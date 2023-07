Dojezdy po sexu na jednu noc: Muži zapomenou, ženy mohou prožívat vinu

Sex na jednu noc – i když o celou noc rozhodně jít nemusí – si podle mnoha průzkumů během života alespoň jednou dopřálo kolem 70 % dospělé populace! A zatímco muži si toto jednorázové dobrodružství v drtivé většině případů užívají, až třetina žen jej podle výzkumu odborníků z katedry psychologie na Norwegian University of Science and Technology následně lituje. Zpravidla popisují, že „ráno poté“ řeší iracionální pocit viny a nepříjemné pocity týkající se sebeúcty. V tomto je ženské a mužské prožívání sexu na jednu noc odlišné; zatímco ženy románkem na jednu noc svou sebeúctu docela často oslabí, muži ji naopak posílí. I když samozřejmě nic, co se týká vztahu, nelze generalizovat a nejde prohlásit za pravidlo!

Z ženské praxe…

V mnoha internetových diskuzích se ženy svěřují s tím, proč sex na jednu noc hodnotí spíše negativně než pozitivně. Popřípadě neutrálně ve smyslu: „Znovu bych to již neudělala.“ Jedním z rozdílů oproti intimitě v trvalém partnerském vztahu je to, že při náhodném sexu mívají tendenci se více stylizovat do podoby a role, která jim není vlastní. Například urputně zatahují břicho nebo jsou svolné k věcem, ke kterým by je stálý partner nepřesvědčil, protože se jim prostě nelíbí, nebo dokonce hnusí! Zkrátka nejsou samy sebou, natož uvolněné.

Řada žen, které do jednorázové aférky „šly“, později přiznala, že se nemohly úplně uvolnit také z toho důvodu, že se i přes použití ochrany obávaly otěhotnění či nemocí. Tato rizika jsou při chráněném sexu sice menší, ale stále existují. Zvláště pak orální sex, kdy se zpravidla nechráníme, je z pohledu možné nákazy značně „ošemetný“. Muži i ženy dále uvádějí, že akce na jednu noc nebyla v mnoha případech vyprovokována až tak fyzickou potřebou, ale spíše alkoholem. Vystřízlivění pak může být zkrátka často drsné.