Dnes je Mezinárodní den zvířat: Jak ho oslavit a co můžeme udělat pro zvířata?

Mezinírodní den zvířat: Jak tento den oslavit?

Můžete si naplánovat návštěvu zoologické zahrady: v období MDZ často pořádají speciální akce zaměřené na zvýšení povědomí o ochraně zvířat a jejich přirozeném prostředí. Další možností je podpora útulku pro opuštěná zvířata, nacházejícího se ve vašem okolí – můžete přinést krmivo, hračky či jiné chovatelské potřeby, které útulky potřebují. Některé nadace dokonce pořádají charitativní akce spojené s veřejnými sbírkami, jejichž výtěžek jde na pomoc zvířatům bez domova. Pokud máte svého vlastního domácího mazlíčka, můžete mu tento den zpříjemnit delší procházkou, novou hračkou nebo speciálním pamlskem. Tento den je vhodný i k zamyšlení se, jak mohu coby jednotlivec zlepšit životy zvířat. Napadá vás něco? Pokud ano, pusťte se do akce!

Úloha zvířat v našich životech

Postavení zvířat se v průběhu času měnilo. Dříve byla zvířata především součástí každodenního života jako pracovní síla nebo zdroj potravy. Lidé spoléhali na koně pro dopravu, dobytek pro práci na poli a psy pro ochranu stád.

Zvířata dříve měla ekonomickou hodnotu, ale zároveň byla nedílnou součástí rodinných statků a komunit.

S průmyslovou revolucí se jejich role postupně měnila. Dnes jsou zvířata častěji vnímána jako společníci a přátelé. Domácí mazlíčci, jako jsou psi, kočky či další malá zvířata, hrají důležitou roli v našem každodenním životě. Poskytují nám útěchu, společnost a radost, ale také nás učí odpovědnosti a péči. Ve městech, kde lidé často ztrácejí kontakt s přírodou, jsou zvířata připomínkou našeho spojení s přírodním světem.

Dopřáváte svým zvířatům welfare?

Ochrana zvířat začíná u nás doma. Každý z nás by si měl být vědom závazku, který přináší péče o zvíře, a to už před jeho pořízením. Zároveň je důležité si uvědomit, že všechna zvířata – divoká i domestikovaná – mají právo na respekt a důstojný život. Veterinární správa a různé organizace na ochranu zvířat se snaží vzdělávat širokou veřejnost o principech dobrého zacházení se zvířaty, známém také jako welfare. To zahrnuje poskytování dostatečného prostoru, potravy, péče a především ochranu před zbytečným utrpením.

Zvířata jsou nejen důležitou součástí ekosystému, ale i našimi společníky, kteří si zaslouží naši pozornost a péči. Kdy jindy si to připomenout, než právě na Mezinárodní den zvířat?

Oslavme tento den tím, že se zamyslíme nad tím, co můžeme pro zvířata udělat – nejen 4. října, ale po celý rok.