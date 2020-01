Do jaké doby patříte podle hvězd? Do současnosti, minulého či 19. století?

Pokud byste si mohli vybrat, v jaké době byste chtěli žít? Před tisícovkou let, v minulém století, nebo vám vyhovuje dnešek? Ne že by bylo možné to změnit, ale nemáte někdy pocit, že patříte jinam? Co na to říká astrologie a hvězdy? Kam se se svou osobností podle svého znamení hodíte nejlépe?

Beran (21. 3. - 20. 4.) V 80. letech minulého století většina věcí vypadala jako z budoucnosti. Od látek po barvy, účesy a architekturu, všechno působilo tak trochu futuristicky. Na vzestupu byly počítače, mladým se dostaly do ruky walkmany, CD, objevily se Windows a Apple – v seznamu bychom mohli pokračovat. Berani by se právě v téhle době cítili jako doma. Jsou totiž progresivní a mají rádi konkurenci. O 30 let později už většina tehdejších věcí byla samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že party v 80. letech byly opravdu populární, Berani by se svou impulzivitou měli spoustu možností, jak si užít. Nikdy by se nenudili, protože všechno bylo tehdy v pohybu. Velký horoskop lásky 2020: 3 znamení najdou partnera na přelomu jara a léta Nemůžete stále potkat toho pravého? Možná jen nebyla ta správná …

Býk (21. 4. - 21. 5.) Šedesátá léta byla dobou moci. Byla to doba luxusu a taky volnosti. Byla to éra, kdy se Neil Armstrong prošel po Měsíci, J. F. Kennedy byl zvolen nejmladším prezidentem USA a u nás začalo Pražské jaro. Byla to doba hippies a sexuální revoluce, začíná nová vlna v umění, hlavně v kinematografii. Trendy byly měkké koberce a funky vzory a taky překvapivě rodina. Pro Býky naprosto ideální doba, protože by uspokojila jejich touhu po moci, praktičnosti a rodině. Takže Býk by v 60. letech byl doslova nadšen, že může naskočit do Jaguáru a vydat se na dlouhou cestu, třeba do Woodstocku. Tajemství našeho nitra: Bájná žena Lilith. Odhalte ji! To, že každý člověk skrývá mnoho tváří, není nic nového. Dokážeme s…

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Pro někoho tak neklidného, jako je Blíženec, který navíc nesnáší rutinu, by byly ideální 20. léta minulého století. Na jejich začátku mohly ženy poprvé volit a na konci dvacátých let se poprvé slavnostně vyhlašovaly filmové ceny Oscar! Byla to doba, kdy si lidé užívali jazzovou muziku, oblékali se do třásní a peří, ale taky do konzervativnějšího klasického stylu. Pro někoho tak proměnlivého, jakým Blíženec bezesporu je, naprosto skvělá doba, kdy každý den může vypadat jinak. Irisdiagnostika: Co lze vyčíst z očí? Jistě už jste někdy zaslechli známé rčení oko, do duše okno; na tom…

Rak (22. 6. - 22. 7.) Pro intuitivní, emocionální, houževnaté a někdy náladové Raky by se hodila 50. léta, doba, kdy začínal rocknroll. Éra Elvise Presleyho, Chucka Berryho nebo Billa Haleye. Ale nejen muzika prožívala zlaté časy, byla to léta, která vystřelila na vrchol úžasné filmové hvězdy, jako byla Marilyn Monroeová, Audrey Hepburnová či Grace Kellyová. Celý svět miloval jejich styl a slávu. Byl to taky vzestup televizního vysílání a do konce padesátých let mělo televizní přístroj kolem 50 milionů amerických domácnosti. Pro Raky, kteří milují rodinu a domácí pohodu, jsou padesátky jako stvořené. Magický kód: Jak nás ovlivňují čísla Čísla nás obklopují, kamkoli se podíváme. A ať chceme nebo ne,…

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi jsou znamení Slunce, chtějí zářit a být středem pozornosti. I proto by se dobře cítili ve viktoriánské době, která sahá od roku 1887 do roku 1901. Zahrnuje celou etapu, kdy královna Viktorie vládla Anglii. Je to doba dramat, intrik a taky obřadů. Během této epochy vzniklo nebo vzkvétalo mnoho uměleckých forem včetně opery, baletu, čtení poezie. Bylo to taky období, kdy začalo být díky rozmachu železnice snazší cestování. Nejzajímavější součástí viktoriánské éry je její posedlost smrtí. Během téhle doby byl smutek brán velmi vážně, ženy nosily smuteční prsteny, některé dokonce i malé krabičky s drobnostmi po mrtvých. Byla to taky doba, kdy žil Edgar Allan Poe nebo kdy Mary Shellyová psala Frankensteina. Takže Lvi, kteří milují dramata a romantiku, by se určitě právě v téhle době cítili skvěle. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. - 22. 9.) Panny vždycky tvrdě pracují. Vždy taky hledají nové inovativní způsoby a metody, jak pracovat ještě rychleji a efektivněji. Panny by se nejhůře cítily ve 20. letech, zato skvěle by jim vyhovovala léta 90. To byla doba, kdy jsme se poprvé seznámili s internetem, slovem Microsoft, emailem a sms zprávami. Bylo to taky období módních protikladů. Mohli jste se oblékat jako Cher nebo nosit nadměrné tričko, obrovské džíny nebo výstřední šaty, v nichž jste vypadali jako beztvarý objekt. Mohli jste nosit mikiny nebo co vás napadlo. Nejlepší ze všeho bylo, že hudba, filmy i umění byly na vzestupu a vzkvétaly, takže vždy bylo něco, co by povzbudilo vaši mysl, aby se zbavila úzkosti. Ano, Panny patří sem. Síla Měsíce: Jaký vliv má na nás Luna? Měsíc lidstvo fascinoval odpradávna. Jeho mocná energie, pro mnohé…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Ideální období, v němž by se Váhy cítily dobře, byla jakákoli doba, kdy se vedly revoluce nebo války. I když jsou Váhy obecně velmi mírné a nesnášejí konflikty a boje, právě v těchto dobách by se mohly cítit potřebné, protože by se snažily najít cestu ven z konfliktů. Chtějí totiž jen to, co je spravedlivé a mírumilovné, a i když nenávidí boje, budou hrdé, že se mohly postavit za to, v co věří. Léčivé kameny: Jak nás mohou ovlivnit? „Věř a víra tvá tě uzdraví…“ Znáte? Aby ne! Vždyť jde o jednu z…

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štírům by sedla doba kolem roku 1620, hned poté, co Otcové poutníci založili první kolonii v USA. Tehdy příslušníci různých náboženských skupin odcházeli z Anglie do Nizozemska a následně do USA. Jednalo se o první trvalé evropské osídlení v Americe. Byla to doba vytváření a budování. A taková doba potřebuje vůdce. Štíři jsou vynalézaví a stateční, takže během téhle éry by mohli opravdu vyniknout. Pro Štíry by bylo skvělé účastnit se budování země, kterou teď známe jako USA. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Pro někoho, kdo miluje svobodu a nenávidí nudu a svázanost, by byla ideální 70. léta minulého století. Místa jako New York a San Francisco byla plná kultury hippies, z nich většina právě v 70. letech dávala najevo, že chce lásku, ne válku. Kromě hnutí hippies bylo pro toto období charakteristické, že lidé byli rádi venku a oslavovali přírodu a měli větší zájem o východní náboženství, ekologii a vegetariánství. Bylo také velmi populární kempování, což by se Střelcům jistě líbilo. Byla to taky doba Watergate skandálu a rezignace prezidenta Nixona. Pro lidi, kteří jsou zvědaví jako Střelci, by bylo zajímavé všechno tohle sledovat na vlastní oči. TAROT pro začátečníky: Výklad a význam karet Velké Arkány 10 Každý člověk má v sobě ukrytou určitou věšteckou schopnost. Jde jen o…

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Kozorozi jsou pracovití a mají rádi pořádek. Jsou orientovaní na rodinu a disciplínu. Jsou taky dobrými řemeslníky. To vše dohromady naznačuje, že dobře by se cítili v době průmyslové revoluce v 19. století s přesahem do století dvacátého. Byla to doba ocele, železa, energie a paliva, továren a manufaktur, které postupně ve dvacátém století daly vzniknout automobilovému průmyslu, letadlům, parníkům i rádiu! Tím vším se zvedla životní úroveň všech lidí. Rozdíly mezi třídami se postupně zmenšily a průměrná rodina měla k luxusu blíž , což vyvrcholilo ve století dvacátém. Skvělý čas pro Kozorohy! Tvar prstů a osud: Co podle nich poznáte? V cikánském věštění je každý prst spojený s určitou planetou a ta pak…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři jsou hlubocí myslitelé. Rádi sedí a přemýšlejí nad problémy světa. Proto by se Vodnáři cítili dobře ve starověkém Řecku. To byla doba, kdy svět řídili filozofové. Nejznámější byli Aristoteles, Platón a Sokrates. Bylo to období velkých pokroků v architektuře, politice a zemědělství. Takže Vodnáři patří zcela určitě do téhle doby. Jídlo podle horoskopu: Co by měli jíst Blíženci, aby byli zdraví a štíhlí! 13 Blíženci jsou vzdušné znamení, které je neustále v pohybu a potřebuje…