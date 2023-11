Dokážete odpustit nevěru? Pět méně častých důvodů, proč ženy mužům trpí jejích aférky

Co řekla o nevěře sexkoučka? Podívejte se na video:

Nevěra je jedním z hlavních důvodů rozpadu partnerských vztahů. Pokud jsou ji ženy ochotné tolerovat či opakovaně odpustit, vede je k tomu zpravidla přechodná finanční závislost v době, kdy jsou děti malé, potenciálně komplikované dělení majetku či obavy o to, jak by rozchod rodičů zvládli společní potomci. Svou roli samozřejmě hraje i láska se sklony k závislosti. Jsou ale i další, méně pochopitelné a obvyklé důvody, proč ženy v nevyrovnaném vztahu s nevěrníkem setrvávají.

Dalším důvodem, proč mnohé ženy ve vztahu s notorickým nevěrníkem zůstávají, je nízké sebevědomí. Tyto ženy nevěří ve vlastní hodnotu, zpochybňují ji a jsou si vnitřně velice nejisté. Podle odborníků pak mají mnohem větší toleranci k tomu, akceptovat u svých partnerů patologické chování, a to včetně nevěr. Někdy mají dokonce kdesi hluboko uložený pocit, že si lepšího muže v podstatě ani nezaslouží! „Když má žena malé sebevědomí, často bude tolerovat nevěru partnera, protože se domnívá, že si nezaslouží toho druhého a že není schopná nalézt někoho jiného. Tato nepříjemná nejistota a nedostatek sebedůvěry mohou vést k nezdravému vztahu, který ubližuje ženě ještě více,“ uvádí autor mnoha populárních knih a osobní kouč Mark Manson.)

Strach ze samoty

Mnoho z nás to nerado přizná, ale v některých případech je za opakovaným odpouštěním a omlouváním nevěr partnera obyčejný strach – konkrétně strach ze samoty. Tyto obavy jdou mnohdy ruku v ruce s nízkým sebehodnocením. Takové ženy se bojí, že by o ně nikdo jiný nestál a zůstaly by samy, čemuž se zoufale chtějí vyhnout, protože samota je upřímně děsí.