Do Slunečné vtrhne Pohlreich! Týna podvede Štěpána. S kým?

Ve Slunečné se objeví Zdeněk Pohlreich

Na statek do Slunečné se podívá vyhlášený šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Jeho role bude jednoduchá, bude hrát sám sebe. Chce se totiž porozhlédnout po místních nemovitostech a pořídit si mlýn. Pomoc by mu v tom měli Dana Batulková a Tereza Brodská. „Hraju tu sám sebe, co jiného bych taky mohl zvládnout? Sháním nějakou nemovitost, kam bych se mohl uchýlit na stáří,“ usmívá se šéfkuchař.

Textů nemá herec Pohlreich moc a prý mu taky moc nejdou do hlavy. „Učí se mi blbě. Jsem naučený se nic neučit. Ale mám tu třeba věty typu: Tady na vesnici? Tak to jsou opravdu těžké texty. Většinou je to tak, že je toho hodně málo a za to jsem rád,“ přiznává šéf, který nedávno odstartoval další svoji show Superšéf: 24 hodin do pekla a zpět.

