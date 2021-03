Dnes je Světový den spánku: Jak se denně vyspat do krásy a vypadat ráno svěže?

Speciální polštář

Napadlo by vás, že vinu na poškozených vlasech může mít i váš polštář? Ano, je to tak. Většina lidí nejčastěji používá bavlněné povlečení, ale právě to může udělat neplechu nejen s vlasy, ale i s pletí. Existují však polštáře z takzvaného holistického hedvábí, jež mohou minimalizovat škody způsobené spánkem. Hedvábí do sebe totiž nevsakuje všechny přípravky na vlasy a pleť, takže mají větší šanci působit. Podobnou službu vám prokáže i již zmíněné saténové povlečení.