedněch pochází z anglického slova „rumbellion" - tedy „velký ruch", protože se při jeho pití karibské ženy řádně odvázaly, tančily a tak jejich milenci tento nápoj pojmenovali zrovna takto. Podle jiných tvrzení pochází název rum z botanického názvu cukrové třtiny, ze které se vyrábí: „Saccharum officinarum". A nakonec má tento výraz původ na Barbadosu, kde ho majitelé plantáží nazývali „Rumbullion".

Dnes máme rum spojený s Karibikem, svůj původ má ale v Asii, první zmínky o výrobě rumu přímo z cukrové třtiny pocházejí už z Indie a Číny, kam ji přivezli obchodníci z Indonésie. V roce 1493 byla cukrová třtina převezena do Nového světa a začala se vysazovat na úrodných karibských půdách.

Druhy rumů

Vyvstává proto otázka, jak nejlépe Mezinárodní den rumu oslavit a jaký rum pro tuto příležitost vybrat, ať už si ho jeho milovník bude chtít vychutnat čistý, nebo třeba v dobrém koktejlu. Tento svátek vybízí k ocenění svých oblíbených stálic i k vydání se na další neprobádanou rumovou cestu.

Millonario: Bohatství Peru

Peru je barevná a rozmanitá země a všechny aspekty této jihoamerické země se promítají i do místních rumů Millonario. Millonario 10 Aniversario Reserva vypráví poutavé příběhy dávných časů a jeho smyslná vůně a chuť plná tónů vanilky, banánů, sušeného ovoce a čokolády v duši každého zanechá nesmazatelnou stopu, stejně jako Peru samotné.

Botran: Z guatemalských vrcholů

Rumy Botran získávají svůj charakter výrobou z panenského medu ze šťávy z cukrové třtiny. Vedle toho jsou zcela unikátní také místem, kde zrají do své dokonalosti. To probíhá v neuvěřitelné výšce 2300 metrů nad mořem. Botran Solera 18 je blendem rumů, které v tomto koutu světa čekaly na svůj velký okamžik až 18 let. Je plným, šťavnatým, suchým a výbušným rumem s velkou hloubkou a přirozeně sladkými tóny kandovaného ovoce a koření, s dlouhým a hladkým zakončením.

Diplomatico: Ze srdce Venezuely

Rumy Diplomático jsou považovány za ideální volbu pro každou příležitost. Sklenka tohoto venezuelského pokladu doplní perfektně chvíle rozjímání o samotě i příjemné večery s nejbližšími přáteli. Rumy Diplomático jsou skvělé čisté, v létě s větší kostkou ledu i jako základ neskutečně dobrých drinků. Zkuste třeba Diplomático Selección de Familia.

Cihuatán: Mayské legendy ožívají

Nechte se okouzlit dávnou legendou ze salvadorského údolí Cihuatán. Podle ní přišla na toto území mayská bohyně a obdařila ho bohatstvím a plodností. Pod její přízní oblast vzkvétala a pyšnila se úrodnými poli s cukrovou třtinou a průzračnými vodami. Cihuatán v jazyce náhuat znamená „vedle spící ženy“. Reliéf hor, které se tyčí nad údolím, připomíná totiž spící ženu, odpočívající bohyni, která na údolí neustále dohlíží. Úrodná pole cukrové třtiny i bohaté zdroje kvalitní vody zůstaly v údolí Cihuatán dodnes. Z nich se rodí rum Cihuatán, jediný salvadorský rum. Velké přízni se těší například Cihuatán Indigo 8 Y.O., který se vyznačuje tóny vanilky, tmavé čokolády, lískových ořechů, cappuccina, mléčného karamelu a citronové trávy.

Appleton: Duch Jamajky

Oblíbenost jamajských rumů v posledních letech roste přímo závratně. V minulosti byl tento karibský ostrov posetý palírnami, dnes jich tu najdeme už jen šest. Tou nejdéle nepřetržitě fungující je destilerie Appleton. Rumy se zde vyrábějí již více než 265 let. Za jejich jedinečnou chutí stojí Joy Spence, dáma, která se stala vůbec první master blenderkou a ve svém oboru je skutečnou legendou. K oslavě Mezinárodního dne rumu zvolte Appleton Estate 15 Y.O. Black River Casks, pojmenovaný po Black River, řece, která pramení v Appleton Estate a která hrála zásadní roli v historii jamajského rumu. Black River Casks má typické charakteristiky rumů Appleton, s tóny pražených mandlí a jemných lískových oříšků, které následují tóny intenzivní pomerančové kůry, bohaté vanilky a jemných náznaků středně pražené kávy a melasy. V závěru se projevuje delikátní koření, jemné ovocně dřevité tóny a smetanový, dlouhotrvající dozvuk. Blend vzácných, ručně vybraných kotlíkových a kolonových rumů zrál v tropickém podnebí Jamajky minimálně 15 let.

Plantation: Karibský rum s francouzským šarmem

Za rumy Plantation stojí muž, který je všem rumovým znalcům dobře známý – Alexandre Gabriel. Nejprve pozvedl na vrchol luxusní koňaky Pierre Ferrand z oblasti Grand Champagne a poté začal přemýšlet, jak sudům po jejich zrání vdechnout další život. Tak dlouho s touto myšlenkou koketoval a hledal výrobce rumu, kteří by sudy nejlépe využili, až se do rumu sám naplno zamiloval a značka Plantation byla na světě. Její vlajkovou lodí je Plantation XO 20th Anniversary, který sklízí na prestižních soutěžích úspěchy i po 10 letech od svého uvedení. Blend velmi starých rumů charakteristických pro Barbados vznikl k 20. výročí Alexandra Gabriela v pozici master blendera. Má lehce nasládlou chuť s tóny skořice, melasy, vánočního koření, rumových čokolád a sušenek.

Kraken: Se špetkou nebezpečí

Čím jiným si Mezinárodní den rumu kapku okořenit než spiced rumem! První spiced rum na světě, Kraken Black Spiced Rum, je pojmenován po bájné mořské příšeře, o které se traduje, že poslala ke dnu loď s největší zásilkou karibského rumu. Stejně jako monstrum, jehož jméno nese, je temný, silný a tajemný. Tajná směs koření, která se nechává v tomto karibském rumu macerovat, mu dodává jeho typickou vůni a chuť, ve které se projevují tóny vanilky, skořice, citrusů, nového koření, hřebíčku, muškátového oříšku, pepře...a špetky nebezpečí.

Don Papa: Rum z druhého konce světa

Opouštíme americký kontinent a karibské ostrovy a míříme na opačný konec světa, na Filipíny, kde má cukrová třtina svůj prapůvod. Třtina, ze které se vyrábí filipínský rum Don Papa, se navíc může pochlubit svou sladkostí, obsahuje o 8-10 % více než sacharózy než například ta z Karibiku. Připijte si na Mezinárodní den rumu novinkou a ochutnejte Don Papa 7 y.o. Nadchne milovníky rumů, kteří preferují sušší chuť, a zároveň si zachovává charakteristickou vůni a chuťové tóny, pro které je Don Papa tak oblíben.

Další fakta o rumu:

V roce 1731 začal v Britském námořnictvu platit zákon, podle kterého každý námořník měl právo na půl pinty rumu denně (240 ml). Rum byl v 18. století tak cenný, že se používal jako platidlo a pracovníci byli někdy odměňováni za svůj výkon rumem. Zatímco u nás se jako prevence nemocí popíjí slivovice, ve světě k tomu dříve sloužil rum, dával se jako anestetikum vojákům.

Do roku 1816 neexistovala možnost přesného měření stupňů alkoholu a probíhal jakýsi „přesný“ odhad pomocí přidání malého množství střelného prachu k rumu. Když krátce vzplál a neměl tendenci se vznítit, byla jeho kvalita tzv. dokázána, čímž se vžilo označení „proof“.

Nejvyšší příčku v oblíbenosti míchaných drinků na rumovém základu drží dlouhodobě Daiquiri. Nejvíce ho proslavil spisovatel Ernest Hemingway, který jeho ideální podobu přirovnával ke zpěněné hladině moře, kterým právě projíždí loď rychlostí třicet uzlů.

Stébla cukrové třtiny mají někdy průměr až 5 cm a jsou schopna dorůst až šestimetrové výšky. Třtina má ráda teplotu kolem 30 °C, při nižších teplotách se její růst zpomaluje nebo dokonce zastavuje. Proto se jí daří pouze v tropech a subtropech. Její primární využití je výroba cukru. Vedlejším produktem při tomto procesu je melasa, z níž se vyrábí většina rumů. Dalšími možnými surovinami jsou čerstvá šťáva z cukrové třtiny nebo z ní vyrobený panenský med.

Mnozí znalci považují za nejdůležitější část výroby rumu kvasný proces neboli fermentaci. Kvasinky, kterých existují stovky druhů, destilerie buď nakupuje, nebo si pěstuje vlastní. Průměrně trvá fermentace 24-36 hodin. Pokud je záměrem výroba lehčího rumu, může být doba kvašení kratší, řádově 8 hodin. Některé palírny ale nechávají před destilací šťávy kvasit i několik dní. Důležité je však hlídat teplotu, která by neměla přesáhnout 30 °C.

Některé bílé rumy jsou po destilaci plněny do lahví, zatímco jiné jsou před lahvováním nejprve na nějakou dobu uloženy do sudů ke zrání. To, že jsou následně bezbarvé nebo jen velmi jemně zabarvené, je dáno tím, že se před lahvováním přefiltrují. Příkladem je Diplomático Planas, blend rumů, které zrají až 6 let v sudech po bourbonu a sladové whisky. Za jeho křišťálově čirou barvou stojí filtrace přes dřevěné uhlí, která předchází lahvování.

Říká se, že sudy dýchají a nasávají tak rum hlouběji do svých pórů. Svými vlastnostmi obohacují rum o řadu výjimečných chutí. Během několikaletého zrání se část rumu ale také odpařuje. Této „ztracené“ části se říká andělský podíl (angels‘ share). To, kolik se odpaří, ovlivňuje především prostředí, ve kterém rum zraje. V tropickém prostředí to může činit 8-12 % obsahu sudu ročně.