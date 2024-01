Dokonalá postava už za měsíc? Tyto cviky fungují!

Aby mělo cvičení ten správný efekt, doporučuje trenérka opakovat ho alespoň desetkrát až patnáctkrát, záleží na vašich schopnostech a možnostech. Ideální je provádět pozdrav slunci ráno, jen co se probudíte, a ještě nalačno.

Nemusíte být zrovna příznivcem jógy. Tuto jednoduchou sestavu doporučujeme vyzkoušet i tak. Pokud ji budete cvičit každé ráno, krásně vás protáhne a nastartuje do nového dne. Naučit se ji není žádný problém, jak ukazuje ve videu trenérka Markéta Brožová z fitness Contours.

Tento cvik vám dost možná není neznámý – třicetidenní výzva, při které máte v této poloze vydržet vždy o chvíli déle, prolétla už snad celým internetem. A jak na ni? Lehněte si na břicho, opřete se o lokty a zvedněte tělo do roviny. Nepropadejte se v bedrech a celé tělo držte rovně – jako prkno. V této pozici vydržte dle zdatnosti co nejdéle. Nastavte si třicet sekund a časem zkoušejte své maximum.

Při cvičení dbejte na dýchání, plynulý pohyb a vytahujte se za končetinami (co nejvíce dopředu za nataženou rukou a dozadu za nataženou nohou). Opakujte 5krát na každé straně, cvičte 3krát týdně.

Přidržujte se stolu nebo zábradlí, představte si, že si sedáte na židli za sebe, a přitom krčte pravou nohu do dřepu. Nevytáčejte kotník levé nohy, noha musí být celá v rovině. Opakujte osmkrát na obou nohou, cvičte dvakrát až třikrát týdně.

Tohle je opravdu výzva! Dřepy na jedné noze vám pomůžou zpevnit zadek a stehna přesně v místech, kde je to nejvíce potřeba. A navíc zlepšíte svou rovnováhu. Pokrčte levou nohu v koleni za sebe do pravého úhlu.

Pokračování 5 / 7

Kliky podle výkonnosti

Klasické kliky nebo také jejich lehčí varianta – a to kliky prováděné o zvýšenou podložku: Rukama se zapřete o pohovku, postel nebo lavičku v parku. Dlaně musí být na šíři ramen (přesně pod rameny), zpevněte záda a břicho (záda by neměla být prohnutá, hrozí následná bolest beder), rozkročte mírně nohy, pomalu krčte lokty, dole udělejte pauzu a rychle se vraťte do výchozí pozice. Opakujte desetkrát až dvanáctkrát ve třech sadách, mezi nimi minutu odpočívejte. Cvičte třikrát týdně.