Dobrodružství kriminalistiky: Smolná premiéra, nedostatek herců a zatčení

Už je to více než dvacet let, co Česká televize odvysílala první díl…

Poškození historického vozu

Nehoda, která se tvůrcům nevyplatila, se stala při natáčení epizody Padělek. Ivan Vyskočil v ní ztvárnil jednoho z mužů zapletených do padělání peněz. V jedné scéně přijíždí v historickém vozidle a rekvizitáři ho prosili, aby s ním zacházel opatrně. Jenže režisér Moskalyk potřeboval, aby víc šlápl na plyn. To se stalo a došlo k proražení olejové vany. Rekvizitáři si prý na režiséra, který to zavinil, netroufli, a tak to odnesl Ivan Vyskočil.