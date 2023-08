Dny evropského dědictví 2023: Tyto kulturní a historické památky můžete navštívit zdarma!

Měsíc září je každoročně spjat se Dny evropského kulturního dědictví. Letošní ročník bude probíhat v termínu od 9. do 17. září. Prozkoumejte a objevte některé z památek a objektů, do kterých se běžně nedostanete. Připravili jsme pro vás seznam toho nejzajímavějšího v každém kraji, kam se na prohlídku dostanete zdarma.

Historie Dnů evropského dědictví (zkráceně EHD) se datuje už v roce 1985. Tehdy došlo k úmluvě mezi Evropskou unií a Radou Evropy, že se každoročně bude konat tato tematická akce. Každá země, která se do události chtěla zapojit, musela podepsat Evropskou kulturní úmluvu. Česká republika dokument podepsala v roce 2002, v platnost vešel v roce 2004. Nyní se do akce každý rok zapojí 50 zemí z celého světa a více než 20 milionů lidí.

Cílem EHD je představit lidem nové, běžně třeba nedostupné památky, objekty a prostory. Zapojené tedy nejsou pouze velké a známé památky, hrady, zámky a muzea, ale můžete se výjimečně podívat také např. do prostor bývalých vodojemů, elektráren nebo starých přehrad. Některé památky mají vstupné zdarma, jiné umožňují vstup za snížené vstupné. Jako kompenzaci však tyto placené památky nabízejí doprovodný program, slavnosti, přednášky či soutěže. Každý ročník se nese ve znamení nějakého hesla a země se mohou dobrovolně rozhodnout, zda dané téma nějak promítnou do svého programu. Námět letošního ročníku je Živé dědictví. Příští rok to bude Dědictví tras, sítí a spojení.

Přehled zajímavých památek dostupných zdarma

Jihomoravský kraj

Židovský hřbitov Lomnice

Kde: ulice Nová, Lomnice

Provozní doba: 10. září, celý den

Vstupné: ZDARMA

První náhrobky tohoto hřbitova byly zasazeny už v 18. století. Celý prostor je ohraničen zdí, v jejíž jedné části stojí márnice. Památku si můžete projít pouze sami, bez průvodce.

Dietrichsteinská hrobka – Mikulov

Kde: Náměstí 5, Mikulov

Provozní doba: 17. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

V krásném městě jižní Moravy najdete přímo na hlavním náměstí bývalý kostel svaté Anny. Ten byl po zničujícím požáru v roce 1784 přestavěn na hrobku, kde jsou nyní umístěny ostatky členů rodu Dietrichsteinů. Prohlídku absolvujete s průvodcem.

Hrnčírna, Oranžerie – Lomnice u Tišnova

Kde: nám. Palackého 33, Lomnice

Provozní doba: 10. září od 11.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Prostor, který není běžně přístupný, si můžete nyní zdarma prohlédnout. Součástí je zámecký park, oranžerie a několik hospodářských stavení. Za zhlédnutí stojí utilitární hospodářská stavba s pecí. Projít se můžete po krásném parku s několika zajímavými dřevinami a poté plynule přejít do lesoparku s altánem.

Měšťanský dům Znojmo

Kde: Horní náměstí 4/137 a Divišovo náměstí1/167, Znojmo

Provozní doba: 15. a 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

V rámci Dnů evropského dědictví si můžete prohlédnout expozici trasy č. 1 na Horním náměstí. Prohlídku můžete spojit také s návštěvou expozice na trase č. 3 na Divišově náměstí. Při běžných prohlídkách můžete navštívit i adrenalinové podzemí – nyní však nebude zahrnuto do prohlídek zdarma.

Radnice Znojmo

Kde: Obroková 10/2, Znojmo

Provozní doba: 15. a 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Tradici jihomoravského vinařství můžete poznat při prohlídce expozice na znojemské radnici. Prohlídky adrenalinového podzemí nejsou součástí Dnů evropského dědictví. Návštěvu můžete spojit s příjemnou procházkou po středu města Znojma.

Znojemský hrad – Deblínský zámek

Kde: Hradní 84/10, Znojmo

Provozní doba: 17. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Vstupné zdarma se týká návštěvy výstav v prvním patře na téma Lidové tradice Znojemska a Procitlé sklo V. Objekt, který byl původně hradem, se tyčí nad řekou Dyje. V 18. století byl přestavěn na barokní zámek a dnes plní funkci muzea. K návštěvě láká nejenom aktuální výstava, ale také příjemné okolní prostředí a velké nádvoří zámku.

Vysočina

Kryt civilní obrany Jihlava

Kde: Hluboká 1, Jihlava

Provozní doba: 2. září od 7.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Vystavená expozice vás přenese do 70. let minulého století. Uvidíte ošetřovnu, sociální zázemí, vzduchové filtry, radiační měřáky a mnoho dalšího. Na stěnách je umístěno mnoho dobových fotografií a informačních materiálů.

Brána Matky Boží – Jihlava

Kde: Věžní 4785/1, Jihlava

Provozní doba: 2. září od 7.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

24 metrů vysoká věž je poslední dochovanou bránou z celého opevnění Jihlavy. Původně k bráně patřily také padací most, bašta a barbakán. O věžní hodiny byla brána obohacena v roce 1856. Je to významná dominanta města, která je veřejnosti otevřená po celý rok.

Pivovar Jihlava

Kde: Vrchlického 2, Jihlava

Provozní doba: 2. září od 7.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Další památka, která není běžně přístupná, se nyní otevře veřejnosti. Navštívíte varnu, spilku a ležácké sklepy. Celá prohlídka těchto unikátních prostor bude zakončená ochutnávkou místního piva.

Měšťanský dům č.p. 3 – Pelhřimov

Kde: Masarykovo náměstí 3, Pelhřimov

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Památku, která není běžně přístupná, si můžete v rámci Dnů evropského dědictví prohlédnout bez předchozího objednání. Prohlídka je zdarma. Dostanete se do sklepení, kde se seznámíte s gotickým a renesančním slohem. Sklepy jsou cihlové a kamenné.

Kaple Panny Marie Sedmibolestné – Pelhřimov

Kde: Třída Legií 2006, Pelhřimov

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Krásná slohově čistá osmiboká kaple a dvě hranolové věže jsou dílem italských stavitelů. Za zhlédnutí stojí také kovaná mříž a fresky zemských patronů na kopuly. Toto krásné místo můžete navštívit pouze jeden den v roce. Běžně zpřístupněné pro veřejnost není.

Bývalá židovská synagoga – Třešť

Kde: náměstí Svobody, Třešť

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 12.00, 13.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Synagogu můžete navštívit sami, nebo s průvodcem. Unikátem synagogy je podloubí, které není v žádné jiné české synagoze. Ve vnitřních prostorech je několik stálých expozic. Jedna z nich se týká Franze Kafky, který Třešť navštěvoval jako student.

Olomoucký kraj

Zvonice Lipník nad Bečvou

Kde: Křížkovského 90, Lipník nad Bečvou

Provozní doba: 16. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Renesanční zvonice z roku 1609 je jednou z významných dominant města. Běžně není vstup do zvonice povolen. Výjimkou jsou významné dny. Prohlídku absolvujete s průvodcem. Na věži si můžete prohlédnout krásné sluneční hodiny. Součástí prohlídky je také věžní hodinový stroj a tři krásné historické zvony.

Radnice města Šumperk

Kde: nám. Míru 1, Šumperk

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 16.00, 10. září od 9.00 do 15.00

Vstupné: ZDARMA

Neorenesanční budova se secesními detaily, která byla navržena vídeňskými architekty, je jednou z dominant města. Stavba pochází z roku 1911 a běžně se do všech částí budovy v rámci prohlídek nedostanete. Dnes je budova sídlem Městského úřadu. V blízkosti radnice stojí také za prohlídku morový sloup, který byl postaven na památku morovým obětem z roku 1714.

Kostel sv. Barbory – Šumperk

Kde: Jiráskovy sady, Šumperk

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Kostel, do kterého se běžně nepodíváte, bude v rámci akce Dny evropského dědictví otevřen volně pro veřejnost. Římskokatolický kostel navštěvovali především předměstští obyvatelé Šumperka. Za zhlédnutí stojí velice bohatá fresková výzdoba kleneb.

Divadlo – Šumperk

Kde: Komenského 3, Šumperk

Provozní doba: 9. září od 10.30 do 11.10 a od 14.00 do 14.40

Vstupné: ZDARMA

Podívat se na prostory šumperského divadla z druhé strany se vám nepoštěstí moc často. Nyní budou zpřístupněny prostory zákulisí včetně dalších prostor divadla. Prohlídky se budou konat s průvodcem. Trvají vždy 40 minut a jsou k dispozici pouze dva prohlížecí časy – 10.30 a 14.00.

Hrad Helfštýn

Kde: Týn nad Bečvou

Provozní doba: 10. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Hrad Helfštýn patří mezi oblíbené turistické cíle v údolí Moravské brány. Láká nejenom na krásné prostředí bohaté na hluboké lesy, ale také na unikátní architekturu. Může vystoupit na husitskou věž nebo navštívit nedávno zrekonstruovanou část hradu, kde najdete také část věže s proskleným dnem.

Dopravní podnik města Olomouc

Kde: Koželužská 563/1, Olomouc

Provozní doba: 7. září od 15.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

V rámci akce si můžete prohlédnout vozové depo tramvají a historickou tramvajovou soupravu. Na dvě komentované prohlídky v časech 15.00 a 16.00 se musíte předem objednat na webu dopravního podniku.

Jihočeský kraj

Bechyňská brána, hrad a vyhlídková věž Kotnov

Kde: Kotnovská 36/127, Tábor

Provozní doba: 17. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Přístupná je 25 metrů vysoká vyhlídková věž, z jejíhož vrcholu budete mít krásný rozhled na celé město Tábor, Klokoty a okolní lesy podél řeky Lužnice. Pro prohlídku věže je nutné vyzvednout si časovou vstupenku. Navštívit můžete také stálé expozice hradu a nedávno zrekonstruované části hradu.

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího Srdce Páně – Vimperk

Kde: Hřbitovní ulice, Vimperk

Provozní doba: 9. září od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Standardně nepřístupnou památkou vás budou provázet studenti vimperského gymnázia. Součástí neogotické kaple je krásný vyřezávaný, zdobený oltář. Kaple má velkou historickou a památkovou hodnotu. Najdete ji na novém hřbitově v severovýchodní části Vimperku.

Městská věž Soběslav

Kde: náměstí Republiky, Soběslav

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Tato čtyřpatrová věž je pro veřejnost otevřená vždy v období letních prázdnin. Nyní bude mimořádně zpřístupněná v rámci Dnů evropského dědictví také v září. Jede o významnou dominantu města. Součástí prohlídky 44 metrů vysoké věže je také stálá expozice zvonaře Michala Votruby, byt hlásného a několik zvonů.

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice

Kde: Velké náměstí 43, Prachatice

Provozní doba: 16. a 17. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Nejenom děti, ale také dospělí budou nadšení z prohlídky historických českých loutek. Loutky jsou vyrobené podle předloh Mikoláše Alše nebo Jiřího Trnky. Další expozice se věnuje českým cirkusům. Muzeum je po celý rok pro návštěvníky otevřené. V uvedené dny je však vstup bezplatný,

Kaple sv. Filipa Neri – Patriarcha – Prachatice

Kde: Pod Libínskou horou, Prachatice

Provozní doba: 16. a 17. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Ani tato kaple není pro turisty běžně otevřená. Navštívit ji můžete pouze několikrát v roce. Kaple je umístěna v lese a po cestě k ní můžete zahlédnout 14 kapliček na tzv. křížové cestě. V blízkosti kaple pramení mimořádně studená voda, která je známá pro své léčivé účinky. Krásnou procházku lesem tedy můžete mimořádně zakončit ve zmiňované kapli, kde se můžete pohybovat bez omezení. Součástí prohlídky budou i informativní a propagační materiály týkající se celé památky.

Vodárenská věž Opařany

Kde: Opařany 127, Opařany

Provozní doba: 9. září až 17. září od 8.00 do 20.00

Vstupné: ZDARMA

Více než 26 metrů vysoký vodojem obsahuje dvě nádrže na vodu. Nachází se v areálu psychiatrické léčebny a neustále plní svoji funkci. Vodou zásobuje přilehlou léčebnu a část obce Opařany. Při návštěvě si můžete projít také naučnou stezku v přilehlém parku. V areálu je i bývalý klášter a zajímavá klášterní brána.

Středočeský kraj

Kamenná kašna Kutná Hora

Kde: Rejskovo náměstí, Kutná Hora

Provozní doba: 16. a 17. září v 11.00 a 14.00

Vstupné: ZDARMA

Kamenná kašna není pro veřejnost běžně otevřená. U příležitosti Dnů evropského dědictví si ale tuto dvanáctibokou památku můžete zdarma prohlédnout. Prohlídka kašny je organizovaná a s průvodcem. Začátek prohlídky je ve Spolkovém domě, každý den vždy v 11 a 14 hodin.

Kaple Bolestné Panny Marie Beroun

Kde: Samota U studánky, Beroun

Provozní doba: 10. září od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Tuto novogotickou kapli postavenou z režných cihel najdete na kopci Průhon a běžně se vám do ní nahlédnout nepodaří. Poblíž kaple stojí studniční stavba, kde je ukrytý pramen, který má údajně léčivé schopnosti. Návštěvu kaple můžete spojit s pěknou procházkou po okolní přírodě.

Plzeňská brána (Horní brána) Beroun

Kde: Husovo náměstí, Beroun

Provozní doba: 10. září od 8.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Brána se nachází přímo v centru města Beroun. Jde o nejvýznamnější článek berounského opevnění. Až do roku 1842 tudy vedla zemská cesta z Plzně do Prahy. Dnes prostory využívá Muzeum Českého krasu. Veřejný vstup do této historicky bohaté památky není po celý rok, ale pouze ve výjimečných situacích.

Kostel sv. Bonifáce, Čáslav-Lochy

Kde: Lochy 1487, Čáslav

Provozní doba: 16. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Kostel je zasazený přímo do skály a některé jeho části jsou obehnány původní ohradní zdí. Kvůli tomu, že kostel není běžně otevřený pro veřejnost a je zasazený do přírody, počítejte se ztíženým vstupem. Přístupové cesty nejsou nijak udržované. Navštívit můžete také přilehlé jeskyně.

Rašínovy objekty – Liběchov

Kde: Rumburská 89, Liběchov

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 13.00

Vstupné: ZDARMA

Rozsáhlý komplex několika budov ve stylu art-deco není pro veřejnost celoročně otevřený. Tento soubor budov s prvorepublikovou architekturou zahrnuje 26 m dlouhý včelín, obytnou budovu, jízdárnu, kapli a velký park. V 10.00 a 11.30 se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek. Celý areál si můžete prohlédnout také sami.

Tvrz Hradenín

Kde: Hradenín 13, Hradenín

Provozní doba: 10. září od 10.00 do 11.30

Vstupné: ZDARMA

Historie tvrze sahá do dob vrcholného a pozdního středověku. Díky tomu má velkou historickou hodnotu. V současné době je kvůli probíhající rekonstrukci tvrz uzavřená. Cílem je vtisknout celému objektu původní podobu, a přiblížit tak návštěvníkům, jak žila drobná šlechta a bohatí měšťané ve středověku.

Liberecký kraj

Bohatická rychta

Kde: Bohatice 1E, Bohatice

Provozní doba: 17. září od 15.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Toto historické stavení z 13. století bylo součástí tehdejší tvrze. Současní majitelé a také obyvatelé této památky připravili na den otevřených dveří zajímavý program, který začne v 16 hodin. Proběhne zvuková instalace s názvem Paměť jednoho Pogelberga. Zároveň si můžete prohlédnout historické fotografie stavení a další materiály. Společná diskuze bude spojena s drobným občerstvením.

Fara č.p. 19 – Pěnčín u Jablonce nad Nisou

Kde: Krásná 19, Pěnčín u Jablonce nad Nisou

Provozní doba: 17. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Stará fara z druhé poloviny 18. století je pro návštěvníky otevřená pouze sezónně. Mimo běžnou otevírací dobu se zde konají nejrůznější akce s bohatým doprovodným programem. Jinak tomu není ani nyní. Budou připraveny prodejní stánky, dílničky pro děti, farská kuchyně a hudební program. Fara je součástí areálu kostela sv. Josefa. Ten zahrnuje také hřbitov, morový sloup, studánku, ohradní zeď a sochu sv. Josefa.

Liebiegova vila – Liberec

Kde: Jablonecká 27, Liberec

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Historické průmyslnické rodinné sídlo nechal v roce 1897 postavit průmyslník Theodor Liebieg. Dominantou domu je čtyřboká věž, díky níž dům působí jako malý zámeček. Součástí je také garáž a krásná zahrada. V den otevřených dveří je připraveno pět prohlídek v délce 60 minut. Kvůli omezené kapacitě je dobré obstarat si vstupenky předem. K zakoupení budou ale i na místě.

Pivovar Konrád – Vratislavice nad Nisou

Kde: Pivovarská 164, Liberec

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

První pivo se v tomto pivovaru uvařilo už v roce 1874. Za celou dobu svojí existence se několikrát změnili majitelé, a pivovar byl dokonce také uzavřen. V plném provozu je opět od roku 2000. Komentované prohlídky trvají cca 45 minut a začínají vždy v celou hodinu. Vstupenky je potřeba rezervovat předem. V rámci prohlídky navštívíte historickou budovu sladovny a projdete si sklepní prostory.

Strossova vila – Liberec

Kde: Husova 64, Liberec

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 16.15

Vstupné: ZDARMA

Vila patří k nejvýznamnějším budovám města Liberce. Byla postavena po první světové válce. Na tehdejší dobu má velmi okázalý vnější vzhled a vnitřní vybavení. Původními majiteli byla židovská rodina, která se po osmi letech musela vystěhovat. Po nedávném restaurování zde nyní sídlí Krajská hygienická stanice. Vila bude přístupná v rámci komentovaných prohlídek dvou délek. Pořadatelé prohlídku nedoporučují dětem do věku deseti let.

Zauhlovací a vodárenská věž – Vratislavice nad Nisou

Kde: Rumburská ulice, Vratislavice nad Nisou

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 15.00

Vstupné: ZDARMA

Věž je dominantou obce Vratislavice a má výšku 52 metrů. V přízemí byla strojovna, nad ní zásobárny uhlí a v nejvyšším patře byl vodojem. Běžně není věž otevřená pro veřejnost, mimo výjimečné společenské akce. Nyní vás celou památkou provede průvodce v cca patnáctiminutových intervalech. Vstupenky si můžete rezervovat předem nebo je pořídit na místě.

Pardubický kraj

Bývalý hostinec – Vysoká 1, Javorník

Kde: Vysoká 1, Javorník u Vysokého Mýta

Provozní doba: 1. září až 30. září od 8.00 do 20.00

Vstupné: ZDARMA

Tato venkovská usedlost z roku 1682 sloužila jako hostinec. Dnes jde o památku, která není pro veřejnost běžně otevřená. Neustále probíhá její rekonstrukce a obnova. Prohlédnout si můžete nejenom tento hostinec, ale celou vesnickou památkovou zónu. Součástí samostatné prohlídky jsou také dobové i současné fotografie usedlosti.

Podkarpatský dřevěný kostelík – Dobříkov

Kde: Dobříkov

Provozní doba: 10. září od 15.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Krásný srubový kostelík z dubových kmenů najdete jen pár kilometrů od Vysokého Mýta. Zajímavý je nejenom jeho exteriér, ale také vnitřní vybavení. Najdete zde barokní ikonostas z konce 18. století. Kostel je 15 metrů dlouhý a jeho věž je vysoká téměř 18 metrů.

Pražská brána – Vysoké Mýto

Kde: Pražská, Vysoké Mýto

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Brána patří k nejdochovalejším částem původního opevnění města. Součástí je vyhlídková věž, která je běžně přístupná. Nyní bude výstup na věž zdarma. Pokud budete mít štěstí, můžete zahlédnout Orlické hory i Krkonoše. V každém případě se vám ale naskytne krásný výhled na celé město. Cestou na vrchol vyhlídkové věže si můžete prohlédnout fotografie s městskými památkami.

Zámeček v Pardubičkách – Larischova vila – Pardubičky

Kde: Odbojářů, Pardubice-Pardubičky

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Jde o národní kulturní památku s více než 120 let starou historií. Původně byla určená jako rodinné sídlo Jiřího Larische-Mönicha. Majitelé se několikrát změnili a v době druhé světové války vila sloužila pro účely německé armády. Bylo zde popraveno 194 českých občanů z Pardubic a okolí. O svůj život zde přišli také obyvatelé obce Ležáky několik dnů po tom, co zde byli uvězněni. Vila je nyní zpřístupněná k prohlídce s průvodcem.

Židovský hřbitov – Pardubice

Kde: K židovskému hřbitovu, Pardubice

Provozní doba: 10. září od 13.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

V areálu se nachází 65 historicky cenných náhrobků, které vám budou v rámci komentované prohlídky představené. Samostatně pak můžete navštívit obřadní síň a památník věnovaný obětem holokaustu, který proběhl na Pardubicku. Celkem je zde zhruba 500 náhrobních kamenů. Při návštěvě by měli mít muži jakoukoliv pokrývku hlavy, čímž projeví respekt k židovskému náboženství.

Městské muzeum Žamberk

Kde: Československé armády 472, Žamberk

Provozní doba: 9. září od 13.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Muzeum má stálou expozici, která vykresluje historii města a seznamuje návštěvníky s významnými osobnostmi města. Součástí je také loutkové divadlo, Jedličkův betlém nebo novogotická lékárna z konce 19. století. Do akce Dnů evropského dědictví je zapojeno celé město, přes které vede zábavná trasa pro děti. Později odpoledne bude na Tyršově rozhledně hráno divadlo pro děti.

Moravskoslezský kraj

Bašta městského opevnění – Nový Jičín

Kde: Gen. Hlaďo 2, Nový Jičín

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Bašta byla součástí městského opevnění a oproti ostatním fortnám má tvar šestibokého hranolu. Součástí byly také střílny a sklepení. V den otevření bude připraven doprovodný program – promítání fotografií a videí, publikování historických materiálů a výstava s valašskou tematikou.

Měšťanský dům č.p. 45, zvaný Laudonův, Nový Jičín

Kde: Masarykovo náměstí 29/45, Nový Jičín

Provozní doba: 9. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Na náměstí Nového Jičína najdete nenápadný, ale historicky zajímavý dům. V době středověku patřil k několika málo budovám, kde bylo možné vařit a šenkovat pivo. V roce 1790 zde zemřel na zápal plic rakouský vojevůdce, který se vracel z tažení proti Turkům. Vnitřní prostory památky jsou vyplněny interaktivní expozicí zmiňovaného rakouského vojevůdce a výstavou klobouků.

Farní kostel Narození Panny Marie – Příbor

Kde: Stojanova, Příbor

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Kostel je jednou z dominant města. Působivý exteriér dotváří také křížová cesta se čtrnácti kapličkami, které jsou podél masivní kamenné zdi. Uvnitř kostela najdete několik působivých oltářů. Kostel si můžete projít sami, nebo s průvodcem.

Kostel sv. Františka Serafínského – Příbor

Kde: Starý hřbitov, Příbor

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Menší kostelík je postaven na kopci za městem Příbor. Jeho základy byly položeny v roce 1622. Součástí je přilehlý hřbitov, kde jsou pohřbeny významné osobnosti města. Tato památka není běžně přístupná k prohlídkám. Nyní bude k dispozici průvodce, který vám přiblíží historii i současnost celého místa.

Kostel sv. Kříže – Příbor

Kde: Rumburská ulice, Vratislavice nad Nisou

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Na místě současného kostela stála původně dřevěná stavba, která však tak zchátrala, že byl místo ní vystavěn kostel nový. Ten později vyhořel a musel být opraven. V roce 1994 proběhly na kostele poslední opravy a nyní patří mezi kulturní památku. Nádherný je především hlavní vyřezávaný oltář, který je obklopen třemi mozaikovými okny. V době přístupnosti památky bude k dispozici průvodce.

Jeskyně Šipka – Štramberk

Kde: Národní sad, Štramberk

Provozní doba: 9. září a 10. září po celý den

Vstupné: ZDARMA

Jeskyně poskytovala útočiště jak pravěkým lidem, tak divoké zvěři. Díky archeologickým výzkumům bylo prokázáno, že jeskyni obývali lidé už před 32 tisíci lety. Žila zde pravěká zvířata jako mamuti, pratuři, hyeny, sobi, losi, medvědi nebo lvi. Jeskyně je celoročně volně přístupná a navštívit ji můžete po Lašské naučné stezce, která vede ze Štramberka.

Zlínský kraj

Bývalá věznice – Uherské Hradiště

Kde: Politických vězňů, Uherské Hradiště

Provozní doba: 9. září a 10. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Mimořádně přístupné budou také prostory bývalé věznice. Prohlídky se budou konat v každou celou hodinu s průvodcem a je potřeba předem rezervovat místo. Věznice má za sebou bohatou historii. Byli zde mimo jiné vězněni také čeští občané, kteří se vzepřeli nacistickému režimu.

Bývalý františkánský klášter – Uherské Hradiště

Kde: Velehradská třída 124, Uherské Hradiště

Provozní doba: 9. září a 10. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Památka není běžně přístupná. Nyní se můžete se stavbou z roku 1490 seznámit blíže. Obzvlášť zajímavá bude prohlídka suterénu a refektář kláštera. Celý objekt vám představí studenti místního gymnázia. Sobotní program bude na téma Mikroregion Buchlov a nedělní podvečer bude patřit koncertu vážné hudby.

Dům Portal – Uherské Hradiště

Kde: Masarykovo náměstí 35, Uherské Hradiště

Provozní doba: 9. září a 10. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Zdánlivě nenápadný dům na náměstí je nyní z části sídlem Městského informačního centra. Zbylá část domu a jeho nádvoří je pro veřejnost uzavřené. Nyní máte jedinečnou možnost prohlédnout si celý objekt měšťanského domu i s jeho exteriéry.

Kostel sv. Bartoloměje – Napajedla

Kde: Masarykovo náměstí, Napajedla

Provozní doba: 23. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Tato kulturní památka České republiky je nyní přístupná nejenom v rámci Dnů evropského dědictví, ale také u příležitosti Svatováclavských slavností, které se zde tradičně konají každý rok. Každou půlhodinu se můžete zúčastnit prohlídky s průvodcem. V čase od 13 do 14 hodin bude probíhat mše svatá. Za zhlédnutí stojí krásné varhany, které svou velikostí patří mezi skvosty regionu.

Thonetova vila – Koryčany

Kde: Masarykova ulice 261, Koryčany

Provozní doba: 9. září od 14.00 do 17.00, 10. září od 10.00 do 16.00, 16. září od 10.00 do 15.00

Vstupné: ZDARMA

Na první pohled zdánlivě nezajímavá a nevzhledná budova možná neláká k prohlídce. Kdo však zná její historii, nenechá si prohlídku ujít. Byla postavena pro dědice Michaela Thoneta. Ten je znám díky ohýbanému nábytku. První ohýbaná židle, tzv. thonetka, vznikla v blízkosti domu v roce 1859. V pozdějších letech byla vila místem, kde byly kanceláře, školka a obchod. Nyní je majetkem města, které plánuje jeho rekonstrukci.

Trinitářský klášter – Zašová

Kde: Zašová 45, Zašová

Provozní doba: 2. září a 3. září od 9.00 do 17.00 , 10., 17., 24. a 28. září od 16.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Jde o klášter řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (trinitářů). V době jeho vzniku to byl teprve druhý klášter v Praze tohoto zaměření. Ke svému účelu však sloužil pouhých 68 let. Poté změnil majitele, byla zde dívčí škola a měl i další využití. Samotné klášterní budovy jsou před rekonstrukcí. Součástí je také poutní kostel Navštívení Panny Marie.

Plzeňský kraj

Bašta s vestavěným altánem, Rokycany

Kde: Třebízského, Rokycany

Provozní doba: 9. září od 12.30 do 15.00

Vstupné: ZDARMA

Památka není pro veřejnost standardně otevřená. Jde o pozůstatky z městského opevnění, které se nachází pouze na několika málo místech ve městě. Architektura je pozdně gotická, stavba je kruhová. V polovině 19. století byl dovnitř postaven altán. V den akce budou probíhat cca třicetiminutové komentované prohlídky, na které je potřeba provést rezervaci předem.

Muzeum na demarkační linii – Rokycany

Kde: Šťáhlavská 1284, Rokycany

Provozní doba: 9. září od 11.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Nejenom milovníci tanků budou z návštěvy největšího nestátního vojenského muzea v ČR uchvácení. V areálu je více než 190 kusů plně fungující vojenské techniky. Muzeum je přístupné po celé prázdniny a v září o víkendech. U příležitosti Dnů evropského dědictví se můžete zúčastnit speciálních prohlídek s průvodcem. Rezervace místa předem je nutná.

Delta – Tachov

Kde: T. G. Masaryka 715, Tachov

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Budova bývalé tabákové továrny a celý její areál budou mimořádně otevřeny v rámci konání Dnů evropského dědictví. Můžete prozkoumat prostory tovární, správní a kancelářské budovy. Využijte tuto možná poslední možnost k prohlédnutí této památky. Podle vyjádření Ministerstva kultury bude zřejmě budova vyškrtnuta ze seznamu chráněných památek a o jejím dalším osudu rozhodne soukromý developer.

Lidový roubený dům č.p. 138 – Spálené Poříčí

Kde: Náměstí svobody 138, Spálené Poříčí

Provozní doba: 17. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Krásný lidový dům, kde je nyní městské infocentrum, zahrnuje několik dalších místností, které stojí za zhlédnutí. Přenesete se tak zpátky do 18. století a budete mít možnost prohlédnout si původní černou kuchyni, chlebové pece nebo osvětlovací krbečky. Poznejte tradici venkovského života nejenom díky právě probíhající výstavě.

Židovský kupecký dům – Spálené Poříčí

Kde: Tyršova 161, Spálené Poříčí

Provozní doba: 17. září od 11.00 do 19.00

Vstupné: ZDARMA

Nyní už zrekonstruovaný dům původně sloužil jako obytný dům a obchod v jednom. Tento účel naplňoval až do konce druhé světové války. Nyní je zde kavárna, která je pojmenována po posledním majiteli, Joachimovi Loewidtovi. Návštěvu běžně otevřené kavárny můžete nyní spojit s prohlídkou černé kuchyně, která je pro veřejnost běžně nepřístupná.

Zámek Spálené Poříčí

Kde: Náměstí Svobody 1, Spálené Poříčí

Provozní doba: 17. září po celý den

Vstupné: ZDARMA

Krásný zámek bude mít volně přístupné všechny stálé expozice. Na nádvoří a v přilehlém parku bude probíhat bohatý doprovodný program a lidové trhy. Zámek neustále prochází rekonstrukcí.

Ústecký kraj

Masarykovo zdymadlo na Střekově – Ústí nad Labem

Kde: Litoměřická 1043, Ústí nad Labem

Provozní doba: 9. září a 10. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Zdymadlo bylo postaveno v roce 1936 a jeho velká část funguje i nyní. Účelem zdymadla bylo zajistit splavnost řeky. Nyní si můžete prohlédnout rybí přechod, strojovnu a informační místnost. Součástí prohlídky je také krátký film, který přibližuje historii celé stavby. Památka není běžně otevřená pro veřejnost.

Městské lázně – Ústí nad Labem

Kde: Panská 23/1700, Ústí nad Labem

Provozní doba: 9. září a 10. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Původní městské lázně z roku 1908 zahrnovaly bazén, parní lázeň, vanové a uhličité lázně, slatinnou kabinu a sprchy. Od roku 1912 byly zásobovány novým vrtem se slabě mineralizovanou termální vodou. V dnešní době je zde bazén a sauna. Prostory lázní budou mimořádně otevřeny k prohlídkám s průvodcem.

Muzeum lehkého opevnění VZ. 36 – Ústí nad Labem

Kde: Hostovická, Ústí nad Labem

Provozní doba: 9. září a 10. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Bunkr byl postaven v roce 1936 jako součást ochrany hranic ČSR před možnou agresí jiných států. Uvnitř bunkru se nachází expozice, která se týká československé prvorepublikové armády. Objekt si můžete prohlédnout s průvodcem, který bude mít dobovou uniformu.

Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma – Ústí nad Labem

Kde: Na Schodech 10, Ústí nad Labem

Provozní doba: 16. září a 17. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Čtyřpatrová budova je nyní sídlem redakce Českého rozhlasu. Běžně není k prohlídkám otevřená. Nyní si celou vilu můžete prohlédnout společně s průvodcem. V interiérech právě probíhá výstava k 100. výročí Českého rozhlasu. Součástí budovy je také přilehlá zahrada, bazén, vodárna a drobné architektonické stavby.

Parní vodárna Střekov – Ústí nad Labem

Kde: U Stanice 822, Ústí nad Labem

Provozní doba: 9., 10., 16. a 17. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Zdarma nyní můžete prozkoumat původní parní vodárnu z roku 1874. Tato technická památka má téměř všechno původní vybavení, které si prohlédnete za doprovodu odborného komentáře průvodce. Děti budou jistě potěšené možností svézt se v historickém vlaku, který jede na trati Střekov–Zubrnice.

Věž Hláska – Roudnice nad Labem

Kde: Husovo náměstí 59, Roudnice nad Labem

Provozní doba: 16. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Věž je posledním dochovaným prvkem městského opevnění a nabízí krásný výhled na celé město a okolí. V každou celou hodinu budou probíhat komentované prohlídky stavby a přilehlého okolí. Na prohlídku je potřeba předem rezervovat místo.

Praha

Grabova vila – Praha 8

Kde: Na Košince 1, Praha 8

Provozní doba: 10. září od 12.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Vila židovského průmyslníka má bohatou historii. Po několik let sloužila jako dívčí domov, později jako budova pro Hitlerovu mládež a po válce jako dětský domov. Celou historii této krásné vily můžete objevit s průvodcem v rámci cca třicetiminutových prohlídek s komentářem.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele – Praha 8

Kde: Bílenecké náměstí, Dolní Chabry

Provozní doba: 9. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Součástí celého areálu na malém návrší je kostel a základy dalších tří přilehlých svatyní. Poslední rekonstrukce kostela proběhla v roce 2014 a další opravy jsou v plánu. Kostel a celé jeho přilehlé okolí budou nyní pro veřejnost volně přístupné. V hlavním kostele je na plánu několik přednášek týkajících se románského umění. Zhlédnout můžete také výstavu na téma románské umění.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje – Praha 8

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Provozní doba: 10. září od 8.00 do 19.00

Vstupné: ZDARMA

Díky své velikosti patří kostel mezi největší české církevní stavby. Stavba novorománského stylu byla postavena v polovině 19. století a trvala devět let. V roce 2002 byl kostel poškozen povodní. Rychle byl však opraven a zrestaurován. Na jeho obnovu přispělo nespočet dárců i z řad běžných lidí. Při návštěvě se můžete kochat vnitřními prostory a samozřejmě i okolním prostředím.

Kaple sv. Václava – Praha-Troja

Kde: V Podhoří 284/14, Praha-Troja

Provozní doba: 16. září od 13.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Kapličku z roku 1865 se vám běžně navštívit nepodaří. Prohlédnout si můžete celý její interiér. Návštěvu spojte s příjemnou procházkou po okolí.

Kostel Všech Svatých – Praha 1

Kde: Náměstí u Svatého Jiří, Praha 1

Provozní doba: 9. září a 10. září od 10.00 do 18.00

Vstupné: ZDARMA

Kostel se nachází přímo na Pražském hradě a minulý rok byla dokončena jeho celková obnova. Památka zvítězila v krajském kole soutěže Památka roku 2022. Budova není pro veřejnost celoročně přístupná. Nyní si můžete prohlédnout nejenom její zevnějšek, ale také všechny vnitřní prostory.

Květnice – Praha 1

Kde: Strahovská ulice, Praha 1

Provozní doba: 9. září až 17. září od 9.00 do 19.00

Vstupné: ZDARMA

Zahrada je součástí Petřínského parku a patří k nejkrásnějším zahradám Prahy. První zmínky o zahradě byly už v roce 1935. Před čtyřmi roky prošla kompletní revitalizací a obnovou. Jediná cesta, která do zahrady vede, je přes kovovou bránu v blízkosti Štefánikovy hvězdárny. Součástí zahrady je také jezírko a odpočinkové zóny.

Karlovarský kraj

Císařský salonek na nádraží – Mariánské Lázně

Kde: Nádražní náměstí 292/3, Mariánské Lázně

Provozní doba: 15. září od 13.00 do 17.00, 16. září od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00, 17. září od 9.00 do 11.30

Vstupné: ZDARMA

Salonek nabízí věrohodný pohled do dob, kdy se zde setkával např. František Josef I. nebo Eduard VII. s jinými slavnými osobnostmi. Veškeré vybavení a interiér je stoprocentně dobový. Prohlédnout si můžete nejenom salonek, ale také celé nádraží. Nádraží však bylo asi po třiceti letech své existence zvětšováno a rozšiřováno do dnešní podoby kvůli velkému množství lázeňských hostů.

Městská knihovna – Mariánské Lázně

Kde: Hlavní třída 3/370, Mariánské Lázně

Provozní doba: 12. září od 16.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Knihovna je pro veřejnost běžně otevřená. Nyní je ale vstup zdarma v rámci prohlídky s průvodcem. Jde o velmi zajímavou budovu, která byla postavena v roce 1903 tehdejším starostou za účelem běžného obývání. Později zde byla zbudována knihovna a depozita muzea. Knihovna zde sídlí od roku 1946. Budova má mnoho věžiček, arkýřů a stříšek.

Městské divadlo – Mariánské Lázně

Kde: Třebízského 106, Mariánské Lázně

Provozní doba: 12. září od 14.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Divadlo je plně fungující a často zde vystupují významní čeští i zahraniční umělci. Je to také místo pro konání mnoha festivalů, kongresů a soutěží. Historie divadla se začala psát už v roce 1868. Tehdy ještě ani nestálo Národní divadlo v Praze. Mimořádně můžete divadlo navštívit mimo promítací časy a prohlédnout si celý jeho interiér a zákulisí s průvodcem a doplňujícím komentářem.

Spa Hotel Svoboda*** Superior – Mariánské Lázně

Kde: Chopinova 393, Mariánské lázně

Provozní doba: 11. září od 14.00 do 16.00, 12. září od 10.00 do 12.00, 14. září od 14.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Prostory, které se vám běžně nepodaří navštívit a prohlédnout si, budou nyní otevřeny pro veřejnost. Hotel se nachází cca 500 m od hlavní kolonády se Zpívající fontánou a ubytovaní hosté zde mohou využít služby wellness a lázní.

Chebský hrad – Cheb

Kde: Dobrovského 2062/21, Cheb

Provozní doba: 14. září od 10.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

U příležitosti Dnů evropského dědictví bude tato národní kulturní památka zpřístupněná pro veřejnost zdarma. Jde o speciální typ středověkého hradu, tzv. falc, která běžně vznikala v Německu nebo Itálii. V ČR je to jediná stavba tohoto typu. Mezi nejlépe dochované části patří Černá věž, hradní kaple a východní část hradeb.

Městská spořitelna – Sparkasse Karlovy Vary

Kde: Divadelní náměstí 1/243, Karlovy Vary

Provozní doba: 17. září od 10.00 do 16.00

Vstupné: ZDARMA

Budova spořitelny není pro veřejnost standardně přístupná. Současným majitelem je soukromá osoba a stavba má sloužit k obchodním účelům. Nádherná secesní budova prošla před několika lety celkovou rekonstrukcí. Většina budovy si zachovala svůj historický autentický vzhled.

Královéhradecký kraj

Historická expozice muzea – Dobruška

Kde: Šubertovo náměstí 45, Dobruška

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Dobruška je velice úzce spojená s životem F. L. Věka. Nyní máte jedinečnou možnost navštívit zdarma tyto památky – domek F. L. Věka, radniční věž, muzeum, dům Františka Kupky, židovský hřbitov a Rýdlovu vilu. Konají se také speciální komentované prohlídky. V pravé poledne si můžete vychutnat koncert Sboru Kácov v kostele sv. Václava.

Divadlo Drak – Hradec Králové

Kde: Hradební 632, Hradec Králové

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Podle původního historického plánu byla budova postavena za účelem poskytnutí ubytování pro mimoměstské studenty. Později se z ní stalo zázemí loutkového divadla, kvůli čemuž musela být přestavěna a celkově upravena. Část z původního vzhledu byla dostavěná. V blízkosti divadla najdete také labyrint, muzeum, divadelní laboratoř a studiovou scénu.

Husův dům – Hradec Králové

Kde: Kavčí plácek 121, Hradec Králové

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Budova po většinu svého aktivního fungování působila jako ubytovna. Byla zázemím jak pro české, tak i německé studenty. V bývalé zahradě domu je postavena kaple – dnešní Rokytanova výstavní síň. Využijte mimořádné šance prohlédnout si celý areál a všechny vnitřní prostory, které běžně nenavštívíte.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Kde: Šimkova 870, Hradec Králové

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Budovu můžete nyní výjimečně navštívit, i když nejste studentem Univerzity Karlovy, pod kterou tato lékařská fakulta spadá. Je to jedna ze tří fakult Univerzity Karlovy, která není umístěná přímo v Praze. Její historie je stejně bohatá jako její architektura.

Společenský dům YMCA – Hradec Králové

Kde: Šafaříkova 666, Hradec Králové

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Zkratka YMCA, která je na budově vyobrazena, představuje Křesťanské sdružení mladých lidí. Zkratka je převzatá z anglického názvu sdružení. Cílem organizace je zajistit harmonizující rozvoj člověka, jeho ducha, těla a duše. Budova poskytovala zázemí pro mladé generace. Byly zde pokoje, jídelna, umývárna, tělocvična a mnoho dalších místností.

Střední průmyslová škola stavební – Hradec Králové

Kde: Pospíšilova 787, Hradec Králové

Provozní doba: 16. září od 9.00 do 17.00

Vstupné: ZDARMA

Budova z roku 1931 sloužila už od svých prvopočátků k výuce studentů státní průmyslové školy. Při prohlídce uvidíte např. ředitelnu, která je přesně taková, jako byla v prvních letech svého fungování. Veškerý nábytek a interiér je původní. Celá stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Nyní je budova přístupná pro veřejnost zdarma.