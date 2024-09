Dny evropského dědictví 2024: Tipy na výlety, které ocení každý chlap

Část 1 / 15



Dny evropského dědictví (European Heritage Days) se konají každý rok na začátku měsíce září ve většině evropských zemí. Poprvé byly organizovány v roce 1985 ve Francii. Cílem těchto dnů vždy bylo zpřístupnění mnoha památek široké veřejnosti. Muzea, galerie, hrady, zámky, zahrady, parky, hřbitovy, technické i přírodní památky a nespočet kostelů otevírá své brány všem návštěvníkům. Každý rok se do této celoevropské akce zapojí více než 700 českých památek. Každý rok je předem stanovené téma těchto slavnostních dnů. Loni to bylo heslo Život v památkách, letos je to téma Památky spojují svět. Některé pamětihodnosti se tímto tématem inspirují a snaží se vytvořit speciální doprovodný program. Jiné jen zdarma zpřístupňují široké veřejnosti jindy zavřené prostory nebo nabízí netradiční prohlídky za snížené vstupné. Pokud se jedná o jedinečnou a jindy běžně nepřístupnou památku, je většinou potřeba zakoupit vstupenku na prohlídku s průvodcem předem. Kapacita je velmi omezená, proto se před návštěvou dané památky informujte na webu o podmínkách prohlídky. Přidejte se k více než 20 milionům lidí, kteří si tuto jedinečnou kulturní akci nenechají ujít. Vybrali jsme pro vás v každém kraji 2–3 zajímavé památky, které by mohly zahřát u srdíčka každého muže.

Kde: U Českých loděnic 4/2185, Praha 8

Provozní doba: 7. září od 12.00 do 18.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Nejstarší pivovar na území dnešní Prahy 8 se nachází v těsné blízkosti Löwitova mlýna a Libeňského zámku. Naposledy se zde pivo vařilo v roce 1900. Na konci 90. let 20. století byl celý areál rekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Povodně v roce 2002 jej však tak zničily, že musel být opět uzavřen. Dnes se jedná o nepřístupnou památku, která bude pro veřejnost otevřená pouze nyní. Hotel Century Old Town MGallery Collection

Kde: Na Poříčí 7, Praha

Provozní doba: 14. a 15. září od 11.00 do 12.00 hodin a také od 15.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Hotel se nachází v blízkosti Staroměstského náměstí a orloje. Sám hotelový manager vás provede celým objektem, který má celkem 169 pokojů. Dozvíte se mnoho informací o životě a historii Franze Kafky a v hotelovém baru na vás bude čekat drink na rozloučenou. Prohlídka trvá 30–40 minut a maximální počet účastníků je 12 osob. Nezmeškejte tuto unikátní prohlídku v krásné novobarokní stavbě. Hotel je dobrým výchozím bodem k dalším prohlídkám města Prahy. Kostel u Jákobova žebříku

Kde: U Školské zahrady, Kobylisy 1264/1

Provozní doba: 7. září od 10.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Běžně nepřístupná památka bude nyní v rámci EHD otevřená široké veřejnosti. Budete mít jedinečnou možnost prohlédnout si bohoslužebný prostor kostela a celou přilehlou zahradu. Historicky se jedná o velice zajímavou budovu, která byla na tehdejší dobu velmi moderní. Je to jediná církevní stavba Českobratrské církve evangelické, jež byla postavená po roce 1968. Jednoduchá ocelová zvonice vedle kostela je pro mnoho Pražanů známým vizuálním i zvukovým orientačním bodem.

Kde: Pod Školou, Liběchov, 277 21

Provozní doba: 14. září od 13.00 do 15.00 hodin

Vstupné: snížené vstupné Poznejte zdejší vinařskou tradici, historii a také současnost návštěvou místního vinného sklepa. Prohlídka bude vedená průvodcem, díky čemuž se dozvíte mnoho nových informací. Sklep byl zbudován už v 18. století, a to technikou stavby z povrchu, nikoliv hloubením. Několik let byl používán k vyzrávání mladiny zámeckého pivovaru. Nyní zde opět najdete místo vinařů. Při návštěvě sklepa můžete ochutnat či případně zakoupit místní víno. Otevřené budou také další památky v Liběchově: např. zámek, historický mlýn, kostelíček, Klácelka nebo Turnhalle. Hydroelektrárna Poděbrady

Kde: Labská 71, Poděbrady, 290 01

Provozní doba: 7. září od 13.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Tato technická stavba byla postavená v letech 1914–1919 celkem 5 firmami. Na řece Labe je to nejstarší vodní elektrárna a od roku 2017 je právem zapsaná na seznamu kulturních památek ČR. Prohlídky zde budou vedené průvodcem. Technologie elektrárny je nadstandardně dochovaná, autentická a plně funkční. Prohlédněte si jedno z nejstarších zdymadel ve Středním Polabí, které má velkou technologickou, architektonickou a kulturní hodnotu. Rozhledna vodárna – Kolín

Kde: ulice Míru, Kolín, 280 02

Provozní doba: 8. září od 10.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA U příležitosti EHD můžete tuto památku prozkoumat zdarma. Vodojem byl postaven v letech 1928–1930 a je vysoký 45 metrů. V poválečném období přestal být používán ke svému původnímu účelu, proto město začalo přemýšlet o jeho dalším využití. V roce 2015 byla chátrající památka rekonstruovaná a přestavěná na rozhlednu.

Kde: Zámecká 141, Spálené Poříčí, 335 61

Provozní doba: 15. září od 10.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Pro návštěvníky bude zdarma přístupná prohlídka expozic ve sklepích, která se týká historie místního pivovarnictví. Dozvíte se také informace o rodině posledního sládka Václava Zykmunda. Pivovar přestal fungovat v roce 1949 a od té doby sklepy chátraly. Naštěstí se je podařilo zachránit ještě před jejich zhroucením. Dnes jsou místem pro konání výstav a společenských či kulturních událostí. Vodní hamr – Dobřív

Kde: Dobřív, 338 44

Provozní doba: 14. září od 9.00 do 17.00 hodin

Vstupné: za snížené vstupné Unikátní technická památka přibližuje všem návštěvníkům historii a tradici železářství na Podbrdsku. A co zde uvidíte? Čtyři vodní kola, nadhazovací buchar, expozici železářství a hutnictví, kovářskou výheň, dřevěný kazetový měch pro vyhřívací pec nebo excentrické nůžky na stříhání silných plátů železa. Obdivovat můžete také kovářské práce pod buchary nebo ruční práce na kovadlině. Návštěva plně funkční technické památky z konce 19. století jistě okouzlí každého muže. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Kde: Hostašova 1, Klatovy, 339 01

Provozní doba: 21. a 22. září od 9.00 do 12.00 hodin a 13.00 do 17.00 hodin

Vstupné: neuvedeno V muzeu najdete hned několik výstav, z nichž nejzajímavější je jistě zcela nová expozice na téma Z minulosti Klatovska. V tuto chvíli probíhá jen zkušební provoz této expozice, vy ji ale v rámci EHD můžete navštívit. Prohlédněte si také expozici Posedlí čajem a Orientem. Za snížené vstupné je možnost navštívit barokní lékárnu U Bílého jednorožce a Expozici lidové architektury v Chanovicích.

Kde: Nádražní náměstí 292/3, Mariánské Lázně, 353 01

Provozní doba: 14. a 15. září od 9.00 do 12.00 hodin a 14. září 13.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Běžně nepřístupný císařský salonek v minulosti sloužil k setkávání významných osobností. Často zde býval císař František Josef I. a anglický král Eduard VII. Nádraží bylo vybudováno za účelem propojení železniční sítě s Vídní. Dalším důvodem bylo napojení na severoněmecké přístavy Hamburg a Brémy. Dnes je císařský salonek zrekonstruovaný do původní podoby. Společenský dům Casino – Mariánské lázně

Kde: Reitenbergerova 53, Mariánské Lázně, 353 01

Provozní doba: 14. září od 10.00 do 11.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Památka je přístupná pouze v době konání plesů, výstav, kongresů nebo koncertů. Nyní si však toto kulturní a konferenční centrum ve stylu italské novorenesance můžete prohlédnout i bez drahých vstupenek či vzácných pozvánek. Tyto historické prostory pojmou až 900 lidí a skládají se z mnoha sálů, salónků a galerií. Vaší pozornosti nesmí uniknout Mramorový sál z roku 1867.

Kde: Horní Příkopy, Soběslav, 392 01

Provozní doba: 7. září od 15.00 do 20.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Gotický hrad je pro veřejnost běžně nepřístupný. V sobotu 7. září si však můžete prohlédnout knihovnu, sklepní prostory a věž Hlásku. V tento den se také konají již tradiční Soběslavské dožínky, proto bude na nádvoří hradu a v přilehlém parku probíhat bohatý doprovodný kulturní program. Hrad, který býval kdysi pivovarem, dnes slouží jako městská knihovna. V přilehlé věži Hláska v tento den končí výstava akademického malíře Vladimíra Šavla. Máte proto poslední možnost shlédnout díla tohoto autora. Vodárenský mlýn – Tábor

Kde: Horní Příkopy, Soběslav, 392 01

Provozní doba: 7. září od 15.00 do 20.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Ani tady se běžně nepodíváte, proto stojí tato památka za návštěvu. Obecní vodárenský mlýn byl postaven v roce 1508 a sloužil k čerpání vody do vodárenské věže. Odtud dále voda vedla do všech městských kašen. Na komentované prohlídky se dostavte v časech 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30. Dozvíte se, jak celý systém fungoval, a další zajímavosti.

Kde: Pražská 120, Ústí nad Labem, 400 01

Provozní doba: 7. a 14. září od 10.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Elektrárna je součástí zdymadla na řece Labe. Při prohlídce elektrárny s průvodcem uvidíte tři vertikální Kaplanovy turbíny s celkovým výkonem 19,5 MW. V roce 2006 byla elektrárna modernizována, avšak veřejnosti není běžně přístupná. Na prohlídku celého objektu je vhodné provést předchozí rezervaci na telefonu 777 784 908. Návštěvu elektrárny můžete spojit také s prohlídkou hradu Střekov, kde je po oba dva dny plánován doprovodný program. Správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s. – Ústní nad Labem

Kde: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, 400 32

Provozní doba: 7. a 8. září od 13.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Památka není běžně přístupná. Patří k nejvýznamnějším stavbám expresionistické architektury v ČR, v době dokončení se jednalo o nejvyšší budovu v Československu. Budova je známá díky stále funkčnímu oběžnému výtahu Pater noster. Při návštěvě této památky si zvolíte druh prohlídky přesně pro vás. Můžete si budovu prozkoumat sami, jen s tištěným průvodcem, nebo si počkáte na průvodce, který se s vámi podělí o mnoho zajímavostí a informací. Komentované prohlídky se konají v časech 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Bašta – Kadaň

Kde: Na Příkopě 187, Kadaň, 432 01

Provozní doba: 7. a 8. září od 10.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Milovníci válečné a vojenské historie budou na tomto místě zaručeně spokojení. Bašta byla hlavním obranným místem Kadaně a je součástí tzv. parkánového hradebního pásu. U příležitosti konání EHD zde najdete výstavu Švédské šance. Inspirací výstavy je třicetiletá válka v Krušných horách a Kadani. Za návštěvu stojí také stálá expozice Militaria – putování vojenskou historií Kadaně a okolí.

Kde: Štefánikovo náměstí 1, Liberec, 460 01

Provozní doba: 7. září od 9.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Jindy nepřístupná památka se nyní otevře k prohlídce. Věž a muzeum chemického vojska si procházíte sami, avšak všechny dotazy se vám pokusí zodpovědět příslušníci pluku. Kasárna císaře Františka Josefa byla postavená na místě bývalého libereckého popraviště. Základnu zde měly chemické jednotky. Celý areál je tvořen 8 budovami a dalšími 4 menšími stavbami. Dominantou je budova štábu se čtyřbokou věží. Pozor, pro vstup musíte mít s sebou doklad totožnosti. Vodní mlýn v Peřimově

Kde: Peřimov 75, Peřimov, 512 04

Provozní doba: 21. září od 14.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Pokud jste kolem mlýna vždy jen procházeli a představovali jste si, jak asi vypadají vnitřní prostory, máte nyní jedinečnou možnost vidět realitu. Letos se poprvé otevřou dveře mlýna pro širokou veřejnost. Mlýn má soukromého majitele a při prohlídce s průvodcem zjistíte mnoho nových informací. Bývalý Lukšův vodní mlýn najdete při toku místního potoka, po pravé straně ve směru Peřimov–Mříčná. Železniční stanice Martinice v Krkonoších

Kde: Martinice v Krkonoších 93

Provozní doba: 14. září od 9.00 do 16.00 hodin

Vstupné: běžné vstupné Milovníci vlaků a železnice najdou v tomto objektu ráj. Železniční areál je běžně přístupný, avšak 14. 9. bude součástí běžných prohlídek také doprovodný program. Těšit se můžete např. na přednášku při zpáteční jízdě vlakem ve směru Martinice v Krkonoších a Rokytnice nad Jizerou. Dozvíte se historii místní trati a další zajímavosti. Unikátní areál železnice věrně dokumentuje systém řízení provozu na železnici během 19. a 20. století.

Kde: Studničkova 260, Jaroměř, 551 01

Provozní doba: 14. září od 9.00 do 15.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Přijďte na prohlídku školy, která první žáky přivítala už v roce 1906. Tradiční školní budova zahrnuje dílny, učebny i dvůr. Na dvoře budou vystavené práce místních studentů a historická zemědělská technika. Uvidíte, jak se ručně tesají trámy, jak se ková kůň, ohýbá dřevo, naráží ráf na loukoťové kolo nebo jak se točí keramika na kruhu. Důstojnický pavilon – pevnost Josefov – Jaroměř

Kde: Lidická 6, Jaroměř, 551 02

Provozní doba: 14. a 15. září od 9.15 do 16.45 hodin

Vstupné: ZDARMA Důstojnický pavilon z roku 1783 není běžně přístupný. Původně sloužil důstojníkům k ubytování a zábavě, později zde bylo kino a nyní se v pavilonu konají plesy a různé kulturní akce. Kostýmované prohlídky začínají vždy v 9.15 hodin a probíhají každou půl hodinu. Předchozí rezervace není potřeba, vstup je zdarma. V rámci konání EHD si můžete prohlédnout také další prostory pevnosti – Bastion I, podzemí, lapidárium a obytné kasematy. Z hradebního valu se vám naskytne krásný výhled. Křížový vrch – Adršpach

Kde: Adršpach

Provozní doba: 7. až 15. září

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč Příroda, skály a krásné výhledy – to jsou hlavní lákadla této zajímavé přírodní památky. Nyní si můžete celou křížovou cestu projít s geologem (předem si rezervujte své místo na emailu geopark@broumovsko.cz). Průvodce vás zavede také ke kostelu Panny Marie, kostelu Nejsvětější trojice a projdete obcí Zdoňov, Libná a kolem Polické křídové pánve dojdete zpět do Adršpachu. Poznáte krásy celého okolí, zaniklá řemesla a dozvíte se mnoho zajímavostí o přírodě, historii i současnosti této přírodní památky. Křížová cesta prošla rekonstrukcí a při pěkném počasí se vám z Křížového vrchu nabídnou krásné výhledy na okolí a případně i Sněžku.

Kde: Vysoká 1, Javorník u Vysokého Mýta, 566 01

Provozní doba: 1. až 30. září od 8.00 do 20.00 hodin

Vstupné: dobrovolné Doby, kdy se tady točilo pivo a jedla tlačenka s chlebem, jsou již dávno pryč. Můžete si ale prohlédnout vnitřní prostory hostince a pomyslně se přenést do dob kolem roku 1690. Seznámíte se s historií domu a výjimečně vstoupíte do tanečního sálu se zázemím z roku 1912. Hostinec je pouze jednou částí z větší vesnické památkové zóny, proto by vaše další kroky z hostince měly vést k prozkoumání ostatních usedlostí v těsné blízkosti. Domek Prokopa Diviše – Žamberk

Kde: Betlém 326, Žamberk, 564 01

Provozní doba: 7. září od 10.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA V Žamberku se narodil vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš. V Domku najdete bohatou expozici, která přibližuje jeho výzkum, cestu za vzděláním i dráhu premonstrátského kněze a vědce. Jsou zde také nově umístěné vyřezávané kláty se včelami. Součástí prohlídky jsou také zajímavé pokusy se statickou elektřinou. Areál automatických mlýnů – Pardubice

Kde: Mezi Mosty, Pardubice, 530 03

Provozní doba: 7. a 8. září od 10.00 do 16.00 hodin, v sobotu až do 19.15 hodin

Vstupné: běžné vstupné Národní kulturní památka je běžně přístupná. Po oba dva uvedené dny zde však bude probíhat speciální program. Průvodce vám představí celý areál Automatických mlýnů a poznáte historii i současnost tohoto místa. Vstupenky můžete zakoupit předem nebo až na místě. V neděli v 16.00 hodin se bude konat speciální Jóga event (vstupné 180 Kč). V Gočárově galerii proběhne v neděli výtvarný workshop. V sobotu se ve vzdělávacím centru SFÉRA koná Technologický festival MakerFaire. Možností, jak si užít tuto památku je tedy mnoho.

Kde: Vrchlického 2, Jihlava

Provozní doba: 7. září od 11.00 do 15.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Komentovanou exkurzi do jihlavského pivovaru by si neměl nechat ujít žádný muž. Místní pivovar byl postaven v roce 1861 a stále se zde ještě vaří pivo. Na prohlídkách v 11.00, 13.00 a 15.00 se dozvíte o výrobě piva úplně všechno. Navštívíte varnu, spilku i ležácké sklepy. Na závěr prohlídky pivo ochutnáte a můžete si je zakoupit také k domácímu degustování. Kryt civilní obrany – Jihlava

Kde: Hluboká 1, Jihlava, 586 01

Provozní doba: 7. září od 9.00 do 13.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Skutečný kryt civilní obrany bude v rámci konání EHD přístupný pro veřejnost, a to bezplatně. Uvidíte zde např. ošetřovnu raněných, dobovou spojovací techniku, měřáky radiace nebo sociální zázemí. Když budete dávat pozor, uslyšíte také autentický záznam hlášení o tom, že vojska Varšavské smlouvy překročila státní hranice. Prohlídky probíhají každou celou hodinu od 10.00 do 16.00 hodin, mimo 13. hodinu. Bezplatné lístky na prohlídku zakoupíte na pokladně jihlavského podzemí. Větrný mlýn na Kanciborku – Třebíč

Kde: Dvorského 35, Třebíč, 674 01

Provozní doba: 14. září od 10.00 do 12.00 hodin a 12.30 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Navštivte dominantu třebíčského návrší Kanciborek – větrný mlýn. Ke svému původnímu účelu nebyl mlýn nikdy příliš využíván. Spíše se jednalo o bezpečné útočiště pro chudé rodiny. I dnes zde najdete byty pro sociálně slabší. Na půdě mlýnu je umístěná technologie, která otáčí mlýnským kolem. Ve vyšších patrech jsou přístupné expozice, které připomínají zdejší tradici koželužství a mletí třísla.

Kde: Tišnovská 266, Lomnice

Provozní doba: 14. září od 14.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Prohlédněte si tuto cennou architektonickou a technickou památku, která běžně slouží jen pro účely restaurátorské firmy A. Q. Attentus Qualitatis. V rámci komentované prohlídky vám bude představen celý areál. Prohlídky se konají po 20 lidech a je potřeba předchozí rezervace na úřadě Lomnice. Navštívit můžete také zámek, radnici, kostel Navštívení Panny Marie, Morový sloup, Hrnčírnu nebo pivovar. Pro děti bude na náměstí divadlo, skákací hrad a dílničky. Druckerova vila – Bučovice

Kde: Nádražní 368, Bučovice, 685 01

Provozní doba: 13. září od 15.00 do 17.30 hodin

Vstupné: ZDARMA Dnes nevyužívaná a spíše chátrající stavba byla vybudována v roce 1893. Původně byla součástí závodu na zpracování dřeva u místního vlakového nádraží. Mnoho let se zde vyráběl také nábytek. Celý tovární areál chátral, proto se město Bučovice rozhodlo v roce 2018 velkou část budov zbořit. Tato vila zůstala jako jediná památka, avšak stále není jasné, k čemu by měla sloužit. Nyní ji můžete prozkoumat a poslechnout si celou její historii od místostarosty a historika Jana Růžičky.

Kde: Horní Moštěnice, 751 17

Provozní doba: 7. a 8. září od 9.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Pozorovatelna je umístěná v nejvyšším bodě zalesněného kopce Švédské šance. Na její rekonstrukci se podíleli pouze dobrovolníci, kteří jsou zároveň průvodci této památky. Ti se snaží o dobové vybavení pozorovatelny a zjištění co nejvíce historických informací. V blízkosti je také památník Obětem masakru na Švédských šancích. Pěknou procházkou se dostanete na zmíněný kopec a z jeho vrcholu budete mít krásný výhled na okolní města, především na město Přerov. Kino Hvězda – Přerov

Kde: Čechova 49/243, Přerov, 750 00

Provozní doba: 7. září od 10.00 do 22.30 hodin

Vstupné: běžné vstupné Městské kino stále promítá Přerovanům nejnovější filmové novinky. Zároveň je ale kino také civilním krytem, který pojme až 900 osob. Železobetonová střešní konstrukce vydrží dokonce i pád letadla. V sobotu v 10.00 hodin si celý kryt můžete prohlédnout s průvodcem. Jsou zde dobové místnosti a pochopíte, jak kryt fungoval a jaká je jeho historická hodnota. Účastníci prohlídky mohou v kině zůstat na promítání snímku Do krytu, Přerove! V 15.30 je pro děti přichystán film V hlavě 2. V 17.30 a 20.00 se budou promítat filmy pro dospělé. Muzeum rapotínské sklárny – Rapotín

Kde: Jesenická 842, Rapotín, 788 14

Provozní doba: 8. září od 9.00 do 16.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Český sklářský průmysl má světové jméno. Už jenom kvůli tomuto faktu musíte poznat jeho základy návštěvou některé české sklárny. Každou celou hodinu vás průvodce provede celou rapotínskou sklárnou, ukáže vám sklářskou pec, typické sklářské výrobky a seznámí vás s celou historií sklárny. Pokud upřednostňujete možnost vlastní prohlídky, bude vám zapůjčen audioprůvodce. Před muzeem bude probíhat ukázka foukání a broušení skla.

Kde: Gen. Hlaďo 2, Nový Jičín, 741 01

Provozní doba: 7. září od 9.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Novojičínské opevnění města se bude líbit všem taktikům a milovníkům vojenské historie. Dominantou je šestiboká bašta se střílnami. Bašta je podsklepená, má jedno podlaží a vyvýšené přízemí. V průběhu konání akce budou promítány fotografie a videa, můžete ochutnat tzv. Alexandrovu klobásku a prohlédnout si výstavu architekta Václava Zemánka. Hrad Štramberk s věží Trúba

Kde: Kopec 77, Štramberk, 742 66

Provozní doba: 14. a 15. září od 9.00 do 18.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Nedaleko města Nový Jičín najdete zříceninu hradu Štramberk s věží Trúba. Toto místo byste měli navštívit nejenom kvůli zmíněným památkám, ale také kvůli procházce městem Štramberk. Kouzelné a romantické uličky a zákoutí, krásná architektura a nezapomenutelné výhledy lákají každý rok nespočet turistů. Na vzpomínku si zde můžete koupit pěkný keramický hrneček a v žádném případě nesmíte zapomenout ochutnat tradiční pečené Štramberské ucho. Chutná trochu jako medový perníček a nejlepší je čerstvé. Jeskyně Šipka – Štramberk

Kde: Národní sad, Štramberk

Provozní doba: 14. a 15. září od 15.00 do 20.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Archeologické naleziště, které se pyšní nestarší dochovanou zmínkou o pobytu člověka na našem území, je pro veřejnost běžně dostupné. Pokud jste jej ještě neprozkoumali, je nyní ten správný čas. Prokazatelně zde sídlili neandrtálci a lovci mamutů. Našlo se zde mnoho kostí, kamenných nástrojů a pozůstatků nejrůznějších zvířat, např. jeskynního medvěda, hyeny, nosorožce, zubra, mamuta, levharta nebo soba či losa. Zajímavá je také okolní flóra. Návštěva jeskyně Šipka je příslibem pěkné přírodní procházky. Zámek Jindřichov

Kde: Jindřichov 24, 793 83

Provozní doba: 9. až 15. září od 9.00 do 19.00 hodin

Vstupné: dobrovolné Čtyřkřídlý zámek byl v minulosti Ústavem sociální péče. Nyní je majetkem obce a koná se zde mnoho kulturních akcí. Zámek probíhá rekonstrukcí, aby mohl být zpřístupněn veřejnosti, která má v současné době k prohlídkám zavřené dveře. Součástí zámku je také park, altán, ohradní zeď a honosná sochařská výstava. V rámci dnů EHD si prostory budete moct prohlédnout.

Kde: Politických vězňů, Uherské Hradiště, 686 01

Provozní doba: 7. a 8. září od 9.00 do 17.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Věznice není běžně přístupná, proto máte nyní jedinečnou možnost nahlédnout do jejích interiérů. K prohlídce se však musíte předem objednat zde. Minulost tohoto místa není moc příjemná. Bylo zde vězněno několik českých vlastenců a odpůrců nacistického režimu, konaly se tady popravy a trpěli zde nevinní a politicky nepohodlní lidé. Objekt nyní částečně využívá Střední uměleckoprůmyslová škola. Vězeňský trakt čeká na rekonstrukci a nové využití. Thonetova vila – Koryčany

Kde: Masarykova ulice 261, Koryčany, 768 05

Provozní doba: 7. září od 10.00 do 11.15 hodin a od 14.00 do 15.15 hodin, 15. září od 10.00 do 15.15 hodin

Vstupné: dobrovolné Kdo by neznal nábytek z ohýbaného dřeva a ikonickou židli tzv. thonetku? Thonetova vila byla postavena za účelem vkusné reprezentace továrny a nachází se v její blízkosti. Později zde byly kanceláře, školka a dokonce i obchod. Od roku 2023 se jedná se o kulturní památku a plánuje se její rekonstrukce a zpřístupnění veřejnosti v rámci prohlídek. Park a skanzen Rochus – Uherské Hradiště

Kde: Vinohradská 1797, Uherské Hradiště, 686 05

Provozní doba: 7. září od 14.00 do 18.00 hodin, 8. září od 10.00 do 18.00 hodin

Vstupné: ZDARMA Skanzen lidových staveb Slovácka je veřejnosti běžně přístupný, avšak po oba zmíněné dny se zde konají doprovodné akce. V sobotu 7. září se koná akce Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu. V neděli se otevřou živé expozice domů pod názvem akce Návraty k lidové tradici. Skanzen čítá několik zemědělských usedlostí, vinný sklep a kapli. Po oba dny se konají tradiční Slovácké slavnosti vína – kompletní program najdete zde.