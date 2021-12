Dobrodružný život Miroslava Zikmunda: Mezi lovci lebek i na vrcholu pyramid

Miroslav Zikmund se narodil na den sv. Valentýna, 14. února 1919 v Plzni do rodiny strojvůdce a svou úplně první cestu podnikl už v šestnácti letech. Se svým mladším bratrem Josefem a kamarádem Václavem se vydali na Podkarpatskou Rus, která v té době byla ještě součástí Československa. Vysokou školu začal studovat po maturitě v roce 1938, kvůli 2. světové válce ji ale dokončil až o osm let později. Právě na vysoké se potkal se stejným cestovatelským nadšencem Jirkou, kterému se zmínil o svém snu procestovat celý svět. Slovo dalo slov, a protože Jiří Hanzelka měl stejnou touhu, začali společně spřádat uskutečnění svého snu.

Šli za svým snem

Na svou první, a svého druhu jedinečnou výpravu, se vydali dva roky po válce. Psal se 22. duben 1946 a většina Čechů se musela asi hodně podivovat nad dvěma hezkými mladými muži, kteří nablýskaným vozem Tatra T 87 vyrazili směr „svět“. Projeli postupně Švýcarskem a Francií odkud se vydali lodí do Casablancy. Následovala Lybie, kde ale havarovali a pobyli si dlouhé dva měsíce. A tak do Egypta, kam mířili, dorazili až v srpnu. Z Afriky si to dva odvážní cestovatelé zamířili do jižní Ameriky a cestami po kontinentu tak trávili další dva roky. Protože Miroslavův parťák Jiří utrpěl vážně zranění, ukončil expedici o dva měsíce dřív.