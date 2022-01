Dnes je nejhorší den v roce neboli Blue Monday! Co se s tím dá dělat?

Foto: iStock

Proč by zrovna dnes měl být nejdepresivnější den v roce? Podle vědců je to součet několika faktorů: Vidíme, že naše novoroční předsevzetí se rozplývají jako pára nad hrncem, povánoční kila nám pořád brání vklouznout do oblíbených džínů, jsou stále krátké dny. Dobíhají nás naše závazky. Nejhorší den v roce, anglicky Blue Monday, tedy Skleslé pondělí, je letos 17. ledna. Je to celé ale pravda?