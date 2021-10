Dokážete být věrní? A co váš partner? Tato znamení jsou loajální, tato vůbec

Nemyslíme věrnost jen ve vztahu vůči partnerovi, ale věrnost či loajalitu firmě, zemi či svým názorům. Věrnost je vlastnost, která zaslouží obdiv, ale rozhodně ji nemá každý a ani není dobré to s ní přehánět. Kdo ze zvěrokruhu patří k nejloajálnějším a kdo si naopak s věrností neláme hlavu?

Nejvěrnější znamení zvěrokruhu (znamení jsou seřazená podle věrnosti) Býk (21. dubna – 21. května) Každý ví, že Býci jsou tvrdohlaví, ale ve vztazích to může být celkem dobrá vlastnost. Patří k zemským znamením, takže se odmítají vzdát a bojují vždy do posledního dechu. A to i ve vztahu, přestože jim jejich přátelé i rodina naznačují, že už by to měli dávno vzdát. Ale Býci to nevzdají.

Rak (22. června – 22. července) Pokud chcete věrného přítele, nebo dokonce věrného životního partnera, ​​Rak je skvělou volbou. Raci jsou intuitivní, bystří a věnují spoustu času tomu, aby druhého člověka pochopili a prozkoumali jeho pocity do hloubky. Pokud se odhodlají, udělají to na sto procent. Pochopitelně špatně snášejí zradu, takže pokud jste s nimi v nějakém blízkém vztahu, pokuste se jim vyrovnat, pokud jde o úroveň loajality.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny berou téměř vše (včetně sebe) velmi vážně. Jsou obvykle uzemněné a loajální, pokud jim jejich drahá polovička věnuje správný druh pozitivní pozornosti. Pokud k tomu ale nedochází, obrátí své hyperkritické zaměření na svého partnera a začnou aktivně hledat někoho nového.

Váhy (23. září – 22. října) V některých ohledech jsou Váhy jedním z nejvěrnějších znamení zvěrokruhu, alespoň pokud jde o přátelství. Budou stát po vašem boku v dobrém i ve zlém. Když nastane nějaká rozhodující chvíle, brání své přátele, jako by už žádný zítřek neměl nastat. Jakmile máte za partnera nebo přítele Váhy, máte ho na celý život. Váhy však mají určité problémy s ovládáním svých impulsů. Je o nich známo, že občas podvádějí své partnery, ale protože nesnášejí konflikty a konfrontace, obvykle od nich nikdy neodejdou.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna) Kozorozi jsou extrémně věrní lidé vůči svým partnerům a přátelům! Je to znamení ve zvěrokruhu, které je ideální pro dlouhodobou jízdu životem. Jestli se o někom říká, budou spolu až do smrti, tak to zřejmě platí o Kozorohovi. Pokud by se vyskytl problém, který by mohl otřást jejich odhodláním ve vztahu pokračovat, budou raději pracovat na jeho vyřešení, než aby utekli.

Vodnář (21. ledna – 20. února) Vodnáři jsou skvělí humanisté, kteří rádi pomáhají a vždy se jako první chopí věci. Když je potřeba, jsou loajální, ale můžou se snadno nechat rozptýlit. Pak se bez potíží vrhnou jiným směrem. Nenávidí lháře a podvodníky a nehodlají dělat nic neetického, takže pokud by se vedle jejich boku objevil někdo takový, loajalita jde stranou.

Nejméně loajální znamení zvěrokruhu Lev (23. července – 22. srpna) Lvi jsou velmi velkorysí, milující, svobodomyslní a kreativní lidé. Jsou loajální, když se jim to hodí, ale protože mohou být velmi sebestřední, nikdy by nikoho slepě nenásledovali. I loajalita má u nich své meze. Jsou vůdci, ne následovníci.

Beran (21. března – 20. dubna) Beran je považován za nejméně loajální znamení zvěrokruhu. Je to smutné, ale nedá se nic dělat. Beran totiž stále hledá nová dobrodružství, nové výzvy a někdy to znamená i nového partnera. Berani jsou charismatičtí, inovativní, přátelští i sobečtí. Jejich potřeby jsou na prvním místě a člověk, kterému jsou nejvíce oddaní, je on sám.

Ryby (21. února – 20. března) Ryby mají jako vodní znamení živou představivost a jsou hluboce emocionální. Mohou být oddanými milenci i přáteli, nebo naopak kolem sebe mohou mít spoustu lidí, se kterými spí. Ryby jsou věrné, pokud nejsou ztraceny ve své vlastní kreativitě.

Blíženci (22. května – 20. června) Blíženci jsou ideální parťáci na večírek, protože rádi mluví a jsou poutaví. Bohužel, zatímco Blíženci mohou být okouzlující, mohou být také nevěrní. Vzhledem k tomu, že jejich osobnost má dvě stránky, jednu minutu mohou být zcela loajální a důvěryhodní a další minutu prozrazují tajemství a jsou nevěrní.

Štír (24. října – 22. listopadu) Štírům vládne vášeň, takže s loajalitou je to těžké. Někdy mohou být věrnými partnery, jindy velkými podvodníky. Mohou být majetní, žárliví a vyžadovat loajalitu od ostatních, ale sami nejdou příkladem. Hodně záleží na tom, jak se v tu chvíli cítí oni sami.