Úplněk nastane v sobotu 31. října 2020. Říká se mu také Blue Moon a je to čas, kdy jsou naše přirozené vlastnosti i dovednosti silnější – ideální příležitost zbavit se všeho negativního a posílit naopak to pozitivní.

Je třináctý v jednom roce Proč se tomuto úplňku vlastně říká „modrý Měsíc“, když vlastně vůbec modrý není, a proč by měl být magický? Na každý měsíc připadá jeden úplněk, jednou za dva až tři roky je v jednom roce ale úplňků 13. Tomuto třináctému, výjimečnému úplňku se říká modrý Měsíc či modrý úplněk. Pochází to zřejmě z angličtiny, kde existuje rčení „once in a blue moon“, což doslovně znamená „jednou za modrý Měsíc“, ale my Češi bychom zřejmě řekli „jednou za uherský rok“. Měsíc v tu chvíli nemusí být doopravdy modrý – to se stane jen výjimečně, když erupce sopek nebo velké požáry nechají v zemské atmosféře prachově částice, jež pak zdánlivě „zabarví“ Měsíc do modra. Příští „blue moon“ nastane až v roce 2023! Podle astrologie má tento třináctý úplněk magickou sílu. Kněžka Lilia Khousnoutdinová: Rituál pro období Samhain neboli Dušiček Za nedlouho nás čeká jeden z největších pohanských, ale i současných…

Halloweenský úplněk Ten letošní magický úplněk nastane 31. října a není lepší způsob, jak oslavit svátek zemřelých, Dušičky. Bude to první „modrý Měsíc“ na Dušičky od roku 2001, tak si ho pořádně užijte. Ten další „dušičkový“ totiž přijde až v roce 2039. Magický úplněk bude ve znamení Býka, kdy je čas na očistu a hýčkání. Je to taky čas na to, abyste se pokusili zbavit se všeho negativního, a naopak využili šance, které se mohou objevit jen jednou za život! Chcete-li tedy něco zásadního ve svém životě změnit nebo udělat, měl by vám „blue moon“ výrazně pomoci. Jestli šanci ale propásnete, další přijde až za tři roky. Neztrácejte tedy čas. Existuje taky možnost, že na povrch vyplavou nějaké šokující informace. Dušičková magie: Jak se spojit s mrtvými předky? 3 Svátek všech svatých, nebo také keltský Samhain, je nocí, kdy se…

Úplněk v Býku Obecně se ví, že úplněk má velmi silný vliv především na psychiku. Zesilují se naše emoce a povzbuzuje v nás to lepší, ale i to horší. Pokud je tedy někdo ambiciózní, bude ještě víc. Pokud je někdo tvrdohlavý, bude mít tendenci být paličatý ještě více. Naše emoce budou v době úplňku velmi intenzivní. Modrý úplněk je ještě víc magický a můžete skutečně dělat to, co jste si dříve netroufli, protože strach zmizí a vám se vše podaří. Tento úplněk v Býku by měl přinést prosperitu, ale nezapomínejte na opatrnost. Máte-li pocit, že se v zaměstnání necítíte dobře, hledejte jinde. Modrý měsíc taky přinese zklidnění, takže si dopřejte relax, vyrazte ven do přírody. Zpomalte, všímejte si více svého okolí i toho, co jíte. Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna? Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé…

Láska a zdraví Velmi silně bude modrý Měsíc působit i na mezilidské vztahy, zejména lásku. A to ve všech směrech. Pokud máte pocit, že vám vztah nevyhovuje, ukončíte ho a naopak. Můžete taky efektivně zapracovat na vztahu, který je v nějaké krizi nebo upadl do stereotypu. Úplněk je totiž spojený i se smyslností a vášní. Pokud jde o zdraví, může vás více bolet hlava, záda či klouby. Častěji býváme podráždění a nervózní, může dojít k nehodě nebo úrazu. Indická astrologie: Jací podle ní doopravdy jste? 4 Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…

Rituály i výklad karet Magický úplněk je vhodný k tomu, abyste „nabili“ svoje talismany či drahé kameny, při „blue moon“ je jejich síla dvakrát větší. Ovšem pozor, ne všechny předměty se nabíjejí na měsíčním svitu, některé naopak potřebují slunce. Nejprve se přesvědčte, jaký kámen vlastníte, a teprve pak přistupte k očistě. V době magického úplňku si také můžete nechat vyložit karty nebo si je můžete vyložit sami, pokud to umíte. Přání ale přesně definujte, protože se skutečně mohou splnit opravdu na sto procent a svoji chybu pak jen těžko budete napravovat. 4 drahé kameny, které přitahují lásku a štěstí. Máte je u sebe? Víte, jak funguje zákon přitažlivosti? Když něco vyšlete, taky si to…