Dnes je mezinárodní den ženského orgasmu: Známe nejlepší polohu pro jeho dosažení!

Nejlepší sexuální pozice k dosažení ženského orgasmu je misionář

Ačkoliv je misionářská poloha často vnímána jako konzervativní a nudná, podle vědců je pro dosažení ženského orgasmu nejlepší – tedy pokud ji trochu vylepšíte polštářem vsunutým pod pánev ženy. Při svém výzkumu to zjistili vědci z newyorské kliniky. Ti použili ultrazvuk, aby u dvojice dobrovolníků změřili průtok krve do klitorisu před a po sexu v různých pozicích. „Právě průtok krve do klitorisu je totiž u ženy klíčovým pro dosažení orgasmu. Největší stimulaci klitorálního krevního toku přitom zaznamenali při misionářské pozici, při níž měla žena pánev podloženou polštářem. Nejnižší krevní tok do klitorisu poté zaznamenali u pozice ‚na pejska‘,“ komentuje průzkum Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

